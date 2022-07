DIF Municipal Presenta Proyecto Corazón Verde Para Reforestar la Bufa y Conmemorar a Personas Fallecidas

Maribel de Miranda Invita a la Ciudadanía a Sumarse

Por Rubén Palomo Macías

Maribel Herrera de Miranda, presidenta honorífica del DIF municipal capitalino, realizó la presentación del programa “Co­razón Verde” que, para lograrlo, contará con diferentes acciones de otras áreas del ayun­tamiento. La presidenta del DIF comentó a Página 24 Zacatecas que el programa nace inspirado de adultos mayores.

“Ellos de alguna manera me hicieron sa­ber, como un reclamo a la vida, su pesar por familiares más jóvenes que se adelantaron, con las diversas olas de la pandemia. Me llamó mucho la atención en una actividad que tuvimos, con un altar para los que se adelantaron, donde había un retrato con una niña de 11 años y su abuela me contó que su nieta murió hace 11 años y desde entonces ella murió en vida”, relató.

Maribel Herrera señaló que la intención del programa es recordar a los que se ade­lantaron y hacerlo de una forma que pueda apoyar al ambiente, el hacer algo diferente para aliviar y canalizar el dolor personal y de la sociedad.

“A veces no sabemos canalizar el dolor de manera adecuada y buscando encontramos este programa que a nivel nacional es el primero que se hace socio-ambiental. Vamos a respirar por el ser querido que se nos fue y con esto se va a canalizar de manera distinta todo ese dolor”, reiteró.

El proyecto es un programa de protección ambiental con sentido social que se encon­trarán en polígonos con condiciones durade­ras y preservarles. Esto favorece al cuidado técnico para asegurar que los polígonos se consoliden oportunamente.

“La ubicación de estos polígonos se en­cuentran en las faldas del cerro de la bufa con la intención de regresar la condición primigenia que tenía el cerro. Desde que los fundadores llegaron hicieron unas descrip­ciones de que los cerros estaban completa­mente forestados con pinos de varias espe­cies y es lo que queremos lograr”, agregó.