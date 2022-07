Mi Jardín de Flores

David y Saúl le Quitarán Canicas a Ricardo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“David recibió (de Alejandro Tello) el estado hecho trizas… Todavía tiene difi­cultades, pero yo confío en el gobernador David Monreal porque va a tardar; el proceso de recepción que él tuvo fue de 10 meses, fue muy complejo, muy difícil, cualquier otro no lo hubiera resistido: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 22 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No es Corcholata de AMLO, Pero Quiere Cumplir su Sueño…

“POR SI algunos dudaran de que ‘El Monris’ es muy vivo, ayer mismo tuvieron respuesta: sin ser ‘corcholata’ de mi ‘cabe­cita de algodón’, él solito se anda promo­cionando, picando piedra, para cumplir en 2024 su sueño tan largamente anhelado: ser Presidente de Mexico.

“ASÍ LAS cosas, el coordinador del Gru­po Parlamentario de Morena en el Senado de la República, se dejó venir a su tierra con el pretexto de la XXXV Convención Regional Noreste del Instituto Mexicano de Conta­dores Públicos (IMPC), donde tuvo una intervención, pero no desaprovechó el viaje para defender a su carnal David, a quien quiere como si se tratara de su primogénito”.

-SÍ, YA me di cuenta de que el señor sena­dor anda por todo el país promocionándose, hoy, por ejemplo, va a estar en el estado de Chiapas. Y sí, don Ricardo Monreal es muy inteligente: ¿tendremos un Presidente de origen zacatecano?-.

-LO VEO muy difícil, madre Teresa, doña Petra -toma la palabra don Roberto-, en primer lugar el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tanto lo apre­ciaba y muy seguido invitaba a desayunar a Palacio Nacional, después de las elecciones de la Ciudad de México lo llamó traidor, porque Morena perdió muchas alcaldías, y AMLO lo acusa de esa debacle, por lo que no lo quiere ver ni en pintura, porque ‘el que traiciona una vez traiciona siempre’.

“EN SEGUNDO lugar el gran problema que tiene ‘El Rey David’, con el narco, los asesinatos, desapariciones, secuestros, com­pra venta de drogas, además del desempleo, la falta de inversiones, etcétera, además de no hacer nada para castigar los millonarios robos y fraudes que en el quinquenio pasado cometieron Alex y Cristi, entonces todas están cosas le pegarán muy fuerte a Ricardo.

TERCERO: Saúl anda sumergido en en el valemadrismo y en la ‘dolce vita’; él de plano dice que la bronca de la violencia en inseguridad que imperan en Fresnillo, le corresponden a AMLO; a él lo único que le interesa son las fiestas (Fresnillo no olvida el pachangón millonario con el que festejó los 15 años de su hija María Fernanda), sus constantes viajes, sus finos y costosos trajes de seda, finas camisas, corbatas rojo sangre y exquisitas viandas a cuenta de las arcas del municipio de Fresnillo; al cachorro de los Monreal ya se le olvidó que cuando era estudiante lo único que comía- Como su esposa Lupita lo reveló- era una bolsita de cacahuates y agua de la llave porque no le alcanzaba para una Coca-Cola, por lo que ahora disfruta con exceso las mieles del poder y el billete del pueblo.

ASÍ ES que, por más que Ricardo Mon­real anda de aquí para allá y de allá para acá y anexas, las canicas que junte no le alcanzarán para cumplir su sueño de llegar a Palacio Nacional: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernán­dez, son los favoritos.

-PUES A mí, sí me gustaría que el Dr. Monreal llegara a Palacio Nacional, porque tendríamos un zacatecano en la Presidencia, además, don Ricardo dijo muchas verdades, comenzando conque ‘David -Como lo dijo-recibió de Tello un estado hecho trizas’, re­conociendo que todavía tiene ‘dificultades’, y que le llevará tiempo solucionar todos los problemas que le heredó don Alejandro Tello.

-BUENO, a mí también me gustaría que ‘El Monris’ fuera presidente de la Repúbli­ca, porque es paisano, pero no es cuestión de gustar o querer: recuerden que Morena perdió Durango y Aguascalientes por cul­pa de ‘El Deivis’ y del Saúl, quienes han fracasado: el primero como gobernador, el segundo como alcalde de Fresnillo: porque además de la violencia, la inseguridad, economía, etcétera, como dice don Roberto, ‘El Rey David’ tiene de pechito al ‘RaTello’ y a ‘La Pelangocha’ y ni así los ha metido a la cárcel, y menos los obligará a regresar al pueblo lo robado, que son cientos de millones de pesos, tan sólo de la FENAZA y el SEDIF.

“ESTO de la Presidencia de la República, no es nada más alzar la mano y decir ‘yo quiero’, sino juntar canicas con qué jugar, por lo que si así siguen, ni ‘El Deivis’ ni el Saúl, le podrán aportar canica alguna, en cambio si le quitarán no sólo en Zacatecas sino en todo el país, porque el narco, el Tello y la Cristina los tienen de rodillas, en cambio mi ‘cabecita de algodón’ lleva las de ganar con sus tres corcholatas y las tres traen premio: Yo le voy a la Claudia, ¿usted, don Roberto?”.

-YO A mi carnal Marcelo-.

No es ‘Percepción’, es la Maldita Realidad: Cinco Asesinatos, Cuatro Desaparecidos, un Secuestro

-POR MÁS que el ‘Deivis’ se quiera sacar, el piquete viene derecho: el general Adolfo Marín Marín, secretario de Segu­ridad Pública; y el Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, no valen una ching… (cen­surado): el general ni siquiera puede poner orden en el Cerereso de Cieneguillas, donde un preso acaba de matar a su compañero de celda, posiblemente a golpes; esto sucedió al filo de las 12:00 de la noche, ¿nadie escuchó nada? Qué extraño, ¿no?

¿QUÉ PASÓ ahí? ¿Hubo dinero de por medio a los custodios para hacerse los oc­cisos?, porque cualquier pelea de ese tipo inicia con insultos y mentadas de madre, pero e$o los custodio$ no escucharon, ¿por qué? Averígüelo Vargas.

EN LORETO, en una comunidad llama­da La Alquería, dos personas que la tarde de ayer estaban afuera de una cervecería, fue­ron asesinados a balazos. No hay detenidos.

EN TACOALECHE, comunidad de Guadalupe, un farmacéutico, a eso de la 1:00 de la tarde, estaba dentro de su farmacia en espera de clientes que no llegaban, pero los que sí entraron fueron narcos y lo mataron a balazos “por negarse a pagarles la plaza, o derecho de piso”. No, en este cobarde asesinato tampoco hay detenido.

EN GUADALUPE, por la noche, una persona caminaba por la calle Francisco E. García, colonia La Fe, y lo acribillaron a balazos, con una facilidad que asombra.Tampoco, en esta cobarde ejecución, hubo detenidos.

Y EN Fresnillo, criminales armados hasta los dientes y encapuchados, tumbaron la puerta de una casa ubicada en la calle Renoir, colonia Las Polvaredas, y secues­traron a un hombre; el reloj marcaba las 6:00 de la mañana. Por supuesto, no hubo detenidos, y los fresnillenses se preguntan: ¿Cuánto costará una licencia para matar y desaparecer gente?, habrá que preguntarle al general Marín, ¿no?

PERO NO sólo fueron cinco asesinatos y un secuestrado, no, también se cometieron cuatro desapariciones:

GABRIEL FLORES Esparza, de 42 años, tez blanca, ojos café, nariz afilada, de complexión regular, de 1.70 de estatura, con un tatuaje en brazo izquierdo que dice ‘LAGO’ y en mano izquierda dos manos formando un corazón, que vestía camisa de manga larga azul, pantalón de lona azul cla­ro, zapatos de trabajo negros, desapareció el 18 de julio del presente año en Ojocaliente, Zacatecas.

HÉCTOR ESPINO Herrera, de 58 años, tez blanca, ojos verdes, nariz afilada, delga­do, de 1.65 de estatura, con un lunar rojizo a la altura del hombro derecho y cicatriz en el estómago, desapareció en Ojocaliente, Zacatecas, el 17 de julio de este año.

JOSÉ GUADALUPE Bravo Escareño, de 25 años, tez blanca, ojos café, nariz chata, delgado, de 1.70 de estatura, desapareció en Santa Rita, Vetagrande, Zacatecas.

KARINA ALEJANDRA Vázquez Pérez, de 21 años, morena clara, ojos café, nariz afilada, robusta, estatura 1.47, desapareció en Santa Rita, Vetagrande, Zacatecas”.

ESTA ES la realidad, que no salgan con su mamada de que es una percepción, no seño­res, fueron cinco asesinatos, un secuestró y cuatro desaparecidos en un día -al menos-, porque luego no dan información a la prensa o poner mordaza a los reporteros de policía, para que no trasciendan los crímenes más chonchos.

-¡AY, NO, cuánta criminalidad!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.