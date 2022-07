Exigen Pasantes de Medicina Plazas Seguras que no Pongan en Riesgo su Integridad Física

“Tienen Temor que los Manden a Comunidades de Fresnillo, Jerez, Valparaíso”

Por Nallely de León Montellano

Estudiantes pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes están próximos a realizar su servicio social, exigieron este miércoles la implementación de medidas de seguridad a través de horarios y espacios seguros que no pongan en riesgo su integridad personal.

En conferencia de prensa dieron a conocer que a manera de protesta no aceptarán firmar la documentación para asignación de plazas, mismas que fueron seleccionadas el pasado viernes, hasta que las autoridades conside­ren otorgarlas lo más cerca de la capital.

Paola Medina, pasante de medicina, re­firió que los sitios con mayor riesgo, están situados en las comunidades alejadas de Fresnillo, Jerez y Valparaíso, donde además precisó que las personas merecen atención médica digna a través de la intervención de médicos titulados antes que pasantes.

“Lo que principalmente estamos peleando, es que se nos retiren las plazas donde hay altos índices de violencia, la directora nos comentaba que ya se habían retirado algunas de las plazas de la sierra de Valparaíso, sin embargo, todavía hay algunos puntos que son muy peligrosos y que todavía se ofer­taron dentro de esta promoción”, precisó.

Por su parte, Adalia Sánchez Rodríguez, detalló que, además de no firmar las plazas este jueves en la Secretaría de Salud de Zaca­tecas (SSZ), no entregarán la documentación requerida al IMSS, en tanto no obtengan aten­ción personalizada de las autoridades para garantizar la dispersión de plazas seguras.

“Hasta que se tenga una respuesta, y a nosotros nos convenga, se van a entregar los papeles”, advirtieron los estudiantes.

De igual manera, dieron a conocer que, en una comunidad de Jerez, constantemente cuenta con la presencia de integrantes del crimen organizado quienes entran armados a las unidades médicas para recibir consulta, intimidando a una de sus compañeras pasan­tes que se encuentra prestando sus servicios en dicha unidad médica.

“Quiere decir que con un guardia de seguri­dad no se garantiza una adecuada seguridad, a parte de que no está exenta de que en algún momento llegue en estado de toxicomanía y la agredan”, señalaron los estudiantes.

Entre las peticiones presentadas por escri­to, también está la eliminación de plazas tipo C, que implican largas jornadas nocturnas en las comunidades más alejadas; considerar a los estudiantes de medicina dentro de los procesos de educación médica y toma de decisiones que les involucra, así como im­plantar horarios de atención por el médico pasante, con el fin de disminuir el riesgo de inseguridad y jornada laboral de ocho horas de duración y de forma corrida.