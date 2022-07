Mi Jardín de Flores

El Extraño Comportamiento de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No podemos dar vuelta la página, decir que ya pasó. No podemos borrar la historia y memoria. México necesita justicia y verdad. Sin justicia y verdad nunca vamos a alcanzar la paz y nunca podremos reconciliarnos como hermanos. No podemos hacernos a un lado porque todos somos parte de una gran familia y si falta uno, faltan todos’: Ramón Castro López.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 25 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Las Falsas Promesas de David Monreal

ESTOY Preocupada por el extraño com­portamiento de don David Monreal Ávila.

-¿POR QUÉ, madre Teresa?-.

-YA ME imagino la causa-.

-ES QUE todo mundo comenta que si en su campaña electoral prometió acabar con la corrupción y la impunidad, ‘¿por qué no lo ha hecho, si tiene el chirrión por el palito?’. Y tienen razón.

“HOY lunes leo en nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas que, sin decir sus nom­bres, por enésima ocasión se lanza contra don Alejandro Tello Cristerna y su señora esposa, doña Cristina Rodríguez Pacheco, aprovechando de que fue a supervisar el mantenimiento a las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), y al terminar expresó:

‘LES VOY a demostrar que se puede, ya no va a usarse la feria, nunca más, como fachada para saquear, para triangular dinero y dañar el erario’, reiterando que ‘en 2021 a esta festividad la administración en turno le destinó más de 120 millones de pesos y, sin embargo, no se llevó a cabo. Por eso todos tenemos que bien actuar’.

“Y ESTO a mí me desconcierta, porque si como él dice, tiene todas las pruebas para demostrar en las instancias correspondientes que don Alejandro y doña Cristina burlaron la buena fe del pueblo que los llevó al poder y saquearon las arcas públicas con varios cientos de millones de pesos, ¿por qué ni siquiera los ha llamado a declarar, vía Mi­nisterio Público?

-ESO ES lo que yo también no entiendo -dice don Roberto-; además hablan de secre­cía, que no pueden decir esto y lo otro, sin embargo en semanas anteriores anunciaron con bombo y platillo que el cómplice del saqueo a la FENAZA, Benjamín ‘N’ -del que todos sabemos que su apellido es Me­drano, y que fungió en 2019, como coordi­nador general de la FENAZA- tenía orden de aprehensión, que por eso andaba a salto de mata -huido pues- y se le consideraba prófugo de la justicia.

“A VER: ¿no hubiera sido mejor quedarse callados y, en cuanto cumplimentaran la orden de aprehensión, anunciar su captura? Porque lo único que hicieron fue ponerlo al tanto y esconderse para evitar su cap­tura, y sólo lograron exhibirlo como un delincuente. No había razón para quemarlo anticipadamente, sin embargo lo hicieron, ¿por qué?”-.

-YO CREO que ahí ‘El Deivis’ impidió la acción de la justicia, con ese madruguete.

“AHORA, regresando con el Tello y la Cristina, a como van las cosas, las demandas penales en contra de ambos y demás cómpli­ces, no creo que ‘El Deivis’ los meta a bote y los obligue devolver al pueblo lo robado, pues lo único que pasará es que ambos seguirán en el destierro, hasta el fin de este sexenio que terminará el 11 de septiembre de 2027, cuando regresarán para intentar lavar su imagen, pero difícilmente lo lograrán, el Tello tiene una cara de delincuente que no puede con ella, y qué decir de la Cristina, que claramente dijo: ‘Yo me los chingo a todos’.

Y SÍ, nos ‘chingó’ a todos los zacatecanos, con muchas decenas de millones de pesos, la vieja transa”.

Asesinaron a un Excustodio

-PA’MÍ, que el general Adolfo Marín, es un ojete, o se esmera mucho para hacerlo-.

-¿POR QUÉ lo dice don Roberto?-.

-SÍ, SUELTE la ardilla, no la deje chi­llando-.

-COMO NOS enteramos por nuestro Diario, ayer, poco antes de la 1:00 de la tarde, matones a sueldo asesinaron a balazos a José ‘N’, un excustodio del Cerereso de Cieneguillas, quien hasta esa hora se ganaba el pan atendiendo una pequeña tienda de abarrotes, seguramente de su propiedad-.

–BUENO, y ¿ahí que pitos toca el general Marín, para ser ojete?-.

-PUES RESULTA que José, recibió la orden de presentarse a trabajar al día si­guiente al penal de Pinos, y como se negó a cambiar de penal, lo cesaron, pues José no era bien visto por el general, quien, según me informan mis fuetes policiacas, dividió al personal del susodicho penal: unos están a su favor, y los más en su contra.

ENTONCES ESE fue el origen tramposo del cese del custodio: negarse a ir a Pinos, donde, además, no conocía a nadie.

“Y ME aseguran que el general es muy ojete con la gente que ni siquiera conoce pero, que de buenas a primeras, le caen mal; ya veremos cómo reaccionan los custodios de Cieneguillas”-.

-PUES HOY lunes el general don Adolfo Marín dará a la prensa su informe semanal, hay que estar muy pendientes-.

-SI, YA me imagino al pinche viejillo diciendo que la criminalidad sigue bajado, pero no la ‘percepción’, ¡ay, cómo me mo­lesta que esa gentuza nos quiera ver la cara de pen… tontos a los zacatecanos-.

Los Narcos Dictan la Agenda en Zacatecas

“PUES ayer no sólo asesinaron al excus­todio del Penal de Cieneguillas, sino a otros tres zacatecanos, nada más pa’demostrar que aquí en Zacatecas, el que dicta la agenda no es el gobernador, sino el narco.

“AHÍ MISMO, en Guadalupe, un jo­vencito fue asesinados a balazos cuando transitaba por la calle El Olvido, del barrio Santa Rita, por varios matones a sueldo que le dispararon desde una camioneta, en la cual, después de matarlo, huyeron con pasmosa tranquilidad, casi casi a vuelta de rueda, y ni así se aparecieron los policías para detenerlos, a pesar de que con su actitud se pusieron de pechito.

“Y EN Fresnillo, la Capital del Crimen, asesinaron a dos e hirieron a otros dos: por la avenida Huicot, tres personas iban a bordo de una camioneta, cuando otro vehículo se les emparejó y comenzaron a dispararles; rápido, el conductor de la ca­mioneta aumentó la velocidad y por largo trecho continuaron los balazos, matando a uno de los tripulantes: temeroso de correr la misma suerte, rápidamente se bajaron de la unidad y comenzaron a correr, sin embargo las balas los alcanzaron, y cayeron al piso, mientras que los matones a sueldo huían del lugar, sin rematar a los heridos que luchan por su vida en un nosocomio.

“POR LA noche, pasaditas las 21:00 horas, ahí mismo en Fresnillo, un hombre caminaba por la calle Emiliano Zapata, en pleno centro de la ciudad, confundido entre la muchedum­bre que salía o pasaba por el templo de Santa Ana; no obstante, los sicarios al tenerlo al frente le dispararon hasta arrancarle la vida, provocando que la multitud se dispersara para todos lados para ponerse a salvo.

“POLICÍAS que estaban cerca de la agresión, también hicieron lo mismo: ‘Más vale que digan aquí corrió, que aquí murió’, debieron de haber dicho y dejaron escapar a los asesinos-.

-¡AY, NO! Y eso que los asesinatos van a la baja, ¿verdad?: si Chucha, cómo no, ¿y tus calzonzotes?-.

-ES QUE, la verdad, en Zacatecas no tenemos policías, sino simples faroles que ni siquiera alumbran-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.