Los Asesinatos se Cometen Porque hay Impunidad: Saúl

“Si se Castigaran lo Pensarían Antes de Cometer el Ilícito”

Por Rubén Palomo Macías

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, mencionó a Página 24 Zaca­tecas que no espera cambios en los resultados de la medición de percepción de inseguridad para su municipio, el alcalde aseguró que el resultado no será un cambio considerable.

“Yo he insistido y he dicho, ahora que vino la secretaria de Seguridad Pública y la sesión para erradicar la violencia contra la mujer, el problema serio en Fresnillo es la percepción, es paradójico, ha bajado la incidencia delic­tiva hasta 44% y se refleja, hay cinco días en que no hay ningún homicidio y un sábado en un bar ocurren cinco homicidios y nos pega. Cuando ustedes le preguntan a los ciudada­nos fresnillenses si se sienten inseguros lo primero que dicen es sí”, comentó.

El alcalde señaló que esa percepción se debe trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno y celebró que el gobierno federal esté en la disposición de llevar a cabo ese trabajo.

“Vamos a seguir recalcando que es nece­sario ir al campo y trabajar con la gente y decirle que los gobiernos están cercanos. Eso es lo que vamos a hacer y yo creo que no va a variar mucho el resultado a pesar de que el secretario de Seguridad ha dicho que los he­chos violentos han bajado y las mismas cifras han bajado pero la ciudadanía sigue diciendo que se siente insegura”, reiteró.

Saúl Monreal aseguró que para combatir esa percepción se deben realizar trabajos sobre la cultura, el deporte y la realización de la feria para implementar trabajos que quiten la mala imagen de Fresnillo.

“Esta es una tarea del día a día, es como si dijera que el municipio es seguro pero se tienen que hacer rondines diario y un trabajo permanente con las corporaciones. Fresnillo es el municipio más grande y más comple­jo, en índice de violencia hacia la mujer el municipio es de los primeros lugares, en consumo de drogas con los jóvenes, son pro­blemas reales que tenemos que atender con las familias. Mientras haya consumo habrá venta de droga y presencia de cárteles. Por eso es un tema integral que se debe plantear así como la impunidad, si no se castigan los homicidios pareciera que seguirá el tema de la violencia en Zacatecas, por eso siempre he hecho llamados a la Fiscalía para que se resuelvan los homicidios de los jóvenes de Nieves, de la niña Sofía y tantos homicidios para que así los delincuentes le piensen al cometer algún ilícito”, finalizó.