“David Monreal Fracasó en Seguridad; Somos de los Estados más Violentos”

Zacatecas Camina sin Rumbo y sin Brújula: Felipe Pinedo

Por Manuel Domínguez Caldera

Felipe Pinedo Hernández, activista social, recalcó que la sociedad no sólo pide la remoción de un funcionario o cambios en la dirección de las corporaciones estatales, sino que más bien se requiere de cambios profundos en las estrategias y la participación de todos los niveles de gobierno, sobre todo para enfrentar el grave problema de inseguridad y las lamentables cifras que colocan a Zacatecas en uno de los peores estados en el país por el incremento en la violencia.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Pinedo Hernández recordó que si bien diversos actores políticos han pedido la renuncia de Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública (SSP), asimismo la exigencia de cambio no debe ir manchada por intereses políticos ya que se requiere de modifi caciones en la estrategia, reformas a las leyes y el fortalecimiento a las propias corporaciones.

“El fracaso es la palabra correcta para todos los temas de seguridad, Zacatecas en todas las estadísticas ya brincó prácticamente todo los records en el ámbito de los delitos de alto impacto. Para nosotros es lamentable esta situación porque el hecho es que cambian de titulares, pero no trabajen en cambiar la estrategia, por lo que nos lleva a los mismos resultados”.

“Nos hemos convertido en estadística y hay tendencia a comparar, pero defi nitivamente estamos convencidos que la violencia que vive el país en general es producto de la gran generación perdida del “neoliberalismo” que se implementó. Ahora está el resultado de esta generación perdida, por ello los avances no se pueden ver de inmediato”.

“En Zacatecas sigue siendo muy lamentable, porque el promedio de las personas que pierden la vida con estos casos, son jóvenes y adultos, que más bien deberían ser parte de la población económicamente activa”.

“La estrategia de seguridad es un fracaso, la remoción de los titulares no tiene sentido si no va acompañada de un análisis y modifi cación en la estrategia. Los resultados no se pueden ver de inmediato a partir de la estrategia federal; pero lo concreto en Zacatecas sigue siendo muy lamentable. Además que es lamentable que el gobierno del estado (David Monreal) siga andando sin brújula ni rumbo”, destacó.