Continúa Reclamo por Negativa de Secretarías Para Comparecer Ante el Poder Legislativo

Seguridad, Educación, Salud: Diputada Ávalos

Por Manuel Domínguez Caldera

La diputada local María del Refugio Ávalos Márquez del PRI, se sumó al re­clamo hacia la negativa y falta de respeto por parte de funcionarios del gobierno del estado que se han negado a comparecer ante la LXIV Legislatura; sobre todo tomando en cuenta que los temas a tratar son los que mayor problema representan en la entidad: seguridad, educación, salud y desarrollo económico y social.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, María del Refugio Ávalos Márquez, destacó que el ejercicio de comparecencia que se propuso no tenía la intención de desgastar o exhibir las faltas de los fun­cionarios, sino por el contrario planteaban conocer los planes y estrategias a seguir, así como las necesidades de secretarías como Seguridad Pública (SSP), a cargo de Adolfo Marín Marín; Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), por Oswaldo Pinedo Barrios, entre otros como la Secretaría de Educación, a cargo de Maribel Villalpando Haro, a quienes David Monreal Ávila cuida como a las niñas de sus ojos.

“Llamamos a comparecer a varias se­cretarías, pues consideramos necesario que vinieran al Poder Legislativo, no para ser cuestionados a su persona, sino por su desempeño como servidores públicos. Za­catecas ha sido azotada por muchas crisis en materia educativa, recordemos que hay maestros que no reciben sus salarios, ade­más no hay certeza de aumentos salariales para los docentes estatales, ya que a los federales ya les pagaron. Otro de los rezagos en educación son los cambios o vacancias, además del tema de los pensionados y jubi­lados. Entonces es necesario que la Seduzac nos responda sobre algunos procesos, por lo que urge nos digan lo que hacen al respecto”.

“En el tema de seguridad, sabemos que todos los días se viven temas de inseguri­dad en todos los municipios del estado, han recibido azotes por parte de la delincuencia organizada. Como ejemplo mi distrito en Jerez, que se han vivido hechos lamentables en plena calle, la sociedad no está segura a ninguna hora del día. Es por eso que necesitamos que el secretario de Seguridad venga, comparezca y nos diga por qué falla la estrategia o qué es lo que se necesita para atender y resolver el problema en el estado”, concluyó.