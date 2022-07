Mi Jardín de Flores

A la Realidad, la Llaman Percepción

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santa Anna, de Porfi rio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los seudointelectuales, expertos, internacionalistas, cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 23 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Siguen Negando la Realidad

-¡AY, NO! Ahora ‘El Deivis’ dice que Zacatecas y el país están harto violentos e inseguros por culpa del modelo neoliberal implantado por el PRI desde hace 40 años (1982), por lo que también se está llevando entre las patas de los caballos a su hermano ‘El Monrís’, que gobernó Zacatecas de 1998 a 2004.

“O SEA: para ‘El Deivis’ el desmadre comenzó en Zacatecas con el José Guadalupe Cervantes Corona (1980-1986), el Genaro Borrego Estrada, el Pedro de León Sánchez (interino), Arturo Romo Gutiérrez, Ricardo Monreal Ávila, la Amalia García Medina, el Miguel Alonso Reyes y el Alejandro ‘RaTello’ Cristerna; mientras que a nivel nacional el que jodió al país en eso de la inseguridad fue el Miguel de la Madrid Hurtado y de ahí pa’l real, ¿que les parece la ‘percepción’ de ‘El Deivis’?

-YO CREO que don David andaba desvelado, algo desorientado, los expertos dicen que la inseguridad se incrementó cuando llegó al poder don Felipe Calderón Hinojosa, al declararle la guerra a los Malos Organizados, y todo mundo coincide con eso-.

-ES QUE ‘El Rey David’, -toma la palabra don Roberto- perdió la cordura en cuanto entró a Palacio de Gobierno; se volvió un tanto Loquillo pues en un intento por liberarse de su responsabilidad, se pierde entre del tiempo y la cerrazón, sin importar meter en ese costal al líder único del monrealismo: su hermano Ricardo.

“Y NO es ‘percepción’, el verbo de moda ofi cial, es la pura realidad: los asesinatos, secuestros, extorsiones, consumo y venta de drogas, son tantos o más que cuando Alex desgobernaba Zacatecas, ‘El Rey David’, tiene el deber y la obligación de investigar por qué en cuanto Alex llegó al poder los asesinatos se dispararon al triple”.

-AHORA– dice doña Petra- en otro rollo para salvar su responsabilidad, ‘El Deivis’, dice que él sigue fielmente las instrucciones de mi ‘cabecita de algodón ‘, que porque ‘decidí acompañar la política de construcción de paz del Presidente y vamos a atenderla. Sostengo que en cuestión de la evolución determinará si da un giro o no’, pero es mentira ya que ‘mi cabecita de algodón’ ha atrapado muchos capos, utilizando la inteligencia y sin disparar un tiro como lo hizo con el Caro Quintero, mientras que ‘El Deivis’ no agarra ni a una tortuga.

Y EN seguida, en esa entrevista de prensa banquetera, regresa a entonar su disco rayado de disminución de la criminalidad, lo que es falso, pero así lo dijo:

‘LA REALIDAD -Continuó ‘El Deivis’, es que hemos disminuido el homicidio, secuestro a tasa cero en algunos meses; la extorsión, que sí se mantiene el delito porque ya les dije que fueron varias décadas. Sacamos de ese cuadro que nos hizo mucho daño de estar siempre en los primeros lugares de inseguridad. Ya va a ser un año y pueden revisar mi discurso, dije: recibo un estado en crisis y en los peores lugares de inseguridad,

‘(PERO) EN la medición de percepción, sigue saliendo que somos de los más inseguros y que la gente tiene miedo (pero), cuando te metes a las tripas de la misma encuesta de INEGI, resulta que somos el único estado que va a la baja’.

-UFFF, Y dale con la misma cosa: ‘en inseguridad vamos a la baja’, ya dejémosle así, cambiemos de tema, nosotros continuemos señalando las cosa que vemos están mal, es nuestro deber, si las quieren aceptar o no, el problema es de ellos, de nuestros gobernantes-.

Cambiamos de Tema, Pero no de Canal

-TIENE usted razón, madre, cambiemos de tema, pero yo sugeriría que no cambiemos de canal, porque las declaraciones de ‘El Deivis’, también fueron en torno a los robos de ‘El RaTello’, y ‘La Pelangocha’: casi me voy de espaldas cuando vi el encabezado de la nota principal de hoy sábado de nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘DAVID YA dobló las manos ante los robos al SEDIF y la FENAZA:

‘EVITAR LA farsa, el robó y saqueó ya no se puede’.

Al SEDIF, 120 Millones de Pesos

Y ‘EL Deivis’ expone sus razones: ‘La Feria en 2021 (tuvo) más de 120 millones de presupuesto, pero no hubo Feria por la pandemia. ¿y el dinero?. Podrán decir que son contratos, pero todo contrato deja previsto y puede ser que pierdas una parte, pero (no todo) ¿qué pasó? Luego dicen que el presupuesto se le dio al SEDIF, cuya presidenta honoraria fue su esposa Cristina ‘La Pelangocha’), luego se lo dieron a una empresa, a un particular, luego a un artista. ¿Para qué haces eso?. Es para la opacidad, el robo, fachadas, distraer o robar. En 2020 cuál fue el presupuesto, porque no hubo feria. Hay que revisar todos los otros. Nos fue como en feria, perdimos.

‘NUEVAMENTE, el modelo neoliberal (sic), construyó un andamiaje que da mucha impotencia y sentimiento, resulta que te observan y el auditor superior ve las cuentas. Entonces ves que hay observaciones por tales funcionarios, pero resulta que el estado tiene que comprobar que se hizo o no, o bien que devuelva el dinero. Pero no dice que lo devuelva el que se lo robó, sino el que está. Entonces el gobierno en turno, no tiene dinero y todavía quieren que paguemos, pero dicen que el que lo debe pagar es la institución. Estamos viendo pero de verdad es muy complejo’.

-PERDÓN, pero ¿qué esperaba don David?, don Alejandro -como dice el Santo Padre Amaro- es una ‘chucha cuerera’ en eso de los números: es contador publico, fue tesorero municipal, secretario de Finanzas del gobierno estatal; y es muy inteligente para esconder y aparecer dinero, ¿se imaginan lo que hizo con los más de 150 mil millones de pesos que pasaron pon sus manos de 2016 a 2021, por concepto del Presupuesto de Egresos, más lo que le depositaron por partidas especiales y otras cantidades extra?

‘Y ESO QUE don David nomás se ha estado refi riendo a los robos y desfalcos del Patronato de la Fenaza, donde, ‘coincidentemente’, también doña Cristina era la presidenta honoraria; lo decepcionante es que el señor gobernador haya doblado las manos, al decir que ‘evitar la farsa, el robó y saqueó ya no se puede’, claro está que no se pudo evitar porque además don David estaba en otro espacio, pero hoy hizo otros señalamientos que no había hecho: en 2021, hubo un presupuesto para la Fenaza de más de 120 millones de pesos y, al reclamarlos, le contestaron que fueron a parar a las arcas del SEDIF, o sea al feudo de su señora esposa y ahí les perdió la pista.

“TAMBIÉN mencionó que para la FENAZA del 2020, hubo presupuesto, pero no dijo la cantidad, sin embargo tampoco se llevó a cabo la Feria, porque se suspendió por el COVID-19, ¿dónde quedaron esos no sé cuántos millones de pesos? ¿También fueron a parar al SEDIF de doña Cristina? “ENTONCES hay que cargarles otros 120 millones de pesos a la cuenta de don Alejandro y doña Cristina, que desde el 12 de septiembre de 2021, salieron de Zacatecas rumbo a Estados Unidos, y no tienen para cuándo regresar, ¿qué saben ustedes de ellos?”.

-PUES NOMÁS las fotos que Alex a subida a su Twiter: una condolencia por la muerte del Ing. Andrés Belmontes Gómez, la imagen de un vitral, un rompecabezas de “Qué tan grande es Mexico, un logo del restaurante Mr. John, otra de Vetagrande, Zacatecas; una más de frondosos árboles, otra que está impresionante: la fachada de Casa Tello Papelería, en la cual colgaron un cruz de madera, una cortina morada, un fl orero con fl ores amarillas, espigas de trigo, varias plantas y un niño ofrendando dos panes, después una imagen del papa Juan Pablo II, y la foto de un parque en la que aparece un anciano pedaleando una bicicleta, y tras de él un niño corriendo, con vestimenta deportiva. Es todo, y sin comentario alguno.

-PUES YO no sé cómo le vaya a hacer ‘El Deivis’ para meter a la cárcel a ese par de ‘RaTellos’, y obligarlos a devolver al pueblo lo robado, de lo contrario se podrá en evidencia y podría ser denunciado penalmente por complicidad u omisión-.

-ES CORRECTO: entonces la gente podría afi rmar, con justa razón, que Alex entregó la gubernatura de Zacatecas a ‘El Rey David’, a cambio de impunidad-.

-CABRO… (censurado) miles de zacatecanos comiendo una sola vez al días, y ellos gozando, en Los Ángeles California , los millones de pesos que se robaron de nuestros impuestos: ¡RaTellos’, mil veces ‘RaTellos’-.

-NO SE altere, doña Petra, cuide su hígado… y su vocabulario-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, el pinche ‘Deivis’ se comprometió a terminar con la corrupción y la impunidad, y el buey está haciendo todo lo contrario, no se vale, el ¡ca… rambas, está traicionando al pueblo!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.