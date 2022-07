La Informalidad Acaba con las Oportunidades de Crecimiento de Zacatecanos: COPARMEX

“Además el Gobierno Está en Quiebra, no Tiene ni Para Sueldos”

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Sánchez González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el estado, de­claró a Página 24 Zacatecas que desde la confederación se han tratado de aportar elementos importantes para la discusión de temas relevantes en el estado y en esta ocasión se señalaron indicadores que mues­tran números que se han profundizado sin mejoría ni una lenta recuperación lo que causa preocupación.

“Antier se publicaron cifras del desempe­ño de la creación de plazas de trabajo en el estado y es preocupante que el número neto de plazas formales haya mostrado un decreci­miento de 455 empleos en lo que va del año. No necesariamente significa que hay menos personas trabajando lo que ha ocurrido es que no se generan plazas nuevas en el sector formal y los trabajadores han ido a engrosar las filas del empleo informal”, comentó.

El presidente apuntó que se han tenido ta­zas de informalidad que ronda 60% y eso es algo que se ha propuesto que merita atención debido a que el estado necesita mecanismos para incentivar la actividad productiva de manera formal, si no se hace de esa forma se afectan las finanzas públicas.

“No hay dinero desde hace años para pagar el sueldo de los servidores públicos, para pagar a los maestros o para construir nuevas carreteras o componer las que exis­ten, no hay dinero para seguridad pública y no habrá un mecanismo maravilloso por el cual podamos disponer de dinero público si no es a través de la formalidad”, aseguró.

Antonio Sánchez señaló que esto se ha agudizado en los últimos meses y parece que nos encontramos en un agujero decidiendo escarbar sobre el mismo agujero.

“Este indicador nos preocupa mucho porque afecta la calidad de los ciudadanos día a día. Esto debe ser atendido por toda la sociedad de Zacatecas, esto pasa en toda la república pero en el resto del país no existe con la misma intensidad que en el estado. Hay maneras de combatir esto y seguro que en la región donde vivimos mucha gente piensa que es mejor desarrollarse de manera informal para tratar de resolver el día a día pero cada decisión personal de quien decide trabajar de manera informal nos afecta a todos en comunidad”, aseguró.

Finalmente el presidente realizó un lla­mado para poner atención a los elementos que están dificultando el día a día a los ciudadanos de Zacatecas y dejar de poner atención a la grilla cotidiana.

“Estos problemas están creciendo, no digo que no debamos juzgar las acciones gubernamentales pero necesitamos poner atención a lo que nos está echando a perder la vida cotidiana”, remató.