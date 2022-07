Mi Jardín de Flores

¡Qué Descaro, a la Realidad la Llaman ‘Percepción’!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Sentimos que (Alejandro Moreno Cárdenas) es un hombre asqueroso por­que la perversidad se le da. Ha tenido a un pueblo en el puño, ejerciendo la tiranía, extorsionando a empresarios, porque lo mismo lastima al pueblo que los que tienen. Nos podrán gritar lo que quieran y los audios lo tienen muy nerviosos’: Layda Sansores San Román.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 20 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Qué descaro, a la Realidad la Llaman ‘Percepción’!

“NOMÁS los oigo, y hasta me dan ganas de vomitar; de ir a sus oficinas gubernamentales y gritarles: ‘¡No sean idiotas, el pueblo es sabio (como lo afirma mi cabecita de algodón) y no se traga sus mentiras: la criminalidad no está a la baja, continúa en ascenso, no sean descarados, a la realidad no le pueden llamar ‘percep­ción’, no se burlen de la inteligencia de los zacatecanos porque se les revierte!’, pues el pueblo ya los ve con desconfianza”.

-NO SÓLO los ve con desconfianza, doña Petra, el pueblo está desilusionado porque está recibiendo espejitos a cambio del oro que nos prometió: la paz, la tranquilidad, el fin de la corrupción, la impunidad y la austeridad para los gobernantes, no para los ciudadanos, quienes son los que toda la vida se han apretado el cinturón, mientras que ellos viven en la opulencia a costillas de nuestros impuestos, entonces no se vale-.

-EL PRESIDENTE, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -interviene don Roberto- ha dicho miles de veces: ‘No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre’; lo malo que ni siquiera a él lo escuchan. Y si se trata de la inseguridad y la violencia, ellos no se hacen corres­ponsables, sino que dicen que es problema de AMLO, de la Federación: ¿cuántos elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional nos ha enviado? ¡Miles, miles de soldados y elementos de la Guardia Nacional!, pero como no tienen capacidad para organizarlos, ellos quisieran que AMLO, en persona, vinie­ra a Zacatecas y, al frente de las tropas, combatiera a sangre y fuego a los narcos, como si fuera el mítico Rambo, no jodan-.

“VAYA manera de los hermanos Mon­real Ávila de intentar evadir su responsa­bilidad, uno como gobernador de Zacate­cas, otro como alcalde de Fresnillo, ¿qué no recuerdan la protesta de ley que rin­dieron ante los representantes del pueblo e invitados antes de tomaron posesión de sus importantes cargos, todavía conservo en mi mente la de ‘El Rey David’:

‘PROTESTO desempeñar leal y patrióti­camente el cargo de gobernador del estado libre y soberano de de Zacatecas que se me ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Uni­dos Mexicanos y la particular, la de nuestro estado, la del estado de Zacatecas, las leyes que de ellas emanen, cuidando en todo, por el bien y la prosperidad de la unión y el bien y la prosperidad de nuestro pueblo, de nuestro estado, si así no lo hiciere la nación, el estado y este pueblo generoso lleno de amor, me lo demande. ¡Protesto!

-PUES SÍ, somos un pueblo ‘ generoso y lleno de amor’, pero que no se apro­veche, que cumpla con su protesta de ley, de lo contrario estamos obligado a demandárselo-.

-ES CORRECTO -dice doña Petra-nuestro voto a su favor no fue un cheque en blanco y, conforme a la Constitución y las leyes que de ella emanen, estamos, como usted dice, madre Teresa, obliga­das a demandárselo, ‘El Deivis’ no es el dueño de Zacatecas, el dueño es del pueblo, él es un simple administrador, al que contratamos por seis años y, si nos sigue fallando, podemos exigir que pida licencia y nosotros ver a qué otro ponemos en su lugar, en nuestra hermosa tierra hay mucha gente capaz-.

-Y POR si fuera poco su protesta de ley -truena don Roberto-, en mis archivos con­servo un boletín de prensa más comprome­tedor que el 13 de septiembre publicamos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

DAVID MONREAL da su Primer Men­saje Como Gobernador:

“NO ME Dejen Solo, Nuestro Estado Agoniza”

“EN SU primer mensaje como Go­bernador Constitucional, David Monreal Ávila subrayó que hoy inicia -domingo 12 de septiembre de 2021- la transformación de Zacatecas con una ‘nueva gobernanza’, por lo que convocó a todos los sectores sociales a un gran pacto de unidad y de trabajo para recuperar la tranquilidad y paz que, legítimamente, reclama y merece el pueblo de Zacatecas.

AL RENDIR protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, en Sesión Solemne de la LXIV Legislatura del Estado y de cara a la ciudadanía, el mandatario recalcó que en la entidad inicia la transformación que comenzó hacer tres años en el país con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, agradeció la confianza y el respaldo que le brindó la ciudadanía el 6 de junio y, ahora, con todo su esfuerzo, honrará su voluntad.

AL ADMITIR que la lucha por lograr la transformación no será fácil, porque el estado se encuentra inmerso en la banca­rrota, con una grave crisis financiera y de violencia, David Monreal ofreció poner como prioridad el tema de la seguridad, con políticas públicas enfocadas en recu­perar la paz social.

“EL MOTOR que me impulsa es el amor inmenso a nuestro estado; por eso, convoco a todos los sectores sociales, campesinos, maestros, amas de casa, em­presarios a materializar juntos las ideas de la transformación que nos tienen aquí”, expresó en el Palacio de Convenciones, sede designada para esta ceremonia so­lemne.

AL EJERCER los más altos valores que ha adquirido en su familia, el manda­tario estatal invitó a todos los sectores a convertir a Zacatecas en un protagonista de desarrollo nacional, ya que así se ha demostrado a través de la historia, pues ha dado rumbo y destino al país.

“ZACATECAS tiene un cielo bondado­so, un suelo fértil y un subsuelo rico, pero, el principal recurso son las y los zacateca­nos, que tienen temple a prueba de todo, con mujeres y hombres que diariamente se levantan para, de sol a sol, demostrar que el trabajo todo lo vence”, dijo.

DAVID MONREAL asentó que llegó la nueva gobernanza a Zacatecas, después de una larga lucha que nada ni nadie pudo detener, con un movimiento unido, con anhelos de justicia social y con el respaldo de un pueblo valiente que apostó a que las cosas se hagan bien.

ANTE representantes e integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de las Cámaras de Diputados y Senadores, como Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, el Gobernador dijo que comparte ese sueño de miles de zacatecanas y zacatecanos que dedican sus vidas a construir un estado donde todas y todos puedan vivir felices y en paz; por ello, en un acto de fe y esperanza, no des­perdiciará esta oportunidad para fortalecer la democracia en el estado.

HARÁ LO QUE esté a su alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevará a cabo las acciones legales necesarias para someterse a la re­vocación de mandato, con lo que se pondrá fin a la simulación del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica.

“VAMOS a demostrar que no somos iguales, ni escatimaremos, ni regateare­mos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá reflejado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo.

PARA LOGRARLO, en la administra­ción 2021-2027 se desarrollarán cuatro ejes rectores: minería, turismo, campo y la industria, en los que, en conjunto con la iniciativa privada, se buscará que las inver­siones generen empleos de calidad y que, por consiguiente, la riqueza se distribuya equitativamente.

DAVID MONREAL asentó que no es el mejor momento para gobernar, pero sí para sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y lograr la trans­formación. “Se acabaron los tiempos del influyentismo como método de enriqueci­miento y se dará paso a una administración con espíritu de servicio”, afirmó.

SEGÚN LA primera etapa de transición, añadió, existen finanzas públicas en quie­bra, una deuda con máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto ejercidos de manera poco efi­ciente; “recibimos un estado frente a una emergencia social”.

LA ECONOMÍA, ahora golpeada por la pandemia, agregó el Gobernador David Monreal, ha estado estancada en los últi­mos 11 años, y el Gobierno no tiene recur­sos siquiera para lo más elemental, además de que el retiro de los adultos mayores no está garantizado.

AL DAR UNA radiografía del estado, señaló que el instituto de pensiones, el Issstezac, después de haber sido crimi­nalmente desfondado, está en quiebra; la seguridad pública se encuentra en el peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, además de que no se cuenta con recursos económicos para pagar la quincena del sector educativo.

EN PRESENCIA de Verónica Díaz Ro­bles, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, David Monreal recalcó que la infraestructura carretera está destruida, el campo aban­donado, las deudas rebasan por mucho los ingresos y las finanzas de los municipios están deshechas; “en resumen, nuestro estado agoniza”, aseveró.

ANTE ELLO, pidió a las y los maestros, a la gente del campo, deportistas, comuni­dad científica y cultural, mujeres, sectores indígenas, académicos, empresariado y a todo el pueblo de Zacatecas en su conjunto a caminar en unión y en comunión social; “no me dejen solo en esta lucha, recupe­remos la esperanza de un Zacatecas más próspero”.

MONREAL ÁVILA dijo que será un Gobernador cercano a todas y todos, que verá de frente, ya que “mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas”.

OFRECIÓ TOMAR medidas urgentes y hacer un profundo rediseño de la adminis­tración pública, que apueste por eliminar los gastos innecesarios y con un combate frontal a la corrupción y a terminar con los lujos de la alta burocracia, para dar paso a los hechos que logren la Cuarta Transfor­mación del estado.

EL MANDATARIO en funciones estuvo acompañado por su esposa e hijos, herma­nos, gobernadores, alcaldesas y presidentes municipales electos y en funciones; por Mario Delgado Carrillo, dirigente de Movi­miento Regeneración Nacional (Morena), así como por representantes de las fuerzas armadas.

“HASTA AQUÍ el comprometido mensaje de ‘El Rey David’. Han pasado 10 meses y ocho días y no se ve ningún avance en esos Cuatro Ejes Rectores Para Mejorar la Economía de los Engañados Zacatecanos:

MINERÍA.

TURISMO.

CAMPO.

INDUSTRIA.

“SI USTEDES, madre Teresa, doña Petra, que tienen mucho contacto con la sociedad, ven mejoría en la minería, turis­mo, campo e industria díganmelo porque yo no veo nada de progreso”.

-NO, LA verdad, no. Estamos estanca­dos o, mejor dicho, peor-.

-NO HAY buenos empleos y el IMSSS reporta una baja considerable-.

-DE LA inseguridad y violencia ni les pregunto: nos está yendo de la ching…

(CENSURADO), esto es lo que hoy miércoles nuestro Diario publica:

SUCEDIÓ EN la cabecera municipal de Calera de Víctor Rosales: criminales allanaron un hogar, ubicado en la calle Vicente Guerrero, al filo de las 6:20 de la tarde y agredieron a balazos a una familia integrada por una mujer y tres hombres.

-¡CRISTO del Santo Entierro! ¿Cómo es posible que eso haya pasado a la luz del día y en pleno centro de la ciudad de Calera, cuesta trabajo creerlo-.

-AGRADEZCÁMOSLE a mi Padre Dios -dice doña Petra-, que a pesar de que todos los días se cometen asesinatos, nosotros no hemos perdido la capacidad de asombro, como en muchos medios de comunicación, la han extraviado-.

-¿CÓMO PERDERLA, si lo más im­portante es la vida? Como dice la madre Teresa, ‘cómo es posible que a esa hora, cuando todavía el astro rey está presente, y en pleno centro de la ciudad de Calera, una familia sea atacada a balazos en su propia casa?, ¿qué no dijo ‘El Rey David’ que en la ‘Nueva Gobernanza’, recuperar la paz y la tranquilidad de los zacatecanos, era prioridad?

“DENTRO de ese hogar mataron a una mujer, a dos hombres y otro más resultó herido gravemente, está en un nosocomio entre la vida y la muerte”, y ‘El Rey David’, ni se inmuta.

PERO NO es todo: en Fresnillo ‘La Capital del Crimen’, elementos de nuestro Ejército Mexicano, que andaban realizando un operativo en la comunidad Modelo, ha­llaron una narcofosa con restos humanos: el reloj marcaba las 12:30 de la tarde.

MINUTOS después, al filo de la 1:00 de la tarde, ahí mismo en Fresnillo, pero en la Comunidad Pardillo I, a pocos pasos de un pozo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), manos criminales arrojaron res­tos humanos.

“¿DÓNDE está pues esos miles de solda­dos, guardias nacionales, policías estatales, municipales y federales que ‘velan las 24 horas del día, la seguridad de los zacate­canos? ¿No acaso ‘El Rey David’, dijo en su primer mensaje como gobernador, que para la ‘Nueva Gobernanza’ era primordial regresarnos la seguridad a los zacatecanos?

“¡CÓMO me duele que nuevamen­te, como sucedió con Alex, nos hayan engañado, defraudado. Las dejo, voy a ‘La Sierra’ a echarme mi mezcalito, pa’l coraje’”-.

-MMM… para echarse su ‘mezcalito’, le sobran pretextos-.

-BUENO, yo también me voy. Se que­da usted con Dios y María Santísima de Guadalupe-.