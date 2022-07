Mi Jardín de Flores

Adolfo Marín, Como la Chimoltrufia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Muchas gracias a los liderazgos so­ciales de la Ciudad de México que ayer [domingo] me invitaron a una reunión de organización. Acordamos mantener la unidad, respetar la ley y, una vez que se lance la convocatoria, registrarnos para la candidatura presidencial. No hay plan B. ¡Ánimo!’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Adolfo Marín, Como ‘La Chimoltrufia’

LA VERDAD es que don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública (SSP), no tiene credibilidad: de un informe a otro él mismo se contradice: en el anterior aseguró con firmeza que las extorsiones no existían en Zacatecas, y hoy dice que, al igual que la venta de drogas, las extorsiones han aumentado, ¿qué les parece?

-ES QUE el Adolfo Marín está como ‘La Chimoltriufa’, conforme dice una cosa dice otra: ¿Cómo es que si no existían, han aumentado las extorsiones?-.

-ES QUE eso dijo Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Segu­ridad y Protección Ciudadana (SSPC), así es que Adolfo no tuvo más que reconocer la información que su jefa dio aquí en Za­catecas hace unos días-.

-CON RESPECTO a la venta y consumo de droga, doña Rosa Icela, al igual que don Adolfo, reconocen que ha aumentado: en ambos casos coincido con ellos. Si aquí en Chalchihuites, que es un municipio ‘tranqui­lo’, cuento por decenas los niños de 12 y 13 años en delante que se drogan en la calle a la vista de los transeúntes, ¿imagínense cómo estarán en la capital del estado: Fresnillo, Calera, Jerez, Guadalupe, Sombrerete, Río Grande, Ojocaliente, Luis Moyahua, Loreto, Pinos, Ciudad Cuauhtémoc, etcétera?

“NOSOTRAS en el catecismo, les ha­blamos sobre ese veneno mortal a niñas y niños, les advertimos sobre el daño que no sólo que se hacen las personas que utilizan esas porquerías, sino también a sus seres queridos”-.

–‘EL DEIVIS’ y demás autoridades dicen qué hay que recomponer el tejido social, pero no hacen nada al respecto, pues en las escuelas se debe de fomentar la educación física y charlas sobre la drogadicción, pero vemos que los profesores de educación física son menospreciados, incluso, pasan meses sin que reciban su salario, así cómo ching… (censurado) se va a recomponer el tejido social-.

-Y YA QUE hablamos del tejido social, ¿los curas hablan en sus homilías sobre la drogadicción? También ellos deben de en­trarle al toro, recomendándoles a sus fieles el peligro de las drogas, que si saben de alguien que las venda, que los denuncien a las autoridades-.

-ESO ES muy peligroso, por eso mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, que estaba próximo a revelar cómo gente del señor licenciado Carlos Salinas de Gortari y su hermano don Raúl, estaban inmiscuidos en el narcotráfico ¿se imaginan el escándalo mundial que iba a causar esa noticia?

¿SE IMAGINAN lo que les sucedería a los presbíteros en los pueblos, donde no hay ley? Simplemente aquí en Zacatecas han sacrificado a policías 26 policías en lo que va del año porque según dicen no quisieron ne­gociar con los Malos Organizados, ¿cuántos sacerdotes no estarían muertos si platicaran de esas cosas a los fieles? No quiero ni pensarlo, pero correría muchísima sangre-.

-PUES también se arriesgan los maestros y los reporteros, pero no hay más que po­nerle ovarios al asunto-.

-NO DOÑA Petra -dice don Roberto- para eso están las autoridades, que no se hagan pendejas, son ellas las que han fallado, son ellas las que tienen el poder político, social y económico, pero son tan voraces que hasta al narco se venden a cambio de billetes verdes ensangrentados: yo, por ejemplo, cumplo con mi familia, incluso con mis amigos, sí me echo mi mezcalito, pero de drogas nada, esas ni regaladas, porque lo primero que se pierde, consumiéndolas, es la dignidad; hay muchos documentales sobre drogas que sería bueno que las exhibieran en clases y que gente experta en la materia hablara al respecto con los alumnos.

“Y SÍ, estoy de acuerdo que tanto el padre como la madre de familia tengan cuidado con sus hijos para que, si cambian de conducta, hablar con ellos para saber por qué el cambio, pero el resto les toca a las autoridades, o si no como dice el ‘Alito’, que nos den chance no sólo de tener un arma en casa o en el negocio sino cargar la fusca pa’todos lados-.

-NO, NO, no, sería peor. No se combate la violencia con más violencia sino con educación, para forjar buenos principios y convicciones que lleven a amar al prójimo.

-EL MAESE Rius, madre Teresa, siempre dijo que ‘la panza es primero’, porque con hambre la educación no entra, el gobierno tiene muchas cosas que hacer en beneficio del pueblo, pero el pedo es que nomás lle­gan al gobierno y olvidan sus promesas de campaña y ‘a robar se ha dicho’, pero no le roban al pueblo 10, 12, 13 millones, no, se roban cientos y hasta miles de millones de pesos, ¡ah!, pero presumen de austeridad, como si de verdad vivieran austeramente.

“RECUERDEN el pachangón cabrón que David, el cachorro de los Monreal, le organizó a su hija Fernando cuando ésta cumplió 15 años, fueron millones de pe­sos que derrochó, y que indudablemente, no salieron de su sueldo como presidente municipal de Fresnillo, pues su salario no le daba para tanto.

“¿LADRÓNDE pues , si cuando estu­diante su comida era una bolsita de caca­huates?; antes cuidaba animales y -plati­can- apestaba a estiércol, pero hoy huele a perfume francés, cheque sus trajes, puro finolis, antes de entrarle al gobierno no tenía ni para comprarse uno de Milano”.

-PUES COMO la Cristina, don Roberto, que compraba su ropa en la Comercial Mexicana, pero ahora, hasta los choninos los compra de marca-.

-DOÑA PETRA, y ¿cómo sabe esas intimidades?-.

-SON REVELACIONES de gente que le servía en su casa de Bernárdez, y que cobraba en la nómina del SEDIF-.

No hay día sin Asesinatos

HOY, ADOLFO Marín debe de estar contento: “nomás” se cometieron dos ase­sinatos a balazos, el primero en Calera de Víctor Rosales, cuando un grupo de narco­sicarios llegó a una casa ubicada en la calle Libertad, colonia La Duraznera, rompieron la cerradura de un balazo, entraron a tropel y masacraron al jefe del hogar. El reloj marcaba las 7:00 de la tarde, cuando los asesinos salieron del domicilio, abordaron la camioneta en que llegaron y se volvieron humo. Obvio, no hubo detenido.

EL SEGUNDO asesinato se cometió en la comunidad del Obraje, perteneciente al municipio de Pino al filo de las 9:00 de la noche, cuando en una tienda de abarrotes arribaron varios criminales y mataron a ba­lazos al tendero. Como reguero de pólvora corrió la noticia que don “N” había sido masacrado a balazos, porque se negó pagarle ‘el derecho de piso a los criminales’.

EN FRESNILLO privaron de su libertad a dos hermanos, según denunció Josefina, madre de ambos; el primero de sus hijos, Fer­nando de 22 años, fue sacado violentamente de su casa, ubicada en la calle Herradura, en la comunidad San José de Lourdes, delante de su esposa que nada pudo hacer por evitarlo.

MINUTOS después el mismo grupo de criminales llegó al domicilio del hermano de Fernando, de 26 años ahí mismo en San José de Lourdes, y lo sacaron violentamente de su casa y se lo llevaron en una camioneta. La familia de ambos consanguíneos está desesperada.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, en la calle Capitel, fraccionamiento Los Balcones, hirieron a balazos a un hombre; a un ta­xista lo hirieron a puñaladas y le robaron el carro de alquiler rojo con blanco, con número económico 16; también ahí, en la capital del crimen, Fresnillo, un solitario ‘RaTello’, pistola en mano, asaltó el Oxxo, ubicado en la calle Manuel Ávila Camacho, colonia Francisco Villa. En ninguno de estos crímenes, hay detenidos.

Siguen las Desapariciones

AYER LUNES 11 de julio, desaparecie­ron los hermanos Daniel Villagrana Ramírez y Helmer Villagrana Ramírez, en Genaro Codina, Zacatecas.

DANIEL TIENE 21 años, es de tez blanca, delgado, ojos medianos café claros, cabello lacio obscuro, 1.75 de altura, y tiene un tatuaje de una cabeza de caballo en el pectoral derecho.

HELMER, tiene 18 años, de tez morena, delgado, ojos grandes café claro, cabello lacio y obscuro, 1.80 de estatura, tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza.

SI USTED los ve, favor de comunicarse a las oficinas de la Dirección de Policía de Investigación del Estado a cualquier hora.

LA CÉDULA de Búsqueda aparece en la página 10 de esta edición de su Diario favorito Página 24 Zacatecas.

PUES ASÍ está la seguridad en nuestro otrora tranquilo Zacatecas de rostro de can­tera y corazón de plata:

DOS ASESINATOS a balazos.

DOS SECUESTROS (o privaciones ilegales de la libertad)

DOS DESAPARECIDOS.

ASALTO A un Oxxo a mano armada.

ROBO DE su carro y herido a puñaladas a un taxista, fue el saldo del hampa ayer lunes 11 de julio, y dice el inepto del secretario de Seguridad, Adolfo Marín, que “Zacatecas es seguro, que la violencia es solo una percep­ción de los zacatecanos… ¡Sí Chucha! ¿Y tus calzonzotes?-

-NO, ESO huevón del Adolfo Marín es un vividor, un farsante, un defraudador, cobra una millonada nomás por presentar un in­forme semanal chafa y plagado de mentiras.

“HOY MARTES, nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas, nos informa que mi ‘ca­becita de algodón’ nos envió 508 militares, a ver si ahora si la hacen, el problema es que el Adolfo no los sabe dirigir, no sé por qué le dieron grado de general. ¿No será patito?-.

-CHANCE, no olvidemos que José López “Porpillo”, hizo general al delincuente Ar­turo “El Negro Durazo”-.

-BUENO, creo que ya se nos terminó el espacio, ¿con qué se queda, don Roberto?-.

-CON QUE la recomposición del tejido social comienza en casa, sigue en las aulas y de ahí en adelante le toca al gobierno hacer el resto, para regresarnos la paz y la tranquilidad prometida por ‘El Rey David’.-.

-¿USTED, doña Petra?-.

-CON QUE ‘El Deivis’ debe cumplir con sus promesas de cero corrupción, cero impunidad, dejar esa mamada de la ‘Nueva Gobernanza ‘, recuperar la Cuarta Trans­formación, enjuiciar a todos los ‘RaTellos’ del quinquenio anterior, meter a la cárcel al Tello, a la Cristina y recuperar todo lo que robaron al pueblo de Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.