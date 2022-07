Mi Jardín de Flores

Se Necesita ser muy Valiente

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ya hemos hablado de la importancia de que se reactive la producción de fertilizantes, porque necesitamos los alimentos, producir en México lo que consumimos. Igual como se está haciendo con los energéticos, con las gasolinas, con el diésel, lo tenemos que hacer con los alimentos, para no importarlos, no depender del exterior. Producir aquí el maíz, el frijol, el arroz, el trigo; desde luego, las aves de corral, pollos, huevos, el cerdo, el ganado vacuno, en fi n, lo que se consume en nuestro país, la leche. Que logremos la autosuficiencia, eso es muy importante’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 16 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Se Necesita ser muy Valiente

MI PADRE Dios nos dio un país hermoso, rico en recursos naturales, muy grande, lástima que el demonio logró meter su cola y nos impone gobierno déspotas y corruptos proclives a la farsa y la mentira , aprovechándose de que los mexicanos somos nobles y muy dados a olvidar agravios.

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?-.

-PORQUE teniendo un país rico, somos un pueblo pobre: ejemplo de ello es mi hermoso Zacatecas con todos los climas y sus minas de plata y oro, por sólo hablar de dos metales, que gobiernos indecentes han concesionado a empresas extranjeras y nacionales: nos saquean, se llevan los metales preciosos y a cambio nos dejan muerte, contaminación y pobreza, además de explotar a nuestra gente que se mete a las profundidades de la tierra a sacar de sus entrañas metales preciosos, a cambio de un mísero salario y viene a mi mente nuestro paisano Ramón López Velarde:

COMO LA sota moza, Patria mía,

EN PISO de metal, vives al día,

DE MILAGROS, como la lotería.

“PERO HAY más: teniendo un Zacatecas tan rico en recursos naturales, nuestra gente tiene que emigrar a los Estados Unidos para ayudar a la familia: trabajan hasta desfallecer, sé que en muchas ocasiones se privan de lo indispensable para mandar dólares a sus familias.

“REGRESAN y se vuelven a ir, no por gusto, sino por necesidad, porque aquí nuestro gobierno no ha sido capaz de producir empleos dignos y bien pagados, pues nomás hacen planes para enriquecerse a lo bestia, junto a sus familiares y amigos.

¿CUÁNTAS veces, nuestros paisanos arriesgan hasta la vida con tal y llegar de ilegales a los Estados Unidos? ¿Cuántos mueren en el intento y muchas veces no se enteran ni sus familias?

HOY, AL leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, no pude controlar las lágrimas al leer la crónica: “Entierran a sus migrantes en Oaxaca, Zacatecas y Veracruz.

DE AQUÍ, de Estancia de Ánimas del Municipio de Villa González Ortega, fueron tres, los que subieron al llamado ‘tráiler de la muerte’: MAYRA BELTRÁN. FERNANDO GALLEGOS, y FRANCISCO DELGADO.

MAYRA ERA madre soltera de dos niñas de 10 y 11 años, era la estrella de su equipo de sóftbol; viajó a Estados Unidos para poder darle sustento a sus hijas.

FERNANDO, cuñado de Mayra, ya tenía experiencia pasando de ‘mojado’, pues desde años atrás había trabajado en la construcción.

FRANCISCO fue para juntar dinero y poder sacar a su padre de la cárcel, quien, a decir de su familia, purga un crimen que no cometió.

LO QUE debieron sufrir, cuando uno a uno iban cayendo muertos asfiiados. Dios me los tenga en su Santa Gloria.

-Y ‘EL DEIVIS’ que ni siquiera se paró en el sepelio a darles el pésame a los familiares, que mala onda, la verdad; qué mala onda, por supuesto, si anduviera en campaña electoral, hasta de rodilla iría, pero bueno, el señor ya es gobernador y no necesita ir porque no es lo mismo dar que recibir-.

-DÉJELO, en su salud lo hallará; lo que me molesta es qué hay gente que critica a los migrantes por dejar su país en busca del sueño americano y les dice muchas cosas, pero está equivocada: Se necesita ser muy valiente para ir a los Estados Unidos en esas condiciones: arriesgan la vida y en muchas ocasiones la pierden, como acaba de suceder-.

‘Zacatecas Seguro’

-NO SÉ si reír o llorar, cuando leo los mendaces informes semanales de don Adolfo Marín, teniendo como fondo la frase de: ‘Zacatecas Seguro’, y diciendo como loro huasteco que ‘la criminalidad va a la baja’, como también va a la baja la percepción, siendo que es todo lo contrario-.

-¡AY, NO!, si fuera mi marido ese hombre yo ya le hubiera dicho: regrésate, es por demás, no puedes, reconócelo y presenta tu renuncia: salva, Adolfo, el poco prestigio que te queda-.

El Retorno de los Narcocarniceros

EL CRIMEN organizado le sigue apostando a aterrorizar a la capital de Zacatecas: ayer, a temprana hora, reaparecieron los narcocarniceros. A las 7:00 de la mañana en la carretera federa 54, a la altura de la Unidad Académica de Agronomía, en la parada de camiones, manos siniestras y desconocidas arrojaron tres bolsas negras de plástico con restos humanos. Siendo Zacatecas ‘la ciudad mejor protegida’, no hubo detenidos.

POCO después, sobre la misma carretera, pero a la altura de la comunidad El Visitador, en la capital del estado, también parada de camiones, tiraron una gran bolsa negra de plástico conteniendo restos humanos. No supieron decirnos si eran restos de una, dos o más personas pues era viernes y estaban más abocados en contar los minutos para disfrutar su semana inglesa que cumplir con su delicado e importante trabajo.

Y LOS asesinatos continúan: ayer mismo, un individuo que deambulaba por la calle Durazno, colonia El Álamos, en el ‘Pueblo Magico’ de Jerez, fue atacado a balazos y murió en el lugar. No hay detenidos.

‘Los RaTellos’, Tampoco Paran LOS ROBACARROS, tampoco descansan: En Fresnillo, un tipo que conducía al fi lo de las 2:00 de la tarde una camioneta Ford Super Duty modelo 2012, sobre la carretera federal 45, a la altura del entronque a la comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos, vio un puesto de tunas y se detuvo a comprar.

APENAS había comprado un canastito de tunas cuando llegaron dos ‘RaTellos’ con armas de grueso calibre y, amenazándolo de muerte le exigieron las llaves de la Ford, se las entregó y el par de cacos emprendió la huida.

DE INMEDIATO marcó el 911, y más tardó en contar cinco, cuando llegó una patrulla de la policía, que por su radio dio pelos y señales de la Ford a todas las corporaciones municipales, estatales y federales pero, a pesar de la rapidez con que actuaron los policías, no atraparon a ‘Los RaTellos’ y, por ende, no recuperaron la Ford.

CO$A$ RARA$, ¿no cree usted?

Y Las Desaparición de Personas en Aumento

EN FRESNILLO, una mujer de 50 años, acudió a las 2:00 de la tarde a la Casa se Justicia, para denunciar ante el Ministerio Público del fuero común, la desaparición de su nieta María Fernanda de 20 años, que el pasado jueves salió de su hogar, ubicado en la colonia Lomas de la Fortuna, rumbo a su trabajo en una tienda del centro de Fresnillo, pero nunca llegó a su trabajo.

CUENTA la atribulada abuela de María Fernanda que la anduvieron buscando por todas partes: en casa de familiares, amigos, hospitales, comandancia de policía, Cruz Roja y nada, no apareció, por lo que decidió denunciar su desaparición. Pero no es la única desaparecida, no.

AYER MISMO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó una ‘Cédula de Busca’ de tres personas que desaparecieron de Valparaíso. Zacatecas, la mañana del 15 de julio del presente año:

RODRIGO PADILLA Meraz, de 24 años, 1.75 de estatura, cabello largo de arriba y corto en los costados, de tez morena, señas particulares: arete en oreja derecha, tatuaje en antebrazo izquierdo de una rosa a colores y las iniciales JMA, en mano izquierda la palabra PADILLA, vestimenta: playera café, pantalón azul, huarache de correa.

JOSÉ ANTONIO Padilla Félix, de 19 años, 1.80 de estatura, cabello negro, lacio y corto, ojos medianos café, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja izquierda, sin uña en un dedo pulgar y verruga en lado derecho de la barbilla, vestimenta: bóxer largo rojo y gris.

JOSÉ MANUEL Padilla Félix, de 15 años, 1.70 de estatura, cabello negro, lacio y corto; ojos medianos café, tez moreno, señas particulares: distintos y pequeños lunares en la cara, cicatriz en axila derecha y dedos índices curvos, vestimenta: Pants gris.

-¡VÁLGAME DIOS! Vamos de mal a peor: cuatro personas desaparecidas en un mismo día, no es un freno a la inseguridad, como dicen don David y don Adolfo-.

-EL DRAMA que han de estar viviendo sus familiares-.

-ES UNA incertidumbre muy cabrona, y nuestras autoridades diciendo que la criminalidad está bajando y que la situación es de percepción, nos quieren ver la cara de pendejos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.