Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’, Debe de ser Como ‘El Monris’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ya se decidió que el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corrup­tos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que llevaba parada nos estaba significando un alto costo del presupuesto que es dinero del pueblo”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 19 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

QUÉ ‘CURIOSO’ el informe semanal del 11 al 17 de julio, que ayer lunes pre­sentó el señor secretario de Seguridad Pública, don Adolfo Marín Marín, y que hoy martes publica nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas.

-¿POR QUÉ se le hace ‘curioso’, madre Teresa?-.

-PORQUE bastó una comida y una plática de dos horas con monseñor don Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, para enderezar entuertos, y ponerse, don Adolfo Marín, al nivel de la Santa Madre Iglesia Católica:

“FUE UN primer encuentro amistoso -informó don Adolfo- para escuchar al señor obispo de la situación que vive el estado y que se desarrolla en las distintas comunidades donde él frecuentemente asiste a visitar a la población.

‘FUE UNA comida amena y estuvimos platicando desde las 15 hasta las 17 horas y platicamos de muchas cosas, (que) nada tienen que ver con acuerdos entre ambas instituciones (sic). Nada más platicamos de lo que ha vivido el obispo en el estado; me dice que tiene 10 años radicando en Zacatecas, y todos los acontecimientos que ha observado, ha visto. Inclusive tam­bién le pregunté lo que me cuestionaron en alguna ocasión sobre cómo ve la situación respecto a la percepción y me dijo que veía que íbamos avanzando y que veíamos por el camino, sin embargo, detallitos que ha comentado pero que no son otra situación más que inquietudes y situaciones muy especiales, opiniones muy particulares, lo cual en su momento yo les comenté que soy respetuoso de todos los comentarios y todas las opiniones de todo mundo pero hay algunas situaciones que no comulgo con ellas’.

“PERO sin embargo don Adolfo le ‘ofreció con mucho gusto protección policiaca, permanente y total en todo el estado’, esto también se me hizo ‘curioso’, por no decir otra cosa-.

-PUES sí que es chistoso el Adolfo Marín, ¿cómo se ofrece a darle seguridad las 24 horas del día en todo el estado al obispo, si eso equivale a desviar elemen­tos y patrullas, que no son de él?, perdón por la expresión, pero -con todo respeto-que no mame.

“ADEMÁS, deben ser súper policías, porque si le manda policías chafas, como “El Pelón” Murillo Ruiseco se las comi­sionó a Anayeli Delgado, la joven estu­diante de Derecho, asesinada por órdenes de ‘El Gery’, ya valió chetos”-.

-COINCIDO, con usted, doña Petra: Adolfo la cajeteó, no sólo trafica con in­fluencias, sino que se echó, a lo pendejo, un compromiso muy cañón: ¿que tal si le pasa algo al Obispón? ¡Uta!, me cae que no se la acaba. Y entonces sí, sin tocar baranda, se va a Chihuahua a un baile, en directo y a todo color, sí señor.

¿Informe o Desinforme?

-A VER, otra cosa que no me gustó de su informe, es que no coincide con los boletines de prensa de sus voceros, coordinadores de prensa, o como se les diga ahora.

“CUANDO el enfrentamiento a balazos en el estacionamiento del Mercado Soria­na, se dijo que un grupo de delincuentes atacó a balazos a los tres motopatrulleros de Guadalupe, pero en su informe el señor general dice que nomás eran dos: que uno murió en el enfrentamiento y que el otro huyó en la camioneta; que la balacera entre policías y delincuentes se dio porque los bandidos iban a asaltar a las cajeras del Mercado Soriana, esto no lo dijeron sus voceros a la prensa y eso yo lo veo mal, porque no sólo se miente a los medios de comunicación, si no a toda la población, que es lo más delicado-.

-ES LA coordinación de prensa el otro talón de Aquiles de los gobiernos -madre Teresa-, porque ponen a cada pen… tonto, que nomás no da pie con bola, como el Héctor Alvarado Gómez, mejor conocido como ‘El Chicharrón’, aunque el actual tampoco canta mal las rancheras-.

-¿CÓMO se llama el actual coordinador de prensa del gobernador?-.

-NO SÉ su nombre, sólo que está muy, pero muy pendejo, no sabe comunicar, pero pues ‘El Deivis’ tiene debilidad por los floreros, por eso en las redes sociales lo tunden las 24 horas del día-.

-PUES yo creo que don David tiene que dar un golpe de timón antes de su primer informe de gobierno y enmendar los errores cometidos, que no son pocos-.

-MMM… madre Teresa, ‘El Deivis’ anda muy ensoberbecido, tanto que a sus amigos ya les dio bola, pues está rodeado de muchos zánganos aduladores, es lo que dice gente como el Cuauhtémoc Calderón Galván, quien lo apoyó al cien en su cam­paña a gobernador, y ahora lo niega bien gacho, como le hizo San Pedro a Cristo-.

-PUES en su salud lo hallará: la satisfac­ción de ser gobernador le durará seis años, y la vergüenza de actuar mal, toda la vida-.

-¡ANDELE, esa es buena! Y si no que le pregunten a Alex, que si bien salió forrado de billetes, en cuestión de buena fama anda por la calle de la amargura, nadie lo baja de ‘RaTello’, y todo Zacatecas lo desea ver tras las rejas, no sólo a él, sino también a Cristi-.

-EL SANTO Padre Amaro me dijo que a don Alejandro, y menos a doña Cristina, se las van a cobrar; él cree que no sólo don David, don Alejandro y Morena firmaron un pacto de impunidad: don Alejandro hizo todo lo que le pidieron para que el PRI no ganara la gubernatura.

“QUE EL bueno era el joven Fito Bo ­nilla, quien hizo un excelente trabajo en SECAMPO, y que con plena seguridad le ganaría a don David, pero que don Alejandro, temeroso de ir a la cárcel junto con su señora esposa, pactó con Morena la gubernatura: puso a una candidata débil, como la señorita Claudia, a quien además abandonó para que don David arrasara en la votación como así sucedió, a cambio de no ir a la cárcel, porque la Federación ya le había echado el ojo, a la pareja gu­bernamental.

“ASÍ me la platicó el Santo Padre Amaro que, como sabemos, tiene mu­chas fuentes y todas confiables, él fue el primero que dijo que el entonces alcalde de Guadalajara, y después gobernador de Jalisco, don Aristóteles Sandoval, tenía relaciones con los Malos Organizados, sólo que don Enrique Peña lo protegió-.

-PUES haya sido, como haya sido, ‘El Deivis’ arrolló en las elecciones y su triunfo es incuestionable, aquí el problema es que no está haciendo las cosas bien, tiene que hacerlas como ‘El Monris’, véanlo como anda, dialogando con todo mundo, y a to­dos dándole su lugar; yo creo que hace falta que le dé otro regañón como aquel, cuando le reclamó que no trabajaba, que suspendía eventos, que se levantaba tarde y que no quería salir del rancho, ¿lo recuerdan?-.

-SÍ, ¿NO hasta perdió la elección a la gubernatura?-.

-HAY UNA cosa, que pocos, muy pocos niegan: el senador don Ricardo es muy inteligente, no le caerá bien a mucha gente, pero sí a la mayoría, y sólo quiero recordarles que él no ha perdido una sola elección, es gente ganadora y muy luchona, no se sienta a ver qué pasa: véanlo cómo anda ahorita, no descansa ni los domingos-.

-ESO SÍ -reconoce don Roberto- por eso le pusieron ‘El Chamuco’, es muy diablo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.