Mi Jardín de Flores

Oootro Asesinato ‘Aislado’ en Jerez

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estados Unidos con Canadá están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex y a la CFE. Son unos traidores a la patria, pero, ¿saben qué?, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de nadie y el presidente de México no es títere, ni pelele de ningún gobierno exterior’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 24 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Oootro Asesinato ‘Aislado’ en Jerez!

AL MÍTICO Pinocho, cada vez que decía una mentira, la nariz le crecía, pero al alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras, le crece la desvergüenza.

APENAS EL viernes 22 del presente mes, José Humberto Salazar bajó a la capital del estado para presumir que en Jerez reina la tranquilidad, y que la violencia y la inseguridad son “hechos aislados”, cuando un día después matones a sueldo lo hicieron quedar mal y cometieron su enésimo asesinato, a pocos metros del Palacio Municipal.

ESTE ASESINATO sucedió a la luz del día y en pleno centro de ese “Pueblo Mágico”, cuando un hombre caminaba por la calle 5 de Mayo, y los narcosicarios lo acribillaron a quemarropa.

Y, COMO siempre sucede, los asesinos huyeron del lugar sin problema alguno: ¿Cómo es posible que a la luz del día y en pleno centro de la ciudad de Jerez, no hubiera vigilancia policiaca?

-A LO mejor fueron a comer-.

–AUN ASÍ -dice don Roberto- no es pretexto para dejar sin vigilancia el centro de Jerez-.

-YO CREÍ -remata doña Petra-que el José Humberto era persona seria, no un payaso mentiroso-.

Y EN el feudo de Saúl, el cachorro de los Monreal, mataron a balazos a una mujer. El asesinato ocurrió ayer sábado, cuando la mujer caminaba bajo los rayos del sol, por la avenida Enrique Estrada, colonia Fovissste, Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’, y se le aparecieron unos pistoleros que a sangre fría le dispararon hasta verla tirada en la calle echando borbotones de sangre. En este horrendo y cobarde crimen, tampoco hubo detenidos-.

Lo que Tampoco Paran son las Desapariciones

Y NO es ‘percepción’, ¿eh?, las desapariciones no cesan; en Fresnillo, la señora Carmen acudió ante el Ministerio Público, para denunciar la desaparición de su hijo Miguel Ángel, que salió de su casa, ubicada en la calle Fortuna, colonia Del Valle, desde el 20 de julio, muy temprano, y no ha vuelto a saber nada de él. Miguel Ángel tiene 22 años, es de complexión delgada, tez blanca, de 1.65 metros de altura, y vestía playera café, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

LA FISCALÍA General de la República (FGR) nos hizo llegar información y foto de Nancy Betancourt Pacheco, quien ‘desapareció en el centro de la Ciudad de Zacatecas, desde el 24 de septiembre de 2011’, y desde entonces no se sabe nada de ella.

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado (FGJE), giró una Cédula de Búsqueda, para intentar localizar a Alonso Manuel Pizarra Herrera, de 32 años, estatura 1.75 metros, complexión regular, tez moreno, cabello corto y negro, ojos grandes negros, nariz grande; el día de su desaparición-17 de julio de 2022, en Río Grande-, vestía pantalón de mezclilla azul, playera fucsia, botas de trabajo café; tiene tatuajes en mano derecha con la leyenda ‘Pizarra’, en pantorrilla derecha la figura de un tigre y cicatriz en párpado derecho; usa bigote.

OTRO DESAPARECIDO es Mario Betancourt Becerra, de quien no se sabe nada desde el 21 de julio que salió de su casa ubicada en la ciudad de Fresnillo Zacatecas. Mario tiene 27 años, mide 1.75 metros de estatura, delgado, tez blanco, cabello corto, castaño oscuro, ojos medianos color miel, nariz mediana y afilada, vestía playera negra de tirantes con cuadros, short negro, tenis blancos y cachucha gris; tiene tatuajes en mano derecha con la leyenda ‘BETY’, en mano izquierda los nombres ‘GÉNESIS’ e ‘ISMAEL’, usa barba.

UNO MÁS es Armando Trujillo Ramos, de 55 años, tez blanca, ojos café, nariz chata y grande, delgado, de estatura 1.75 metros, con vestimenta: camiseta de tirantes blanca, short gris y sandalias rojas con negro, tiene una cicatriz en codo izquierdo por fractura. Armando desapareció el 22 de julio del presente año en la ciudad de Calera de Sánchez Román, Zacatecas.

Y ACLARO: no son “percepciones”, estas personas, hasta el cierre de esta edición, siguen desaparecidas.

‘Toque de Queda de Taxistas’ en Fresnillo

-LA VIOLENCIA y la inseguridad en Fresnillo, está a todo lo que da: ven, madre Teresa, doña Petra, por eso muchos taxistas del Mineral, principalmente los del sitio Jardín de la Madre, organizaron su propio ‘toque de queda’: ‘después de las 8:00 de la noche, encerramos nuestros vehículos’, y tan, tan.

Dejan de trabajar, pues tienen miedo no sólo de perder la vida, sino de que le vayan a incendiar su carro-.

-BENDITO SEA mi Padre Dios, que aquí en Chalchihuites no tenemos ese problema de los Malos Organizados: aunque sí de venta y consumo de drogas-.

-ESO ES lo que me preocupa, madre Teresa, muchos chamaquitos ya andan consumiendo ese veneno llamado crystal, ojalá y llegaron los federales e hicieran una batida de vendedores de droga, porque aquí los policías municipales les tienen miedo, con todo y que saben hasta donde viven-.

Aumentan los Asesinatos por la Impunidad

QUIEN dice estar preocupado por tanta violencia e inseguridad (Ojo: no dice ‘percepción’) es Víctor Manuel Cruz, director de la Universidad Campesina del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quien habló claro y de frente en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pues los asesinatos se han vuelto parte de la vida diaria en todo Zacatecas:

‘COTIDIANAMENTE hay asesinatos, gente desplazada de sus lugares, y exponen su patrimonio a costa de su seguridad. Todos quisiéramos un resultado benéfi co para la sociedad, que se vea que (la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública) están actuando, que los índices delictivos van disminuyendo, pero no es así.

‘A CASI un año de acciones del actual gobierno, la violencia lejos de disminuir, ha registrado alarmantes aumentos, lo que tiene a Zacatecas en los primeros lugares de estados más peligrosos a nivel nacional’.

“PARA el director Cruz, la actuación del secretario de Seguridad Pública, general Adolfo Marín Marín, es nula y declaró por qué:

‘NO SE percibe mayor seguridad en la entidad, diario ocurren a crímenes en los municipios de Fresnillo, Jerez y en todos los municipios: gente acribillada en la calle y nunca se detiene a ningún delincuente, eso genera desconfi anza y mucha intranquilidad entre los ciudadanos’.

-ESTO que dice don Víctor Manuel, es lo que asegura el común de la gente: no le tienen confi anza al señor general, y con sobrada razón: al igual que sus antecesores, nunca atrapan infraganti a los Malos Organizados, por lo que creen a pie juntillas que hay complicidad policiaca-.

-YO TENGO otros datos, madre Teresa, -como bien lo dice mi ‘cabecita de algodón’-: la plaza está vendida desde que ‘El Pinocho de Bernárdez’, tomó posesión de la gubernatura-.

Lo Tienen que Aceptar, Estamos mal

DICE LOS expertos, que para comenzar a remediar un problema, hay que aceptar que existe, ¿qué dicen ustedes al respecto?

-PUES QUE es cierto, y la lógica la aprendimos en la escuela, si no aceptamos una enfermedad, por ejemplo, ¿cómo la vamos a tratar? ¡Nunca!-.

-LÓGICAMENTE es cierto-.

-ES QUE por la mañana leí la entrevista que nuestro Diario le hizo a don José Manuel Jiménez Torres, alcalde de Nochistlán, quien declaró que en su municipio reina la paz h la tranquilidad, con 52 policías que tiene, dijo, y son sufi cientes-.

-¡JA!, SE vale soñar, está pedorro-.

-A COMO están las cosas, lo que debería de hacer José Manuel, es guardar silencio y prudencia, porque en cualquier momento le dan un buen susto-.

-PUES YA sucedió, al día siguiente de haber declarado que en Nochistlán reinaba la paz, decenas de malos organizados de dos bandós contrarios: Jalisco y Sinaloa, convirtieron a Nochistlán, Apulco y Tenayuca en un infi erno, pero el señor alcalde fi nge no darse cuenta-.

-Y LUEGO dicen que se trata de una pedorra ‘percepcion’, ¡Ja!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.