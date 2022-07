Gustavo Serrano se Echa Porras a sí Mismo: Estamos Trabajando muy Bien

“El Problema es que la Gente Cree en Noticias Falsas”, Dice el Jefe Policiaco

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Serrano Osornio, comentó a Página 24 Zacatecas que la “percepción” de inseguridad es un tema complejo ya que es una situación de lo que se ve a diario en la televisión, las noticias y en las redes sociales virtuales.

“Ustedes saben que en la red hay muchas noticias falsas, mucha de la gente no investiga (sic), solamente ve la noticia y la cree. Hemos atendido escuelas en colonias como El Ete, por ejemplo, los vecinos dicen “es que aquí matan cada tercer día”, y yo no tengo homicidios en esa colonia. Esa noticia que vamos pasando de boca en boca no tiene certeza pero una mentira contada mil veces se vuelve real”, mencionó.

El secretario reconoció que existen problemas de inseguridad y apuntó que se está trabajando para que esto no suceda en la capital con trabajo cercano a la población.

“Tenemos un mejor contacto con la ciudadanía y hay más confianza con los ciudadanos, cada día existen más denuncias y eso nos ayuda a hacer mejores detenciones y a ir bajando los índices de inseguridad. Todas las semanas tenemos detenciones que no impactan igual que las noticias negativas, la ciudadanía se deja llevar mucho por las noticias falsas”, reiteró.

Gustavo Serrano señaló que existe histeria dentro de la población y les da la razón ya que el proceso de descomposición de seguridad ha sido largo pero se busca recuperar y mejorar la situación en la capital.

“Espero que con el paso del tiempo la gente también lo pueda percibir en sus colonias. Anteriormente nos comentaban los vecinos que no había patrullaje y hoy en día ya se agradecen los rondines que se realizan y se señala que existe más presencia policial, todo gracias a la inversión que ha realizado el gobierno municipal”, añadió.

Finalmente el secretario aseguró que, desde su trabajo y perspectiva, la percepción de seguridad ha mejorado y todo es gracias al trabajo de proximidad que se realiza en las colonias.