Acuden Padres y Madres de Familia a Vacunar a sus Hijos Contra COVID 19

El Horario es de 8:00 de la Mañana a 4:00 de la Tarde

Por Rubén Palomo Macías

Inició la vacunación para los niños y niñas de 5 a 11 años y los habitantes del municipio de Guadalupe acudieron a vacunar a sus pequeños en el Multiforo.

Desde temprana hora los padres, madres de familia de los menores acudieron con sus hijos para que se les aplicara el fármaco Pfizer. Se pudo observar que algunas per­sonas llegaban con más de 3 niños para la aplicación de la inmunización.

Antonio Gómez acudió con su hija, quien comentó que la aplicación de la inyección no causó molestia alguna en la pequeña.

“La aplicación de la vacuna fue rápida y no batallamos para nada, aunque hay muchos niños que sí están llorando. Yo confío en la vacuna, tuve familiares que les dio COVID y la experiencia no fue buena. Nosotros nos informamos con familiares que son médicos y nos dieron la orientación necesaria pero también conozco gente que no quiere vacunar a sus hijos. Ellos sabrán, no sé si no quieran a su familia y al final es su decisión”, mencionó a Página 24 Zacatecas.

Por otro lado también acudieron las perso­nas que vacunaron a sus hijos por un mero trámite, como la señora Norma Rodríguez, ya que se les pide la constancia de vacuna­ción para diversos procedimientos.

“No confío en la vacuna pero es lo que hay, nos piden el comprobante, no le tengo fe a la vacuna ni tuve información antes de venir, es un mero trámite”, reiteró.

Sin embargo muchos padres de familia ya tenían tiempo esperando la inoculación para los infantes ya que existe una real pre­ocupación por el aumento de casos que se ha venido presentando.

“Es mejor estar preparados y más ahora que se presentan nuevos casos y sabemos de personas que no confían pero nosotros preferimos prevenir cualquier situación con la salud de nuestros hijos”, comentó el señor Javier Gutiérrez.

Finalmente existen personas que se in­formaron aún más sobre la sintomatología que pueda presentarse después de aplicar la inyección, como la señora Arisbeth “N”

“Yo me informé y tomé la decisión de vacunarlo porque sus compañeritos estaban enfermos de COVID y fue cuando tomé la decisión de traerlo, buscando la prevención de algo peor. Traigan a sus hijos a vacunar más vale que todos estemos protegidos”, finalizó.