Realizan Foro Sobre Violencia Hacia Mujeres, Niñas y Niños

Es Importante Elevar la voz: José Narro

Por Nallely de León Montellano

Este lunes se llevó a cabo el primer foro denominado: Caminemos Juntas Contra la Violencia Hacia las Mujeres, las Niñas y Niños; organizado por el senador José Narro Céspedes en conjunto con organizaciones feministas del estado de Zacatecas.

Durante el acto de inauguración, Narro Céspedes mencionó la importancia de co­nocer las diferentes dimensiones en las que se manifiesta la violencia hacia los grupos vulnerables de la población, mismas que pueden ejercerse en espacios de vida coti­diana como el hogar, el trabajo, el transporte público, entre otros.

Señaló la importancia de levantar la voz ante cualquier acto de violencia hacia mu­jeres, niñas y niños, a través de la denuncia judicial, puesto que esta es una manera de comenzar a erradicar este tipo de prácticas.

“La violencia es algo como el aire, que a veces no se siente, no se sabe, y es parte de una cultura y una realidad que no se puede modificar ni cambiar”, señaló.

En este tenor, mencionó a la violencia vicaria como una de las violencias que menos se identifica por las víctimas, la cual afecta directamente a los hijos de cualquier matrimonio, a través de la evasión de la res­ponsabilidad hacia las niñas y los niños por parte de sus progenitores en la manutención de sus hijos.

“Esto se ha producido por los deudores alimentarios y también se conoce como la llamada ley Sabina, ambos en números tie­nen su referente ontológico, particularmente cuando las mujeres han decidido separarse de sus parejas”, refirió.

Durante el desarrollo del foro, parti­ciparon como ponentes: Eugenia Flores Hernández, Fabiola Valadez Espino, Carla Anaís Navarro Ledesma, Yadira Esther Pulido Valadez, Mildret Sainz, Samantha Cerisola Galván, Frida Angélica Gómez, Jennifer Seifert, y Margaret Isabel Ruiz Franco con ponencias sobre feminicidio, los tipos de violencias hacia las mujeres, violencia en niños y adolescentes en Mé­xico, entre otros.

Asimismo, las y los asistentes disfrutaron de la intervención musical de Sara Ortiz, quien se desempeña como cantante Mezzo Soprano, además de ser activista por los de­rechos humanos de mujeres, niñas y niños.