Jerez: Matan a Tiros a un Hombre en Pleno Centro de la Ciudad

Aquí Jerez

Por Margarito Juárez González

Jerez de García Salinas, Zac.- Ayer por la tarde, a la luz del día ejecutaron a un hombre a balazos, cuando caminaba confiadamente por la calle 5 de Mayo, en pleno centro de esta ciudad.

No es “percepción” ni un “hecho aislado”, como hace unos días (viernes 22) aseguró el alcalde de este municipio, José Humberto Salazar Contreras, en la capital del estado, en entrevista con Página 24 y otros medios de comunicación: Jerez es un río de sangre humana, y José Humberto parece fingir no verlo ni oírlo.

Al hombre, no identificado hasta el cierre de esta edición, le dispararon varios balazos a corta distancia y murió en el acto. Los asesinos hicieron valer su credencia de “Permiso Para Matar”, y se fueron tranquilamente del lugar, sin que ningún policía -que los había- intentaran detenerlo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por los levanta cadáveres al Semefo, en calidad de “desconocido”.

No señor alcalde, al pueblo no se le engaña ni se le miente, Jerez tiene graves problemas de inseguridad y usted no puede negarlo.