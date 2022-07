En La Condesa se Desató el Robo de Medidores de Agua Potable: Vecinos

Los Ladrones Burlan con Facilidad a la Policía en Guadalupe

Por Rubén Palomo Macías

Habitantes de la colonia La Condesa, del municipio de Guadalupe, se pronunciaron molestos con las autoridades de seguridad debido a un gran número de robos que se han presentado en dicho polígono. Los habi­tantes de la colonia comentaron a Página 24 Zacatecas que desde hace unos meses se han registrado varios robos de medidores de agua, lo que ocasiona que el municipio, gobernando por Julio César Chávez Padilla, cobre lo que se le pegue la gana.

“Me acaba de pasar: la mañana del domin­go, salí temprano de casa para hacer mis ac­tividades y me llevé una sorpresa al ver que no tenía el medidor de agua, evidentemente me lo habían robado”, comentó Marco “N”, habitante de La Condesa.

El vecino del lugar apuntó que en esa ocasión dos domicilios fueron víctima de robos, sin embargo, en otra ocasión por lo menos cinco domicilios de su misma calle fueron afectados.

“Cosa curiosa, los robos han sucedido en domingo, no sé si en las otras calles de la co­lonia los robos pasen en distintos días pero de algo estoy seguro, muchos han sufrido de estos robos. El señor de la ferretería, cuando fui a comprar el material para evitar que se tirara el agua, comentó que muchas personas han acudido a comprar material porque sus medidores han sido robados”, añadió.

Don Marco señaló que no se explican la forma en que operan los delincuentes y mucho menos entienden cómo las auto­ridades municipales son burladas, ya que la comandancia policial se encuentra en la misma colonia.

“No sé si no hacen rondines, si están ocupados con su festival o simplemente descuidan la colonia porque, al parecer, los robos de estos aparatos son constantes y muy seguido. Si las patrullas salieran a hacer rondines podría servir para que los delincuentes lo piensen más. Los robos se han presentado en diversas horas del día, aunque aquí en mi calle solamente han sido los domingos”, reiteró.

Finalmente los vecinos solicitaron que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que tienen preocupación de que si la situación se deja pasar los robos puedan agravarse hasta tener intromisiones en los domicilios.