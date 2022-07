Marín Deja Desprotegida a Alcaldesa de Apulco, Amenazada por el Narco

El Secretario de Seguridad Pública, Presenta su Informe Semanal

* “Lo Unico que sé de Ella es que, Terminando su Labores, se Traslada al Estado de Jalisco y que no Cuenta con Policías”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, rindió su informe semanal, comprendido del 18 al 24 de julio, en donde informó a Página 24 Zacatecas que, “de acuerdo con el informe mensual del Secre­tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el estado de Zacatecas se encuentra fuera de los estados con el mayor índice de homicidios dolosos en el país, así como entre los 23 estados que registraron una disminución en este rubro”.

La Criminalidad, va a la Baja; la Percepción de Inseguridad Aumenta: Marín

“En el informe presentado el pasado miérco­les, durante la conferencia del Presidente de la República -inició su informe el general-, ase­guró que la reducción en homicidios dolosos se mantuvo durante junio con 13.4%.

«La variación porcentual de las víctimas de homicidio doloso en 23 entidades federativas presentó una disminución entre las que se encuentra Zacatecas con 15.6% menos que lo coloca en el lugar 10 de las entidades que tuvieron decremento.

Así mismo en el número de homicidios do­losos en los 50 municipios prioritarios, entre los que se encuentra Fresnillo, disminuyó un 14.5% con respecto a enero-junio del 2021.

«Comparativamente 34 municipios registraron en el primer semestre del año una disminución del 24% respecto al periodo similar del 2021 entre los que se encuentra Fresnillo, que en forma particular tuvo un decremento de 37.4% en relación al mismo periodo del año pasado. De igual manera durante la sección “cero impunidad” el subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que entre el 25 de noviembre y el 18 de julio autoridades de los tres órdenes de gobierno lograron la detención de 76 personas consideradas generadoras de violencia en Zacatecas.

Algunos de ellos ya han sido sentenciados por diversos delitos. Esta misma semana se presentó el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al se­gundo trimestre del 2022, lamentablemente Fresnillo y Zacatecas se ubican en los primeros lugares de percepción de inseguridad lo que nos obliga a seguir redoblando los esfuerzos para seguir avanzando en la disminución de los delitos e incidir en la percepción del mismo.

Además del trabajo operativo implemen­tamos acciones de cercanía y proximidad social que nos permitan contener, en un primer término, reducir los delitos e incidir en la percepción que las y los ciudadanos se sientan seguros para que tengan la certeza que estamos trabajando para recuperar la tranquilidad y paz social”, comentó.

El secretario señaló que se mantiene presen­cia policial coordinada entre los tres órdenes de gobierno a fin de brindar certidumbre y la certeza de que se está trabajando por recuperar el Zacatecas seguro que tanto se anhela.

“Cómo resultado de las acciones implemen­tadas por las corporaciones que integran la mesa de construcción de paz se tiene que en la semana se logró la detención de 77 personas por la probable comisión de algún delito.

Corresponden a 72 delitos del fuero común y cinco al fuero federal. Fueron asegurados 32 vehículos que contaban con reporte de robo o por estar relacionados con la comisión de algún ilícito, dos de ellos cuentan con blindaje artesanal. En este mismo periodo fueron aseguradas nueve armas de fuego, cinco largas y cuatro cortas, demás se aseguraron 53 cargadores, 906 cartuchos y un chaleco balístico. Por otro lado fueron aseguradas 275 dosis y un kilo 118 gramos de diversos narcóticos y se destruyeron tres campamentos (sic) utilizados por grupos delincuenciales. También se logró ubicar en buen estado de salud a cuatro personas reportadas como no localizadas y se rescató a dos víctimas de extorsión en su modalidad de secuestro virtual”, apuntó.

El secretario mencionó que la Fiscalía Ge­neral de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informaron que du­rante la semana se cumplimentaron 33 órdenes de aprehensión, obtuvieron 23 vinculaciones a proceso, cuatro sentencias y judicializaron seis órdenes de cateo, se abrieron 34 carpetas de investigación con detenido y se celebraron 93 audiencias.

“Es importante mencionar que los 11 dete­nidos en el municipio de Jerez, el pasado 8 de julio, ya fueron vinculados a proceso. Desde la puesta en marcha del programa de regula­rización de vehículos extranjeros un total de 24 mil 210 vehículos se encuentran en dicho proceso y en la última semana se incluyeron 1 mil 642 unidades, este programa termina el 20 de septiembre.

“Como resultado del programa ‘lo legal’, en varios municipios del estado se aseguraron 14 motocicletas, se revisaron 193 unidades y aplicaron 58 infracciones.

En el municipio de Valparaíso las fuerzas de seguridad ubicaron y destruyeron un campa­mento y se aseguraron cuatro armas largas, 27 cargadores y 674 cartuchos útiles de diferentes calibres. En el municipio de Guadalupe fue detenido un hombre por portación de arma de fuego.

En la comunidad de Tlachichila, en el mu­nicipio de Nochistlán, autoridades aseguraron dos vehículos, diversos cartuchos, 261 dosis de la probable (sic) droga conocida como cristal, 40 dosis y 16 cigarrillos de probable marihuana.

En la comunidad La Pastoría, del municipio de Apulco, se localizaron y aseguraron dos vehículos calcinados y uno más con blindaje artesanal. Debo informarles que durante la se­mana, pese a la presencia policial y a las accio­nes permanentes de los cuerpos de seguridad, se presentaron diversos eventos delictivos que dañan la percepción de inseguridad.

La noche del martes, en la colonia Fran­cisco E. García de Zacatecas, se registró una agresión con arma de fuego en la que lamen­tablemente perdieron la vida tres hombres. La agresión se registró sobre la calle Roberto del Real, lugar a donde se trasladaron las corpo­raciones policiales.

Al iniciar los actos de investigación por parte de la FGJE se conoció que los tres masculinos pertenecían a la etnia wixárika. En conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Hu­manos de Jalisco y la FGJE han brindado acompañamiento en todo a las familias de las personas fallecidas.

Por este hecho se está realizando una investigación estrecha diferenciada apegada al protocolo. Los testigos que estaban en el lugar solo vieron a un sujeto encapuchado, de acuerdo con los avances del caso los familiares refieren que uno de ellos discutió con alguien ese día y llegó nervioso viendo por la ventana constantemente.

Se localizaron casquillos calibre 223. El pa­sado miércoles se registró una pelea entre dos personas privadas de la libertad en el módulo del área de procesaros del Centro de Reinser­ción y Readaptación Social (CERERESO) de Cieneguillas debido a que tras la gresca uno de los falleció se lleva a cabo una investigación por peritos de la FGJE.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social mantiene colaboración estrecha con la FGJE quien lleva a cabo los actos de investigación. La persona que perdió la vida cumplía una sentencia por el delito de portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.

Este sábado se reportaron detonaciones de armas de fuego de la comunidad La Pastoría del municipio de Apulco por lo que los inte­grantes de la mesa de construcción de paz y seguridad instruyeron un despliegue policial. Al llegar al lugar de los hechos el personal de seguridad localizó y aseguró dos vehículos incendiados, así mismo decomisó un vehículo con blindaje artesanal. De manera coordinada se lleva a cabo un operativo de búsqueda de los presuntos responsables sin que, hasta el momento, se cuente con personas detenidas.

Por su parte la FGJE se hizo cargo del lugar de los hechos sin que hayan localizado per­sonas lesionadas. Estos hechos, al igual que todos los que se registran en el estado están siendo atendidos y son tema de actuación de los cuerpos de seguridad”, relató.

Al ser cuestionado sobre la forma en que gobierna la presidenta municipal de Apulco (Yaneth Morales Huizar) desde fuera del municipio, y la intervención en las acciones de seguridad Adolfo Marín mencionó que la única información que tiene es que la presi­denta no reside en el municipio y al terminar sus labores se traslada al estado de Jalisco.

“No hay información en el sentido de que ella se vaya al extranjero a despachar. En ese sentido, seguramente me que quedo neutro en dar una información de esa naturaleza toda vez que los municipios son libres, autónomos y ejercen su situación que, a veces, inclusive yo, invita y solicita a los presidentes munici­pales a participar de cerca en las acciones. Sin embargo no podemos exigirles una situación que de acuerdo a la información que tene­mos podamos obligarlos a que permanezca físicamente en su localidad, eso sale de mi posibilidad. Existe comunicación con todos los presidentes municipales, Apulco es uno de los municipios donde precisamente no tiene policías. Se le ha invitado, se le ha exhortado y se ha ofrecido darle adiestramiento a sus policías, se ha invitado a que reclute a su personal sin embargo hace caso omiso y no la podemos obligar”, mencionó.

Además el secretario Marín comentó que, debido a la manifestación de médicos rea­lizada en la Secretaría de Gobierno, se está revisando la posibilidad de llevar a cabo una reunión entre la Secretaría de Salud, la jefa de enseñanza de los médicos, quien es la res­ponsable de los pasantes y realizar una lista de los elementos que van a participar en cumplir su labor social en los distintos municipios, además de observar cuales son los municipios en donde van a asistir.

“Seguramente en el transcurso de esta sema­na se podrá convocar a estas personalidades para llevar a cabo una reunión y mediante la forma consensuada se pudieran establecer algunos procedimientos para permitir que los médicos pudieran trasladarse tranquilamente a prestar su servicio. Con ello se podrán es­tablecer procedimientos que estas personas lleguen y se mantengan tranquilamente en los municipios”, apuntó.

Respecto a la percepción de seguridad el secretario mencionó que se seguirán imple­mentando todas las medidas habidas y por haber para procurar que la percepción mejore.

“Estamos agotando todos los recursos necesarios, de material, tecnología y recurso humano, para poder cambiar y darle una vuelta de 180 grados a esta percepción. Cómo lo dijo el señor gobernador esperemos que en el periodo establecido se logre tener esa per­cepción que beneficiaría a toda la población zacatecana”, añadió.

Respecto a quejas sobre robos en la carretera de Tlaltenango y Jalisco Adolfo Marín reiteró que existen paraderos seguros de la Guardia Nacional (GN) que tienen establecidos desde que inicia el estado hasta que se abandona.

“En estos paraderos se ha invitado a la población para que se acerquen, den alguna información adicional que se requiere para que se les pueda apoyar con un acompaña­miento. La GN los puede acompañar mediante procedimientos de arrastre, que llamamos nosotros, de forma escalonada, desde que ingresan y salen del territorio. Tenemos la intención de citar a los propietarios de trans­portes de carga, que transitan por Zacatecas, pero lamentablemente no ha sido cuestión del gobierno del estado, estas personas no han podido acudir por agendas propias de las empresas a la reunión que hemos convocado para establecer procedimientos e faciliten su tránsito, así como permitirles que arriben a su destino final”, comentó.

Respecto al ataque armado contra un elemento de la policía penitenciaria Marín Marín informó que, hasta el momento, se han registrado dos ataques contra policías peniten­ciarios y el blanco del ataque de ayer pidió su baja en el mes de febrero del presente año.

“Prestaba sus servicios en el CERERESO de Cieneguillas, por asuntos que no puedo comentar tuvimos que reubicarlo al munici­pio de Pinos lo que obligó a que el elemento firmara su renuncia y se retirara del servicio que prestó como custodio. Esa es la informa­ción que puedo dar y creo que la autoridad competente, la FGJE, es la indicada para dar más información al respecto, dependiendo de la investigación del caso, hasta ahora no tenemos conocimiento de amenazas en contra de custodios”, mencionó.

Adolfo Marín aseguró que en ningún mo­mento se han señalado cómplices de ataques dentro de las corporaciones policiales, sin em­bargo cuando se observa que algún elemento de dichas corporaciones genera dudas en su actitud se cuenta con un órgano de asuntos internos en donde el elemento es sujeto a una investigación.

“Se lleva a cabo la integración de un expe­diente y si el elemento tiene que cumplir con una falta administrativa se pasa al consejo de honor y justicia, si en un momento dado se llega a perpetrar de que e elemento tiene un delito lo declaramos incompetente y lo turnamos ante el Ministerio Público, para que sea la autoridad competente quien lleve a cabo todos los procedimientos y determine su culpabilidad o inocencia. Desde mi arribo y hasta ahora algunas denuncias a elementos han sido infundadas, algunas continúan en proceso para determinar la responsabilidad. No puedo dar un número exacto de resultados pero hay elementos en procedimientos de actuación”, finalizó.