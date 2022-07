La Comunidad Migrante Está Preocupada por la Inseguridad en Zacatecas: Diputado Estrada

“El Secretario de Seguridad es Demagogo”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Juan Estrada Hernández, comentó a Página 24 Zacatecas que la situación de seguridad es un tema preocupante para la comunidad migrante y señalan que quisieran tener información sobre lo que ocurre en cada una de sus comunidades con la situación de inseguridad que prevalece en Zacatecas.

“Hablábamos con compañeros que son de Valparaíso y mencionaban que no recordaban una situación de invasión del crimen organizado que existe en las comunidades del municipio.

Tenemos otro problema, siempre invitamos a los migrantes a viajar a Zacatecas, ellos son el turismo más fiel, si ellos no visitan el estado las cosas no van a funcionar muy bien y es necesario que vengan, es vital para que no caiga el turismo”, comentó.

El legislador apuntó que siempre se trata de señalar el cuidado que debe existir en los caminos para que la comunidad migrante pueda sentirse segura al viajar, más ahora que entramos a una nueva temporada vacacional y se requiere que Zacatecas cuente con derrama económica por la visita de los paisanos.

“La carretera de Concepción del Oro hasta Villa de Cos no tiene comunicación y ahí suelen suceder asaltos y asesinatos a los migrantes que comúnmente pasan por ahí, esto no es con afán de armar un escándalo político, queremos que las carreteras estén seguras para motivar a las personas que visiten Zacatecas”, añadió.

José Juan Estrada comentó que el discurso realizado desde la Secretaría de Seguridad, por el general Adolfo Marín Marín en donde se señala que las cosas están mejorando, es pura demagogia ya que las personas viven la realidad más allá de las palabras.

“No necesitamos ser expertos para saber que existe y tenemos miedo, incluso en la capital, donde no se presentaban hechos así, ya pasan cosas en cualquier punto y a cualquier hora del día. Todo mundo tiene miedo y en los municipios no se diga, no es solamente la ‘percepción’, es una realidad que vemos todos los días”, finalizó.