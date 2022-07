Es Preocupante la Desaparición de Personas, el año Pasado Fueron 856: Ricardo Bermeo

“El Primer Semestre Disminuyó, Pero Sigue Alta la Cifra”

Por Rubén Palomo Macías

Ricardo Bermeo Padilla, integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda, informó a Página 24 Za­catecas que el primer semestre del año se disminuyó la cifra de personas desapareci­das en relación con el año 2021 sin embargo sigue siendo una cifra preocupante.

“Ahora no tengo clara la cifra debido a que en la última semana no la he consultado pero en términos generales sigue siendo un tema de preocupación fundamental para los familiares que tiene personas desapare­cidas y para la sociedad en su conjunto ya que cada vez está más preocupada por este tema”, comentó.

El integrante del mecanismo estatal aña­dió que acaba de asistir a Guadalajara a un encuentro al que fueron invitados para compartir la situación de 11 estados en la región del Bajío resultando un intercambio importante del análisis de este fenómeno en la región.

“En particular en Guadalajara la reunión fue sobre la implementación de la ley de la desaparición y nosotros queremos proponer estrategias, incluso realizamos un encuentro virtual para trabajar más en las estrategias, posibilidades de actualizar algunas cuestio­nes a implementar en términos de la política estatal de búsqueda”, añadió.

Ricardo Bermeo señaló que en el estado ya se debe activar el mecanismo estatal de búsqueda ya que es la parte del sistema es­tatal que permitiría coordinar las políticas entre diversas instituciones y hacer un plan estratégico de búsqueda.

“No existe una vinculación con las de­más dependencias de seguridad solo con la fiscalía especializada y los colectivos de familiares, por eso consideramos importante la activación del mecanismo. Este es un pro­blema muy grave y la sociedad debe voltear más a ver este tema y se deben atender las formas en que se están atendiendo los temas de desaparición”, agregó.

Finalmente Ricardo reiteró que la falta de acercamiento de las autoridades de seguri­dad no permiten tener un panorama a amplio de las estrategias para la prevención de la desaparición de las personas y solamente se cuenta con algo de información que se puede leer en la prensa.

“Esta información no es suficiente como para tener una posición más clara, lo que sí es que el año pasado fue el de la cifra más alta de desapariciones en Zacatecas, con 856 personas desaparecidas, lo que es muy preocupante, es evidente que tenemos que trabajar en conjunto para disminuir esos números”, remató.