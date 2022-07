La Estrategia de Seguridad en Zacatecas no Está Funcionando: Diputado Correa

Insiste en que Marín Debe se Removido de la Secretaría

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, José Guadalupe Correa Valdez, dipu­tado del PAN, indicó que “sin politizar el tema” de la inseguridad, los hechos reflejan más que los discursos, ya que la entidad resalta por los lamentables asesinatos y ataques en la mayor parte del territorio, derivado del clima de violencia.

Sobre todo, recordó que apenas pasado un día de la visita de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez Velázquez) del gobierno federal, en Jerez se vivió un escenario de terror con incen­dios de casas, destrucción de fachadas y una serie de balaceras por toda la cabecera munici­pal de Jerez, provocadas por cárteles del narco.

También recordó que tanto la Federación, como la seguridad en el estado deben aceptar el problema para encontrar soluciones a los conflictos, ya que de lo contrario sólo mencionan en sus discursos disminución de delitos y contención de la violencia en general.

Recordó que los legisladores llamaron a comparecer hace meses al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, así como a otros funcionarios, con la finalidad de conocer tanto planes de acción, como las necesidades de la propia corporación. Sin embargo, no se presentaron ante el Pleno de la LXIV Legislatura.

“El problema es muy evidente -sin politi­zar-, el tema de seguridad en Zacatecas no está funcionando, por eso desde el grupo parlamentario del PAN, e incluso desde el bloque plural ampliado que hemos cons­truido al interior de la Legislatura, estamos pidiendo incluso que se remueva al propio secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín. El día que vino la propia secretaria nacional de Seguridad y Protección Ciuda­dana (Rosa Icela Rodríguez), parece que fue un desafío lo que se vivió en el municipio de Jerez, donde encendieron casas, hubo balaceras; entonces el tema no está bien y con toda la franqueza, la estrategia que están siguiendo no está funcionando”.

“Buscamos desde un afán de poder ayudar a la sociedad zacatecana, y no para hacer po­lítica barata. Por lo que estamos viviendo te­mas preocupantes en el sur del estado, donde hemos conocido sobre robos de vehículos o mercancías en los tramos carreteros que van desde Teúl de González Ortega y Trinidad García de la Cadena, pero la verdad es que no hemos visto una respuesta contundente por parte de las autoridades”, finalizó.