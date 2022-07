Aumentan las Tarifas del Transporte Urbano y También el mal Servicio: Usuario Ruta 15

“Muchos Camiones ya Están en las Últimas”

Por Rubén Palomo Macías

El aumento en el costo de los pasajes de las rutas suburbanas ha causado inconformidad entre los usuarios debido a las condiciones de las unidades, el servicio de los operadores y el relajamiento de las medidas sanitarias durante la pandemia.

Uno de los usuarios, Enrique “N”, que tenía una hora esperando el camión, comentó a Página 24 Zacatecas que luego de un problema con un operador de la ruta 15 de Guadalupe, decidió interponer una queja al número telefónico que se exhibe en la unidad motora, sin embargo no fue posible debido a que el numero estaba incompleto.

“En esa ocasión tuve que salir de casa para realizar unas compras en Guadalupe, pero al regresar el chofer me dio el cambio mal, se andaba quedando con 100 pesos de mi feria, al comentarle me trató de señalar de mentiroso, su actitud no fue buena. Al querer interponer mi queja me doy cuenta de que no podía hacerlo porque el número de teléfono estaba incompleto”, relató.

Don Enrique apuntó que luego de no poder interponer su denuncia sintió frustración y al llegar casa se lo contó a su esposa, quien también le compartió experiencias desagradables pasadas con otras rutas de transporte.

“Después pude platicar con más personas, familiares y amigos, y me di cuenta de que todos tienen alguna mala experiencia ya sea con los camiones o con los conductores. Muchos de los camiones ya están en las últimas y muchos de los choferes son groseros, siempre existe la excepción pero pues son más los que manejan y se portan como animales”, aseguró.

El usuario del transporte mencionó que la solución fue no volver a tomar la unidad en la que tuvo el percance y así evitar problemas posteriores. Pero realizó un llamado a las autoridades correspondientes para que pongan cartas en el asunto.

“Así como se exige que se entienda a los concesionarios por los aumentos que ellos también se pongan comprensivos y abran los ojos, que vean que sus camiones ya no son funcionales en muchas de las rutas, que mejoren su servicio y la atención que dan a los pasajeros, muchos ni un saludo de buenos días contestan”, finalizó.

La queja de un ciudadano se convierte en la voz de muchos zacatecanos que, desde antes del aumento del costo del pasaje, se mantienen inconformes con el servicio brindado por el transporte suburbano y exigen un servicio acorde a los costos, con calidad y buena atención.