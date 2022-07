Julieta del Río: El Acceso a la Información Mejora la Competitividad de las Empresas

“El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para que las empresas puedan identificar áreas de oportunidad y fortalecer la competitividad”, aseguró Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como parte de la Jornada de Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el sector empresarial, a invitación de Francisco Javier Solares Alemán, Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

La también coordinadora de la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información del INAI impartió su conferencia magistral ante las 44 delegaciones de la CMIC para mostrar cómo identificar los beneficios de incorporar la consulta a la base de información pública más grande del país, como una práctica cotidiana.

“Donde no hay información no hay elementos para tomar decisiones; el ejercicio de los derechos es limitado, los ciudadanos no tienen acceso a programas de apoyo social. La falta de información socava el apoyo a la inversión continua”, aseguró a los empresarios de la construcción.

Ejemplificó que a través de la PNT se puede encontrar información sobre obras, contratos, licitaciones, licencias de construcción, registro de marcas, impuestos, adjudicaciones, hacer compulsas con otros sistemas como Compranet, para verificar temas relacionados con obras y desarrollos; toda esta información es fundamental para las y los constructores, un gremio muy importante para nuestro país y su economía.

Además, ejemplificó que a través de la PNT se puede solicitar información sobre proyectos de obra civil: monto, finalización y copia de contratos, esto realizando la consulta en el buscador, revisando información de obligaciones de transparencia o hacer solicitudes de información.

Además, entre las ventajas de emplear la Plataforma Nacional de Transparencia, Julieta del Río destacó la posibilidad de ejercer a distancia los derechos de acceso a la información y protección de datos personales para garantizar la consulta de información pública de 8 mil 240 instituciones de los tres niveles de gobierno en todo el país, y de entablar inconformidades, en caso de que la respuesta no haya sido satisfactoria.

El Presidente Nacional de la CMIC, Francisco Javier Solares Alemán, aseguró que el uso cotidiano de la Plataforma Nacional de Transparencia facilitará a los empresarios de la industria de la construcción la toma de decisiones y agradeció la colaboración del órgano garante para tejer redes con las cámaras empresariales.

“Debemos defender nuestras instituciones, las cuales nos han costado tanto por establecer y fortalecen nuestra vida democrática. Reconozco a la Comisionada Julieta del Río en su lucha por la transparencia”.

En tanto, el Director General de Tecnologías de la Información del INAI, Fernando Araiz Morales, explicó la forma de utilizar la Plataforma y de explorar la información que contiene, a través del uso de los buscadores temáticos que facilitan la navegación y a través de los cuales se han realizado 170 mil 621 consultas.

“Los buscadores más utilizados, dijo, son sueldos, directorio, contratos, trámites y servicios con más de 5 millones de consultas”.

Por su parte, Sergio Octavio Contreras, director de Promoción del INAI, destacó que el ejercicio de los derechos de acceso a la información y promoción de datos personales están reconocidos en la ley, pero no como un regalo de las autoridades, sino como una conquista de los ciudadanos.

“Si las ejercemos en solicitudes de información o si las buscamos en las instituciones públicas y cuando ejerzo mi libertad, la libertad se amplifica. En los estados donde los derechos son limitados, la ciudadanía se acota”, dijo.