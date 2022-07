Mi Jardín de Flores

Que sea Hombrecito y Diga ‘no los voy a Quitar…’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tlaltenango de Sánchez Román, no está aislado de las situaciones de inse­guridad que ocurren en el estado y el país sin embargo su municipio es muy tranquilo. Tenemos la dicha y la fortuna de tener un batallón militar con más de mil elementos, no están a mi disposición, también lo aclaro, pero son personas que cuando pedimos un rondín o alguna otra situación están al pendiente’: José Guadalupe Correa Valdez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Narcos, la Volvieron a Hacer

HORAS DE terror vivieron habitantes de Santa María de la Paz y Teúl de González Ortega, cuando dos grupos de cárteles de la droga antagónicos, se enfrentaron a balazos dejando una estela de muerte y desolación.

AQUELLOS ERA una película de terror, camionetas de uno y otro cartel con hombres armados con ‘cuernos de chivo’, disparaban sus armas de grueso calibre unos a otros, dañando puertas y ventanas de varias casas y vehículos estacionados o en movimiento, mientras que algunos habitantes corrían despavoridos en busca de un lugar seguro, otros se metían a sus casas y los más se tiraban al piso.

POLICÍAS municipales de ambos mu­nicipios, mejor se encuartelaron para no aumentar el problema, además de que los narcos de ambos bandos los superaban en número y en armamento y, posiblemente, muy pachecos.

SEGÚN fuentes confidenciales y con­fiables, el saldo de este enfrentamiento fue de, al menos, seis personas muertos, sin embargo la Secretaría de Seguridad Pública, que comanda el tristemente célebre general Adolfo Marín Marín, no ha emitido boletín de prensa alguno, sobre este nuevo acto de terror.

-¡DIOS DE mi Vida!, esto es narcoterro­rismo, qué bueno que los señores policías fueron encuartelados para resguardar sus vidas, pues hubiera sido un suicidio su intervención-.

-ESTO CADA vez se pone peor, ¿se imaginan uno enfrentamiento como este y el ocurrido en Jerez la semana pasada, en la capital del estado?-.

-POR ESO urge la inteligencia, es necesa­rio ubicar las casas de seguridad que tienen los narcos a lo largo y ancho de Zacatecas, para ir por ellos, como lo hizo el Ejército Nacional en Jerez, cuando detuvieron a 11 narcos, armamento, parque, drogas, vehí­culos, etcétera, de lo contrario esto seguirá valiendo chetos en Zacatecas.

Siguen los Ataques Armados a Comerciantes

-ES ES colmo, ayer por la tarde-noche, narcos armados con ‘cuernos de chivo’ sembraron el terror en una tienda de abarro­tes, ubicada en la calle Calpulapan, colonia González Ortega.

“LA GONZÁLEZ Ortega está céntrica y ahí está ubicada la mal llamada ‘Casa de Justicia’ que, no obstante estar cerca del domicilio baleado, los narcos huyeron sin problema alguna, a pesar de que la llamada al 911 fue oportuna: justo cuando comen­zaron los disparos.

“¿POR QUÉ balearon el negocio? Pues porque el propietario del cual nos reserva­mos su nombre por razones obvias, se ha estado negando a pagarles a esos hijos de la ching… (censurado), la llamada ‘plaza’; me dicen que ya hay denuncia al respecto, pero pues la Fiscalía no entiende el verbo de Justicia; no se vale que esto lo permita la ad­ministración de ‘La Nueva Gobernanza’”-.

-NO NOMBRE a ese adefesio, que nomás de oírlo me dan ganas de vomitar, ‘El Dei­vis’ ganó la gubernatura con la bandera de la Cuarta Transformación, pero en cuanto fue nombrado gobernador electo comenzó con esa pendejada de ‘La Nueva Gobernanza’, lo que en Morena consideramos una traición, no sólo a los militantes, sino a mi ‘cabecita de algodón’-.

-QUE DIOS lo perdone-.

-TAL VEZ, pero el pueblo no, ahí tienen a Alex, por sus corruptelas y deslealtades perdió la gubernatura y está quemado para el resto de su vida: ya no es Tello, ahora es ‘RaTello’.

“EN FIN, la ‘herencia maldita’ no para y no tiene para cuándo amainar, ayer, en la calle Libertad, colonia La Duraznera, allá en Calera de Víctor Rosales, balearon a dos individuos quienes fueron trasladados al hospital más cercano, en calidad de urgen­cia, pues los balazos les dañaron órganos vitales. Por supuesto, no hay detenidos.

“Y, PARA acabarla de amolar, en Fres­nillo se efectuó el secuestro virtual, de una mujer y su hijo de 10 años, por el que el jefe de familia pagó 100 mil pesos”-.

-ESOS MALDITOS son muy hábiles para engañar a la gente, lo que no me queda bien claro es por qué la policía no actúa, el marido fue engañado y lo obligaron a depositar en una cuenta bancaria 100 mil pesos, ¿por qué no investigan de quién es esa cuenta bancaria y proceden en su contra, cual debe de ser?

“QUIEN VA a abrir una cuenta en algún banco, es investigado ante dé, y si no es confiable pues no se la abren, entonces todo es cuestión de querer frenar esos secuestros virtuales, y dar con los responsables, pero todo apunta que gente de la Fiscalía recibe su mochada, por hacerse pendeja-.

“LO MALO de todo esto es que quien la lleva es mi ‘cabecita de algodón’, porque lo acusan de todo lo malo que sucede en Zacatecas y en todo el país: hasta cuando llueve mucho y no llueve nada, como el general ese, el viejillo cascarrabias del Mauricio Ávila Medina, quien en 2018 quiso participar en la elección presidencial y ni siquiera logró completar las firmas requeridas. Tiene mucho de verdad lo que dice, pero el méndigo viejillo culpa de todo a ‘mi cabecita de algodón’ y no se vale”-.

-¿PUES QUE dijo ese señor, que la hizo enojar?-.

-EL VIEJILLO pendejo escribió una carta dirigido a nuestro Presidente, grabó un video y la subió a las redes sociales:

‘AQUÍ, en México -dijo-, los secuestros, violaciones, asesinatos, ocurren por decenas diariamente, sin que el gobierno haga nada. Las masacres que han ocurrido en días pasa­dos, en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justi­cia, ni sus jueces, ni los derechos humanos han hecho nada, ni tienen la voluntad de hacerlo’.

-PUES SÍ, la carta, aunque dice verdades, lleva jiribilla, porque el señor general no puede culpar a ya saben quién, de lo que ha­cen o dejan de hacer los poderes legislativo y judicial, además de gobernadores, eso, como dice la madre superiora es ‘mala leche’-.

-ES LO que yo digo, aquí simplemente ‘El Deivis’ no está haciendo bien las cosas y la oposición arremete contra mi ‘cabecita de algodón’, como si él fuera el responsable de sus caprichos y pendejadas: ya sabe que tiene que limpiar la policía, pero se resiste a hacerlo, a lo mejor tiene por ahí algún interés que también le heredó el corrupto ‘Pinocho de Bernárdez’, ¿no?-.

-PUES NO sería nada raro, que e$o$ convenio$ también entraran en la ‘herencia maldita’, ¡carajo, todo está muy raro!-.

Diputados Preocupados

-PUES EN la Sesión de la Comisión Per­manente de la LXIV Legislatura, diputados mostraron su preocupación no sólo por el aumento de la violencia, sino por el aumento del desempleo, unos insistieron en que don Adolfo Marín debe irse, otros lo exhortan a que ‘implemente una estrategia de seguridad para proteger a las familias que asistan a la celebración de la Feria en su edición 2022’-.

-AHÍ ESTÁ el detalle, luego salen mal las cosas por culpa de ‘El Deivis’, y el que la lleva es mi ‘cabecita de algodón’, porque ‘El Deivis’, no muestra huevos y asume su responsabilidad al quedarse callado como acostumbra, desde que la prensa lo critica.

“TOTAL, que sea hombrecito, y diga: ‘por mis huevos, no se va el Francisco Murillo, ni el Adolfo Marín, yo respondo por ellos, así es que no me estén chin… tiznando’, ¿no creen?-.

-SUSCRIBO lo que acaba de decir, doña Petra. ‘El Rey David’ debe de hablarle al chile al pueblo, él es el gobernador, y el pueblo se lo está demandando y si no quiere cumplir y hacer cumplir la constitución, y las leyes que de ella emanen, que sea hom­brecito y diga: ‘Ni Murillo, ni Marín, se van, tampoco voy a limpiar la policía porque tengo ciertos compromisos inconfesables’, y tan, tan-.

-¡AY, NO, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.