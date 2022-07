Mi Jardín de Flores

David Monreal no se Deja Ayudar: PAN

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Claramente se puede ver que la percepción no ha cambiado e incluso ha empeorado cada día más. Lo que está sucediendo en Zacatecas debe de parar y el gobernador, David Monreal Ávila, debe tomar la decisión de combatir la delincuencia, no es posible que pasen estas situaciones en todo el estado y a cualquier hora del día’: Verónica Alamillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 17 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Sin Disparar un Tiro

NUESTRO PRESIDENTE, don Andrés Manuel López Obrador, recibió muchos elogios y reconocimiento pleno de autoridades estadounidense por la captura del peligroso capo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero, quien por una pifi a de un juez venal fue dejado en libertad en el gobierno de don Enrique Peña Nieto, hace nueve años.

-LA CAPTURA -toma la palabra doña Petra- la llevaron a cabo elementos de la Marina, gracias a un perro llamado el Max, quien lo localizó entre los matorrales, en el llamado triángulo dorado, donde se escondía el Caro Quintero.

“Y SU CAPTURA se llevó a cabo como lo ordena mi ‘cabecita de algodón’: sin disparar un tiro”.

-APARENTEMENTE fue fácil -tercia don Roberto-, pero el triángulo dorado es muy extenso y escabroso: está entre montañas de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Caro Quintero tenía meses de andar a salto de mata, pero se le acabó su suerte y fue capturado el pasado viernes 15, en exitoso operativo, llevado a cabo por elementos de la Marina.

“¿YA VEN para qué sirven los servicios de inteligencia? Ya lo había dicho un capo colombiano: ‘En cuanto Caro Quintero levante el teléfono, hasta ahí llegó’, y miren, resultó cierto.

“TODO es cuestión que le quieran entrar, aquí en Zacatecas también lo han hecho, por lo que yo no me explico por qué se las perdonan. Por eso la vox populi dice que la plaza está vendida al narco o, cuando menos, está súper infestada de narcos, porque no solamente han permitido la proliferación de cárteles, sino la impunidad: nunca atrapan infraganti a sicario alguno, y han permitido la venta indiscriminada de drogas, sobre todo la llamada Crystal, que la venden de manera indiscriminada a la vista de todo mundo, nomás falta que la distribuyan los Oxxos: no la chifl en, que es cantada, les digo.

“EN FIN: mientras que en el desgobierno corrupto e impune de Enrique Peña Nieto, un juez venal dejó en libertad a Rafael Caro, el gobierno de AMLO lo aprehendió sin disparar un solo tiro, ahí nomás para que nuestra fuerzas del orden de mi querido y sufrido Zacatecas se limpien las chinguiñas, para que vean mejor, porque siguen ciegos o, mejor dicho: se resisten a ver la realidad.

Y la Realidad es: no Cesan los Asesinatos

“EN FRESNILLO, un ciudadano salió de su casa y abordó su camioneta Chevrolet para dirigirse a su trabajo; apenas había dejado dos tres cuadras atrás, cuando una bala que pegó en su camioneta y lo alertó: un vehículo lo seguía y un delincuente sacaba una pistola por una de las ventanillas.

“FUE ENTONCES que hundió su pie derecho en el acelerador para intentar escabullirse de sus perseguidores, pero éstos también aceleraron buscando emparejarlo, además de que continuaron los disparos pese al alto tráfi co que había a esa hora: la persecución y balacera duró varios minutos hasta que en la calle Luis Mora, fraccionamiento Los Olivos, lo alcanzaron y lo acribillaron.

“SI ME preguntan por la policía, les contestaré que no había uno solo ni para remedio. Varios minutos después, las fuerzas del orden se hicieron presentes, sólo para ver que el hombre masacrado a balazos estaba bañado en su propia sangre: el reloj marcaba las 8:30 de la mañana. Por supuesto, no hubo detenidos por este abominable asesinato”.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro! Cosa de no creerse, en todo el trayecto de la balacera no había un solo policía, pero después de acribillar a ese ciudadano, aparecen como plaga-.

-SIEMPRE ha sucedido así: los jefes policiacos los mandan a otro lado para que los matones a sueldo puedan asesinar con total impunidad-.

“EL SIGUIENTE asesinato ocurrió en Jerez. Por la mañana, un motociclista tomó un camino de terracería para dirigirse a la comunidad Jomulquillo, pero a mitad del camino lo mataron a balazos. Por supuesto, no hay detenidos. Pareciera que en esta administración de la ‘Nueva Gobernanza’, vendieran credenciales para matar sin ser detenidos”.

-QUE DIOS me perdone, pero no es de dudarse-.

-¿SI LES DIGO una cosa me la creen? ‘El Deivis’ ya comenzó a decepcionarme-.

-JÚRELO -doña Petra- que no está sola, son miles los zacatecanos que están decepcionados y tremendamente encabronados por el valemadrismo de ‘El Rey David’, quien ya no quiere hablar sobre la violencia que todos los días azota a los zacatecanos.

“PERO regresemos a Fresnillo. un hombre que deambulaba por la calle Caballito, colonia Francisco Goitia, fue baleado por sicarios que en segundos desaparecieron del lugar: eran las 7:00 de la mañana en punto.

“TRANSEÚNTES que vieron la agresión armada, llamaron de inmediato al Servicio de Emergencia 911, y a los pocos minutos aparecieron en el lugar de los hechos policías estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional y, por supuesto, paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al auscultar al herido, se dieron cuenta que ya había muerto. Obvio, no hay detenidos.

“Y NOS quedamos en Fresnillo: alrededor de las 10:45 de la noche, un fresnillense caminaba por la calle Orión, colonia Del Sol, rumbo a su casa, cuando de entre las sombras salieron dos sujetos que le dispararon e inmediatamente huyeron.

“A LOS pocos minutos aparecieron los valerosos paramédicos del Departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes de inmediato atendieron al herido, quien aún estaba con vida, por lo que urgentemente lo trasladaron al Hospital Civil, en donde lucha por su vida.

“ESTO ES en Síntesis, lo que sucedió ayer en Zacatecas: al menos tres asesinatos y un herido. Y dicen los dueños de Zacatecas, que es pura “percepción, porque Zacatecas es Seguro”, no pues sí”.

Mienten las Autoridades, la Inseguridad Sigue en Aumento

ENTREVISTADA por nuestro compañero Rubén Palomo Macías, la presidenta local del PAN, Verónica Alamillo Ortiz, no se anduvo por las ramas y declaró con fi rmeza:

‘YO NO comparto la opinión del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, que asegura que la percepción de seguridad es buena: Miente, y se debe reconsiderar la estrategia para que la violencia se contenga en el estado.

‘TODOS LOS ciudadanos salimos con la incertidumbre, el temor y el miedo de poder tener un episodio no grato en nuestras actividades. La gente del comercio tiene incertidumbre por todo lo que está sucediendo. Ahí están las estadísticas y los indicadores, no es un tema partidista ni personal, ahí dice que los delitos han aumentado y lo dicen los números ofi ciales: Fresnillo está con la mayor percepción de inseguridad, y Zacatecas ocupa los primeros lugares en todos los indicadores de seguridad y violencia.

‘CLARAMENTE -continuó la presidenta del PAN- se puede ver que la percepción no ha cambiado e incluso ha empeorado cada día más. Lo que está sucediendo en Zacatecas debe de parar y el gobernador, David Monreal Ávila, debe tomar la decisión de combatir la delincuencia, no es posible que pasen estas situaciones en todo el estado y a cualquier hora del día.

“E INSISTE: ‘El discurso que han manejado es una falsedad, es una mentira, la percepción no ha cambiado y basta con salir a la calle con nuestros vecinos o a la siguiente colonia y todos los días y a toda hora hay asesinatos. Es sólo un tema de discurso, ni siquiera es un tema de comunicación.

‘HACE FALTA escuchar a la ciudadanía y el gobernador necesita que se deje ayudar, nosotros le hemos extendido la mano en el tema de seguridad y otros más.

‘NECESITAMOS más apertura del gobernador para que se deje ayudar porque Zacatecas lo merece’, “pero todo indica que ‘El Rey David’ está ensoberbecido, o tiene otros intereses que están perjudicando al sufrido pueblo de Zacatecas “.

-PUES LAS dos cosas, don Roberto, ‘El Deivis’ la está cajeteando en abundancia, pero es como Gabino Barrera: no entiende razones, el poder lo embriagó-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.