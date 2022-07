Más que los Narcos, lo Preocupante en Jerez es la Violencia Intrafamiliar: Torres

Culpa al “Consumo de Drogas y al Alcoholismo”

Por Rubén Palomo Macías

Pablo Torres Corpus, secretario de Go­bierno de Jerez, informó a Página 24 Zacatecas que el problema de la violencia intrafamiliar se encuentra en aumento en el municipio y los reportes han aumentado considerablemente después de la pande­mia,; a la semana se atienden alrededor de 45 reportes con solamente 9 detenciones.

“Lo que ahorita nos mantiene con algo más de preocupación es la violencia in­trafamiliar ya que estos hechos no son tan sonados como para salir en medios de comunicación. A partir de la pandemia pasamos de tener 4 incidentes por semana a tener 6 diarios”, señaló.

El secretario reiteró que estos hechos no generan tanta expectación como los hechos violentos que se han reportado últimamente en el municipio.

“En cuestión de enfrentamientos y de­cesos estamos debajo de las cifras del año pasado pero lo que nos genera alerta es la violencia intrafamiliar que existe en Jerez. Estos incidentes aumentan durante el fin de semana, del viernes después de las 6 de la tarde y hasta el domingo es cuando existe una explosión de reportes. Generalmente son ocasionados por personas alcoholiza­das o bajo los efectos de alguna droga”, apuntó.

Pablo Torres señaló que prevalece la violencia en contra de las mujeres, sin em­bargo también existen reportes de hombres violentados, hijos y ancianos.

“Es un tema difícil de tratar ya que al recibir y atender el reporte la familia o la víctima esconde al agresor, cuando es con adultos mayores es más complicado por­que simplemente no abren la puerta para atender el reporte y al no existir una orden de cateo los elementos no pueden ingresar a los domicilios y queda el reporte así”, mencionó.

El secretario añadió que los reportes que si trascienden tienen atención a través del C4 con el que cuenta el municipio, con psicólo­gas de planta que orientan a la víctima e in­cluso les enseñan como responder a la hora de un ataque, además que se está creando la unidad de atención a la violencia familiar con un grupo de elementos certificados para atender este tipo de reportes con asistencia psicológica y legal para las víctimas.

“Hace un mes y medio tuvimos la primera certificación de 10 elementos y estamos trabajando contra la violencia intrafamiliar esperando que en un mes y medio o dos me­ses ya tengamos las unidades y el personal debidamente certificado para una atención correcta e integral”, finalizó.