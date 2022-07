Continúan las Reuniones Vecinales de #EsClaudia

Mejía: Se Debe Defender el Proyecto de López Obrador

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de integrar los comités de defensa de la “Cuarta Transformación” en los 58 municipios de la entidad, este fin de semana se llevaron acabo reuniones informativas de #EsClaudia en varias colonias de la capital del estado.

El Mtro. Ulises Mejía Haro, enlace estatal de #EsClaudia comentó la importancia de defender como sociedad organizada el proyecto de nación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga la transformación de la vida pública del país.

“Los invitamos a conformar comités en cada colonia, barrio y comunidad de la capital con el objetivo de estar organizados para defender la cuarta transformación dando a conocer los logros y avances que se han obtenido en los primeros años del Gobierno de México; así como, el porvenir aún más optimista que nos espera para el 2024” comentó Mejía Haro frente a un grupo de mujeres capitalinas.

Acompañado de referentes obradoristas de la capital Ulises Mejía Haro informó que continuarán con los trabajos de integración de grupos para la defensa de la “Cuarta Transformación”donde también se promueve a la doctora Clauida Sheinbaum para que en su momento nos represente como la coordinadora nacional de este movimiento bajo los principios que la distinguen como una persona de izquierda obradorista, quien garantiza la consolidación de la transformación del país debido a su trayectoria, preparación, valores y a los principios, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y, a sus coincidencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador.