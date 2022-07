Canaco-Servyturz Ayuda a sus Afiliados con Temas de Impuestos y Asesorías Contables

El Zacatecano es muy Empeñoso: Flores López

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, el presidente de la Cámara Nacional de Co­mercio y Servicios Turísticos de Zacatecas (Canaco-Servyturz), Francisco Javier Flores López, mencionó que uno de los primeros requisitos para formar parte de la Cámara es que los empresario estén registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tri­butaria (SAT), ya que desde el año pasado se ha pedido la Constancia de Situación Fiscal para conocer si están al corriente con los compromisos con las autoridades.

Además, recalcó que no hay muchos co­mercios que tengan dificultad con el pago de impuestos, ya que los que han cerrado se debe a las bajas ventas o malas temporadas. “Si tu negocio no genera ventas, de ahí deriva que no puedas pagar rentas, sueldos, salarios y evidentemente los impuestos. Aquí el comercio tradicionalmente nos va mal pero tenemos muchos años haciendo lo mismo, hay temporadas buenas y malas, pero al final el comerciante zacatecano es muy empeñoso y son personas que luchan día a día para abrir sus negocios, surtir y mantener a sus clientes, con la intención de crecer con el tiempo”.

Sobre la informalidad, o bien cómo incen­tivar a que los comerciantes confíen en la formalidad para sus empresas o proyectos, resaltó Flores López que han trabajado con las instituciones de gobierno y con otros sectores comerciales, para conocer los pro­cesos a seguir y qué beneficios se pueden gestionar ante la autoridad. “Muchas veces, tenemos la oportunidad de hablar con la autoridad y nos dicen si hay descuentos por pagos oportunos, entonces nos recomiendan acercarnos”.

Por último, sobre las asesorías que ofrecen a sus agremiados, destacó que dentro de la cámara cuentan con una figura que se llama el “Síndico del Contribuyente”, un contador público afiliado a la Cámara. Por lo que alguien que tiene una duda puede acercarse a y los conducen ante las instancias corres­pondientes. Expuso que lo importante es que se acerquen a la Cámara, ya que los intere­sados pueden recibir el apoyo para solventar algunos trámites fiscales, entre otros.