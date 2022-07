Fototeca Reactivará Difusión Sobre la Conservación de Acervos Fotográficos Familiares o Históricos: Robledo

“No Todos los Municipios Cuentan con Condiciones Para Exponer Piezas”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, el Jaime Robledo Martínez, encargado del área de documentación de la Fototeca “Pedro Valtierra”, destacó que para dar continuidad a las actividades de difusión y vinculación con municipios, intentan re­tomar los temas de exposiciones y rescate de acervos.

Sobre todo, resaltó que dan seguimiento a las labores de conservación de archivos fotográficos, ya sea recibiendo obras de colecciones donadas por familias de distin­tos municipios, o bien de fotoperiodistas y fotógrafos profesionales por la importancia y valor histórico de algunas de las piezas y negativos. Por lo que desde el área de documentación hacen lo propio para cata­logar, digitalizar, conservar y almacenar las fotografías, entre otros procesos.

Reconoció que como parte del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Ve­larde”, han planteado la descentralización de las actividades culturales para abarcar mayor público en el resto del estado, sin embargo, recordó que no en todos los mu­nicipios es posible llevar colecciones para ser expuestas, sobre todo porque no cuentan con la infraestructura o las condiciones para que los archivos fotográficos no se dañen por las condiciones del clima, además de la seguridad de las piezas.

“Tenemos la labor permanente de rescate de archivos fotográficos, sobre todo que tengan cierta antigüedad, a partir de 50 años atrás, aunque hay casos excepciona­les como fotógrafos de gran trayectoria que hayan trabajado recientemente, como fotoperiodistas”.

“De los municipios nos llegan acervos do­nados por coleccionistas o familias; pueden ser fotos con cierto valor, de una reunión, un paisaje o construcción importante, o aconte­cimiento; los valoramos y recibimos. Hemos recibido de particulares de municipios, fotografías que rescatamos, digitalizamos, catalogamos con información, además que les regalamos una copia a ellos y nosotros conservamos el archivo físico”.

“Hemos producido cerca de 50 exposicio­nes de acervos o colecciones de este tipo que hemos llevado a diversos espacios. Sin embargo, el problema que tenemos con mu­chos municipios, es que la mayoría no tiene la infraestructura para montar este tipo de obras, porque están expuestas a deterioros o manipulación del público, entre otros temas como la humedad. Ese es un problema que los municipios tienen que resolver. Entonces cuando nos piden exposición, tienen que cumplir ciertos requisitos, por lo que no podemos prestar los archivos”.

Además, dijo que no esto no ha impedi­do que las exposiciones se programen en diversos municipios de la entidad, sobre todo porque han mostrado voluntad para contemplar los requerimientos. Sin dejar de mencionar que dichos acervos también se han expuesto en otros estados como Durango, Veracruz, Jalisco o Ciudad de México, entre otros.