Inseguridad en el Estado ya Superó Cualquier Parámetro: Noemí Luna

“Zacatecas es Tierra de Viudas, Huérfanos, Viudos, Abandonados”

Por Nallely de León Montellano

Derivado de los abundantes asesinatos en los últimos meses en diferentes municipios del estado, la diputada federal por el PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, lamentó que poco a poco ha ido aumentando la violencia en Zacatecas.

Sentenció que el aumento de ejecuciones es algo que no se puede permitir, por lo que aseveró que la estrategia implementada por el gobierno federal denominada Abrazos no Balazos, “ya no alcanza, ya se dice en todos lados que no puede ser que quien comete un delito no sea sancionado”, como sucede también aquí en el estado, donde nunca han atrapado a narcosicario alguno infraganti.

En este aspecto, resaltó la importancia de que exista una persecución certera y eficaz para quienes cometan un delito en cual­quiera de sus formas, ya que, dijo, el clima de impunidad es lo que hace que cada vez haya más delincuencia y su vez sean más personas las que sufren las repercusiones del actual clima de violencia en Zacatecas.

“Es un estado de viudas, viudos, huérfa­nos, huérfanas, de abandonados porque a parte la gente se está desplazando y esto la­mentablemente no puede seguir así”, señaló.

Reprochó “que haya un secretario de Seguridad Pública que

sí está resguardado por la Guardia Nacional cuidando su integridad física de él pero no la de los zacatecanos y que diga que no hay daños colaterales, que es un problema entre grupos delincuenciales cuando vemos que asesinan a un niño de tres años al interior de una iglesia”.

En este sentido, señaló que la realidad es que sí existen daños colaterales derivado de la presencia de grupos criminales en el estado, lo cual, dijo, es un problema que debe reconocer el secretario de seguridad pública, Adolfo Marín Marín, y una vez que sea reconocido el problema y se encuentre la solución, realizar el llamado a actuar de manera corresponsable.

Sobre la posibilidad de que Marín Marín abandone su cargo al frente de la SSP, refirió que, al gobernador del estado le corresponde realizar un análisis completo con respecto a los resultados del trabajo del titular de dicha instancia, y con base en eso, designar a quien pudiera hacer el trabajo de manera eficaz.

Finalmente destacó la importancia de estudiar el problema que enfrenta el esta­do de Zacatecas en materia de seguridad, para lograr obtener una solución favorable para quienes habitan la entidad, por lo que lamentó que el gobernador del estado no participe de manera visible en la solución de este grave problema.