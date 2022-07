Que Siga la Transformación con el Proyecto #EsClaudia

Con éxito en la capital del estado se realizan asambleas informativas de “#Es­Claudia para la Defensa de la Cuarta Transformación”.

Reunidos con vecinos capitalinos sim­patizantes del movimiento transformador que vive el país, se socializó la importancia de dar a conocer los avances de la Cuarta Transformación en estos cuatro años del gobierno de México, y vislumbrar el mejor porvenir y esperanza para los próximos años con la continuación y profundización de la 4T.

En su calidad de enlace estatal, el ex alcalde capitalino Ulises Mejía Haro coin­cidió en que es importante profundizar el proyecto de nación que impulsa el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y dar a conocer “el cómo” en cuatro años se ha iniciado un proceso profundo de cambio al separar los intereses del poder económico privado de los intereses del poder público; combatiendo como nunca la corrupción y el tráfico de influencias, la evasión fiscal y la condonación de impuestos a los grandes empresarios, que sumado a la austeridad republicana, han generado ahorros por más de un billón 400 mil millones de pesos, orientándose estos recursos a la construcción de obras estra­tégicas para el desarrollo del país y a los programas sociales en apoyo de más de 25 millones de familias, equivalentes al 70% de la población, quienes reciben uno o más apoyos de los programas para el bienestar, entre ellos: la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, becas escolares en todos los niveles de educación, capaci­tación para el empleo a través de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida.

Acompañado de referentes obradoristas en el estado como Lula Delgadillo, Felipe Marín, Belén Gutiérrez, José Antonio Ramírez, entre otros; Ulises Mejía Haro anunció que las asambleas ciudadanas que arrancaron esta semana, se replicarán en los municipios en las próximas semanas con asambleas en las cabeceras de Villa­nueva, Juan Aldama, Miguel Auza, Calera, Morelos, Jalpa, Juchipila, entre otros, además de colonias, barrios y comunida­des a fin de informar sobre el movimiento “Es Claudia para la Defensa de la Cuarta Transformación”; así como llevar a cabo la conformación de equipos por municipios.

Finalmente coincidieron que la unidad será la base del movimiento “Es Clau­dia” en Zacatecas, donde ya se recorre el estado bajo los principios de la izquierda obradorista y a la lealtad al movimiento transformador para que siga en México, hoy tiene rostro de mujer y garantizará la consolidación de la transformación del país debido a su trayectoria, valores y a los principios, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y, a sus coincidencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador.