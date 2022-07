“Evitar la Farsa, el Robo y Saqueo ya no se Puede”

David ya Dobló las Manos Ante los Robos al SEDIF y la FENAZA:

* “La Feria, en 2021, Tuvo un Presupuesto de $120 Millones, Pero no Hubo Feria, ¿y el Dinero?”, se Pregunta el Gobernador

Por Manuel Domínguez Caldera

En la puerta del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”, el gobernador Da­vid Monreal Ávila, atendió a medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, además abordó temas como la inseguridad y la disminución de diversos delitos, aunque recalcó que es porque se ciñen a la estrategia de seguridad del gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Comentó también que promoverán una fe­ria austera pero de buena calidad, sobre todo cuidando que no se repitan viejas prácticas de despilfarro y triangulación de recursos públicos. Además criticó que en los dos años previos a su sexenio, 2020-2021, se entre­garon recursos y presupuestos millonarios para la realización de las respectivas ferias, sólo que no se llevaron a cabo.

“Se desestiman las consecuencias por el modelo neoliberal, pero debemos recordar que casi les llevó cuatro décadas, es in­tegral en salud, comercio; fue un modelo que se instaló y que hizo andamiaje, patrimonio, escuela; fue todo un régimen por eso no se ha atinado y es insuficiente. Porque se tiene que ver que el relevo del régimen apenas lleva cuatro años, uno de los temas pendientes es la inseguridad que nadie va a poder negar. Hemos atendido la estrategia nacional de construcción de paz, porque está medido en la opinión del pueblo, que las únicas instituciones donde hemos depositado la confianza es el Ejér­cito y la Guardia Nacional, éstas centran la gran mayoría de la estrategia nacional”.

“Quien niegue la vulnerabilidad de las corporaciones municipales, y luego en ese orden con las estatales, no conocen de lo que pasa en materia de inseguridad. Nosotros no vamos a variar, decidí acom­pañar la política pública de construcción de paz del presidente y vamos a atenderla. Sostengo que en cuestión de la evolución, determinará si da un giro, o no”.

“Contener el comportamiento del delito, el homicidio, el robo, secuestro, es mucho pero disminuirlo será mejor. En el caso de Zacatecas, si se revisa, incluso invito a los ciudadanos a que nos responsabilicemos y ayudemos, porque se está haciendo un gran esfuerzo. La realidad es que hemos disminuido el homicidio, secuestro a tasa cero en algunos meses; la extorsión, que sí se mantiene el delito porque ya les dije que fueron varias décadas. Sacamos de ese cuadro que nos hizo mucho daño de estar siempre en los primeros lugares de insegu­ridad. Ya va a ser un año y pueden revisar mi discurso, dije: recibo un estado en crisis y en los peores lugares de inseguridad”.

“En la medición de percepción, sigue saliendo que somos de los más inseguros y que la gente tiene miedo, cuando te me­tes a las tripas de la misma encuesta de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), resulta que somos el único estado que va a la baja. Hay que trabajar mucho y seguramente es claro que no va a ser suficiente el sexenio pero estoy seguro de lograr un buen avance”.

Sobre la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), expuso que será enfocada en la sustentabilidad, por lo que será creativa, con responsabilidad pública y especialmen­te para evitar la triangulación de dinero.

“Evitar la farsa, el robo y saqueo ya no se puede. La feria en 2021 con más de 120 millones de presupuesto, pero no hubo feria por la pandemia. ¿y el dinero?. Podrán decir que son contratos, pero todo contrato deja previsto y puede ser que pierdas una parte, pero qué pasó. Luego dicen que el presupuesto se le dio al SE­DIF (Desarrollo Integral para la Familia), luego se lo dieron a una empresa, a un particular, luego a un artista. ¿Para qué haces eso?. Es para la opacidad, el robo, fachadas, distraer o robar. En 2020 cuál fue el presupuesto, porque no hubo feria. Hay que revisar todos los otros. Nos fue como en feria, perdimos”.

“Nuevamente, el modelo neoliberal, construyó un andamiaje que da mucha impotencia y sentimiento, resulta que te observan y el auditor superior ve las cuen­tas. Entonces ves que hay observaciones por tales funcionarios, pero resulta que el estado tiene que comprobar que se hizo o no, o bien que devuelva el dinero. Pero no dice que lo devuelva el que se lo robó, sino el que está. Entonces el gobierno en turno, no tiene dinero y todavía quieren que paguemos, pero dicen que el que lo debe pagar es la institución. Estamos viendo pero de verdad es muy complejo, les puedo hablar también por ejemplo del famoso monumento de la corrupción, fueron más de 600 millones”.

Por último, comentó que sobre el con­trato con el artista Ricky Martin, están tratando de recuperar un porcentaje, pues será de los únicos contratos con lo que rescatarían. “Los demás no se les ve por dónde”. También dijo que darán prioridad a las empresas zacatecanas para que participen a través del comercio en la Fenaza, por lo que han encargado las tareas al Patronato para que atienda a los comercios locales y a los patrocinadores que tradicionalmente han colaborado con dicha celebración.