Llama Marco Vinicio a Pagar Aguinaldos y a Aprobar Pensiones en el ISSSTEZAC

Por Rubén Palomo Macías

Marco Vinicio Flores Guerrero, coor­dinador estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), realizó un exhorto a la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), para que sesione y apruebe las pensiones de los trabajadores de la burocracia que por más de 30 años, y con derecho a la jubilación lo puedan hacer.

“Sabemos que se están viviendo tiempos muy complicados, sin embargo es un de­recho que existe y que se tiene que ejercer porque son gente que ya causó baja hace algunos meses, solamente la Junta Directiva puede aprobar sus pensiones y se les puede pagar. Lo importante es que se dé ese dere­cho y ya accedieron a sus pensiones porque cumplieron lo que manda la ley del institu­to”, mencionó a Página 24 Zacatecas.

Marco Vinicio Flores también se pronun­ció a favor de los pensionados y jubilados del ISSSTEZAC que no se les ha propor­cionado su aguinaldo y aseguró que los pensionados cuentan con el respaldo y el apoyo de Movimiento Ciudadano.

“Al final de cuentas siempre se señaló, cuando estuve en la dirección del ISSS­TEZAC, que es un asunto que se tiene que resolver de manera administrativa porque es un concepto que no se cotizó pero se ha venido dando y para que eso pueda afectarse primero se tiene que hacer un procedimiento diferente a solo dejar de paga y se tiene que ir a un juicio y una vez que exista una resolución ahora sí afectar, no como se hace desde ahora”, añadió.

Marco Vinicio reiteró el llamado para que exista diálogo, gobernanza y una bue­na forma de conducción para resolver los problemas públicos a través del acuerdo.

“Estamos en un momento que ya no puede postergarse porque está afectándose el interés de los trabajadores y el no llegar a un acuerdo afecta las finanzas estatales. Administración tras administración se va multiplicando el número de pensionados y jubilados, al inicio de la administración había 4 mil 500 y al cierre de la admi­nistración habrá cerca de 9 mil, entonces se convertirá en un tema serio que si se sigue pateando el bote y no se resuelve difícilmente van a poder hacer cumplir los derechos que ya adquirieron los trabajado­res”, finalizó.