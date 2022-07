En una Semana 59 Detenciones del Fuero Común, Tres del Federal; en Soriana, dos Planeaban Robar

Rinde Adolfo Marín su Informe Semanal de Seguridad

* “Tuve una Comida con el Obispo, me Dice que Vamos Bien”

Por Rubén Palomo Macías

Adolfo Marín Marín, titular de la Secre­taría de Seguridad Pública (SSP), rindió su informe semanal del 11 al 17 de julio, donde mencionó a Página 24 Zacatecas que para el fortalecimiento de la seguridad en el territorio estatal, y como parte de la estrategia de seguridad, el pasado martes 12 de julio se desplegó la “Fuerza de Tarea Conjunta México” procedente de Mon­terrey con un efectivo de 350 elementos pertenecientes a un batallón de infantería del Ejército Mexicano, así como 36 vehí­culos oficiales con la misión de apoyar las acciones de la comandancia de la Onceava Zona Militar, en el municipio de Fresnillo.

“Esto con el fin de continuar coadyuvan­do con los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para brindar un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad en beneficio de los zacatecanos. Las corporaciones de seguridad, durante la semana, lograron la detención de 62 personas por la probable comisión de algún delito, 59 por delitos del fuero común y tres del federal.

Fueron asegurados 21 vehículos que contaban con reporte de robo o por estar re­lacionados con la comisión de algún ilícito. Se aseguraron cinco armas largas y dos cor­tas, así como 56 cargadores, 875 cartuchos útiles, dos granadas y un porta cargador. Además fueron aseguradas 158 dosis y 638 gramos de diversos narcóticos. Así mismo fue destruido un campamento utilizado por un grupo delincuencial”, reveló.

Adolfo Marín añadió que se logró ubicar, en buen estado de salud, a tres personas re­portadas como no localizadas, se rescató a dos víctimas de extorsión en la modalidad de secuestro virtual, así mismo cuatro personas víctimas de la privación ilegal de la libertad fueron recatadas.

“La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informaron que durante la semana se cumplimentaron 26 órdenes de aprehensión, obtuvieron 42 vinculaciones a procesos, 14 sentencias y judicializaron tres órdenes de cateo. Por otro lado abrieron 34 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 142 audien­cias”, relató.

Adolfo apuntó que desde la puesta en marcha del programa de regularización de vehículos extranjeros un total de 23 mil 330 unidades se encuentran en dicho proceso, en la última semana se incluyeron al trámite mil 361 unidades y se invita a la población que se presenten a alguno de los módulos ubicados en los municipios del estado para realizar el trámite de regularización.

“Cómo resultado de la implementación del operativo “lo legal” se aseguraron 36 motocicletas, se revisaron 126 unidades y se aplicaron 78 infracciones.

En el municipio de Apulco, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, 318 cartuchos y 15 cargadores.

En el municipio de Teúl de González Ortega se aseguró una pistola corta calibre 25, un cargador, 20 cartuchos y 15 dosis de probable droga.

En el municipio de Pánfilo Natera se logró ubicar y rescatar a cuatro víctimas de privación ilegal de la libertad.

En Jerez se aseguraron tres armas largas, 39 cargadores, una granada calibre 40 mi­límetros y un vehículo.

También informarles que durante la se­mana en cuestión, pese a nuestros esfuerzos diarios y el trabajo permanente, se presenta­ron eventos delictivos que lamentablemente dañan la tranquilidad de los ciudadanos, se trata de hechos que estamos atendiendo y nos alientan a seguir redoblando esfuerzos, nos mantenemos para que este tipo de agre­siones no se vuelvan a presentar.

En el municipio de Fresnillo, el miércoles 13 de julio, tras recibir una denuncia ciuda­dana, en un comercio del fraccionamiento Mesoamérica se localizó un artefacto explo­sivo lo que provocó la inmediata moviliza­ción de las fuerzas de seguridad.

Al arribo de las autoridades se coordinó el desalojo del lugar y zonas cercanas, conclui­do el peritaje de los expertos en balística se determinó que el objeto encontrado corres­ponde a un artefacto denominado granada de práctica, la cual carece de carga explosiva.

Ese mismo día, en la colonia Bellavista en Zacatecas, se registró una agresión con proyectil de arma de fuego, las corporacio­nes acudieron al lugar e informaron que se encontraba un hombre lesionado, quien habría sido identificado como policía peni­tenciario, afortunadamente no presentó he­ridas de gravedad y fue trasladado a recibir atención médica, actualmente se encuentra en su domicilio en recuperación.

El jueves 14 de julio en el estacionamiento de un centro comercial (Mercado Soriana), ubicado a un lado de la carretera a Sauceda de la Borda, fueron agredidos a balazos tres policías preventivos del municipio. De acuerdo con los avances obtenidos tras la agresión se reunieron diversos elementos que permitieron señalar que dos sujetos pretendían llevar a cabo un asalto durante el cierre de las cajas del Mercado Soriana, sin embargo, al detectar la presencia policial se sintieron amenazados y agredieron a los oficiales. Al repeler el ataque uno de los probables (sic) agresores fue abatido y uno más se dio a la fuga.

La mañana del viernes 15, sobre la carre­tera federal 45, a la altura de la comunidad El Visitador, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que estaba envuelta en una cobija, a unos metros fueron localizadas tres bolsas donde se encontraba un cuerpo sin vida de una persona” detalló.

Marín mencionó que lamentablemente en Fresnillo y Jerez se registraron agresiones que provocaron la pérdida de vidas, lo que llevó a intensificar las acciones operativas y la presencia de las fuerzas del orden en dichos municipios.

En todos los casos señalados la FGJE mantiene investigaciones que permitan definir líneas de investigación y determinar las condiciones y causas que provocaron los hechos.

“Respecto a los avances de los 26 homici­dios de efectivos de seguridad, registrados en lo que va del año, de acuerdo con un informe de la FGJE a la fecha se han judicia­lizado dos carpetas de investigación en las que personas han sido vinculadas a procesos por dichas agresiones. Se tienen abiertas dos carpetas con órdenes de aprehensión en contra de tres responsables que ya cuentan con un mandamiento judicial pendientes de cumplimentar. Se cuenta, también, con dos carpetas con líneas de investigación defi­nidas en las que se tienen datos de prueba sobre el móvil del hecho. Además están en trámite de investigación inicial 13 carpetas de investigación”, comentó.

El secretario fue cuestionado sobre los temas que se tocaron en una reunión con el obispo del estado, Sigifredo Noriega Barce­ló, y mencionó que el encuentro solamente se realizó por una invitación a comer y no para tratar o establecer acuerdos entre el clero y la SSP.

“Fue un primer encuentro amistoso para escuchar al señor obispo de la situación que vive el estado y que se desarrolla en las distintas comunidades donde él frecuen­temente asiste a visitar a la población. Fue una comida amena y estuvimos platicando desde las 15 hasta las 17 horas y platica­mos de muchas cosas, nada tiene que ver con acuerdos entre ambas instituciones. Nada más platicamos de lo que ha vivido el obispo en el estado, me dice que tiene 10 años radicando en Zacatecas, y todos los acontecimientos que ha observado, ha visto. Inclusive también le pregunté lo que me cuestionaron en alguna ocasión sobre cómo ve la situación respecto a la percepción y me dijo que veía que íbamos avanzando y que veíamos por el camino, sin embargo, detallitos que ha comentado pero que no son otra situación más que inquietudes y situaciones muy especiales, opiniones muy particulares, lo cual en su momento yo les comenté que soy respetuoso de todos los comentarios y todas las opiniones de todo mundo pero hay algunas situaciones que no comulgo con ellas”, detalló.

Al respecto de las declaraciones del gober­nador de Aguascalientes, donde menciona la preocupación y el miedo de que se realice un efecto cucaracha al vecino estado, el secretario mencionó que todos los estados están llevando sus operaciones y actividades para restablecer el estado de derecho y la seguridad.

“El señor gobernador de Aguascalientes habla de su estado, nosotros también defen­demos nuestros estado, tratamos de sostener y mantener el ímpetu de los equipos de los equipos delictivos en el estado, en ese sentido cada estado cumple con sus funcio­nes principales respecto a la inseguridad a efecto de poder contenerla y en el último de los casos de seguir bajando las actividades delictivas que se han presentado en últimas fechas. Los grupos delictivos no solamente están en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco o Durango, hay un porcentaje considerable en algunos estados de la república donde lamentablemente estos grupos tienen ac­tuación y actividades. Por eso comento que cada estado tiene su función propia para ir disminuyendo la presencia de los grupos delictivos y evitar que estos ingresen por sus fronteras”, comentó.

Además el secretario mencionó que las fuerzas que han llegado al estado tienen la prioridad, de acuerdo a los análisis de la mesa de construcción de paz, es apoyar en Fresnillo y Zacatecas, cuando se observa que hay algún cambio en los municipios, de acuerdo al sistema de inteligencia con el que se cuenta, se trata de desplegar unidades de los tres órdenes de gobierno a esas localidades para sostener y disuadir que la delincuencia se acerque a los muni­cipios en donde se han tenido situaciones lamentables.

También comentó que algunos elementos policiacos están vinculados a proceso que de alguna manera participaron en los homi­cidios del personal policial.

“Algunos ya están vinculados, otros están en proceso y para otros hay ordenes de aprehensión. De alguna manera ya están localizados, ya están detectados, están determinados quienes fueron los que en su momento agredieron a nuestro personal. No hemos presentado bajas masivas de elementos en las corporaciones, si ha habido algunas bajas, como en cualquier tipo de corporación, siempre habrá bajas. Algunos piden licencia por algún espacio de tiempo y luego se reintegran a la corporación, es una situación normal de que haya ese tipo de solicitudes.

Ahorita tenemos 2 municipios que no cuentan con policía municipales, sin em­bargo, han sido reforzados con otro tipo de fuerza pública, me parece que uno de los municipios es Monte Escobedo y el otro es Apulco. Son los dos municipios, de los nue­ve que había, porque también en las reunio­nes se invita a los presidentes para que ellos recluten a su personal, los municipios cons­titucionalmente son los responsables de la seguridad pública y como consiguiente ellos tienen que tratar de obtener elementos que proporcionen seguridad en sus municipios, serán apoyados por los órdenes de gobierno pero he solicitado que sigan reclutando y les he ofrecido el adiestramiento de su personal y de forma eficiente puedan actuar en conse­cuencia para el cumplimiento de las fuerzas de seguridad”, apuntó.

Además el secretario que el operativo “lo legal” abona para que los delincuentes no utilicen un medio de fácil penetración que puede evadir el tráfico, se comete algún ilí­cito y con estos vehículos se facilita la huida.

“Hemos detenido gran cantidad de estos vehículos que de alguna manera han par­ticipado en ilícitos, lo único que hemos hecho es asegurar las motocicletas cuando tienen reporte de robo o no cumplen con lo establecido por la ley vial. Creo que vamos recuperando bastante terreno en ese sentido para que se utilicen estos vehículos para cometer fechorías o actos ilícitos”, señaló.

Sobre el comentario del obispo donde señaló que el secretario le ofreció el cuidado de su seguridad con elementos de las corpo­raciones el secretario mencionó que se está aplicando el proceso de seguridad en todo el estado y en el caso del obispo fue algo especial por comentar de que en algunos casos, particularmente en las fronteras con Jalisco, a veces hay retenes irregulares.

“Cuando va a algún municipio le pregunta a los padres que tipo de problemas hay y yo le comenté que si en algún momento dado él consideraba que una de las áreas que va a visitar se pudiera presentar alguna irregularidad yo le ofrecía con mucho gusto su seguridad como una medida disuasiva al municipio que fuera a ir. Podemos mandar alguna unidad para que pueda efectuar ac­tividades disuasivas y de proximidad para que cuando él llegue todo esté en calma, en ese sentido yo le ofrecí ese apoyo y para la ciudadanía el apoyo está latente, permanente y total en todo el territorio”, comentó.

Respecto a las credenciales vencidas de portación de armas para los elementos el secretario mencionó que desde que asumió el cargo de la SSP, y hasta la fecha, se tiene un problema con la licencia oficial colectiva que no se ha revalidado.

“La razón principal, por lo que no se ha revalidado, es que había mil 294 elementos sin exámenes de confianza, desconozco las razones por lo cual esos elementos no habían presentado sus exámenes puesto que la nor­ma establece que el elemento que cause alta en un cuerpo policial previo debe presentar su examen de certificación. Por otro lado ya nos autorizaron para que los elementos hagan el trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para que nos autoricen el tipo de credenciales que se van a emplear, tenemos que hacer una propuesta. Vamos avanzando en ese sentido y mientras las credenciales actuales son aceptables por las autoridades competentes. Todos los ele­mentos que tengan que abandonar el estado para el cumplimiento de una misión yo les firmo un documento para que puedan salir y las autoridades respeten esa portación pero en el estado de Zacatecas, como somos las mismas autoridades, permitimos de alguna manera hasta que no se regularice esa situa­ción. Estamos aplicando los exámenes de confianza, algunos en el Estado de México, otros en la SEDENA, otros en Guanajuato y Zacatecas, debido a que nuestro centro de evaluación no cuenta con la capacidad suficiente para evaluarlos entonces para agilizar el trámite he solicitado el apoyo de otros estados para que se agilice el trámite de evaluación.

Llevamos un avance de 80% de ese efec­tivo faltante de exámenes, habría que hacer una regla de tres pero creo que vamos avan­zando y espero que en breve cumplamos con la totalidad de los exámenes y en función de eso ya podemos solicitar la revalidación de la licencia oficial colectiva”, finalizó.