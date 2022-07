Mi Jardín de Flores

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Por su Boca Muere el pez

¡SANTO DIOS! Nunca creí que el señor general, don Adolfo Marín Marín, fuera tan inhumano, irresponsable, que dejara sin pro­tección policiaca a la presidenta municipal de Apulco, doña Yaneth Morales Huizar, y a merced de los Malos Organizados.

-LO COMENTAMOS ayer, madre Tere­sa, el Adolfo Marín es ‘ojo de pescado’; él mismo reconoce que la alcaldesa de Apulco no tiene un solo policía municipal y que, por su propia seguridad, todos los días al terminar su trabajo se va a refugiar al estado de Jalisco:

‘NO HAY información en el sentido de que ella se vaya al extranjero a despachar. En ese sentido, seguramente me que quedo neutro en dar una información de esa na­turaleza toda vez que los municipios son libres, autónomos y ejercen su situación que, a veces, inclusive yo, invito y solicito a los presidentes municipales a participar de cerca en las acciones.

‘SIN EMBARGO -continúa el general Marín- no podemos exigirles una situación que de acuerdo a la información que tene­mos podamos obligarlos a que permanezca físicamente en su localidad, eso sale de mi posibilidad. Existe comunicación con todos los presidentes municipales, Apulco es uno de los municipios donde precisamente no tiene policías. Se le ha invitado, se le ha exhortado y se ha ofrecido darle adiestra­miento a sus policías, se ha invitado a que reclute a su personal sin embargo hace caso omiso y no la podemos obligar’.

-CON TODO respeto, pero ¡ah pinche viejillo tan ojete!, su papel es brindar pro­tección a todo Zacatecas, con más razón a Apulco, donde él mismo reconoce, no hay policías municipales, y la alcaldesa Yaneth está amenazada de muerte por el narco, por lo que terminando su trabajo diario en Palacio Municipal, se va al estado de Jalisco a pernoctar, por lo que parece increíble que tenga más confianza al gobierno del mén­digo ‘Pelón’ Alfaro, que al de ‘Él Deivis’.

-CON MARÍN, es una tras otra: todo el día la anda cagando; ojalá y no le llegue a pasar nada malo a la presidente municipal, porque el secretario de Seguridad Pública , sería responsable por omisión. No es posible que, para evitar críticas, le haya brindado una suculenta comilona al Obispón Norie­ga, para además ofrecerle seguridad con elementos y patrullas, de la Policía Estatal: ¿por qué negarle protección, si ambos son servidores públicos?, como que no me cua­dra esa situación-.

-¿NO SERÁ porque doña Yaneth es priísta?-.

-NO LO creo, Madre Teresa, ‘El Deivis’, será muy ojón, pero no a ese grado, más bien es un tema muy particular del Adolfo Marín. Lo que se me hace también extraño es que el presidente local del PRI -partido al que pertenece la alcaldesa-, el Enrique Guadalupe Flores Mendoza, no haya dicho ‘esta boca es mía’, para defender a la Yaneth, quien sin lugar a dudas es una mujer muy valiente, con muchos ovarios. Habrá que preguntarle no sólo al Enrique, sino a los presidentes del PAN y al Perderé, que andan muy cogiditos de la mano, ¿por qué no han sacado la cara en defensa de la Yaneth?-.

-POR LO que se ve, sólo don David soporta la actitud irresponsable del general Marín, porque lo que es el grueso de la población, lo repudia. Un ejemplo de ello es doña Lidia Vázquez, representante del aguerrido Frente Popular de Lucha de Zaca­tecas (FPLZ), quien hoy martes en nuestro Diario Página 24 Aguascalientes, afirma en entrevista que la situación de violencia y la inseguridad es insostenible porque to­dos vivimos con miedo, temor y constante incertidumbre:

‘INCLUSO cuando salen nuestros hijos a la escuela, o a hacer algún trabajo, o a un centro de diversión, la gente está totalmente temerosa de que pueda tocarles a ellos ser las víctima del día; porque ningún municipio está exento de ser blanco de los criminales’, por lo que lamentó ‘que no exista ningún mecanismo de prevención o de contención de la violencia, que ha rebasado al secreta­rio de Seguridad Pública, don Adolfo, y al gobernador, don David.

‘LA ESTRATEGIA de seguridad pú­blica-continúa doña Lidia- es un fracaso’, y adelantó que el próximo secretario de Seguridad, tiene que conocer el territorio a la perfección, para que pueda ejecutar una estrategia efectiva y favorable para la ciudadanía:

‘CREO QUE deben -el gobernador y el secretario- ser humildes y aceptar que se han equivocado totalmente en la estrategia de seguridad pública, y que no da resultados absolutamente para nada’, por lo que exhor­tó a don Adolfo a abandonar su cargo como titular de la SSP, como un acto de dignidad’.

PERO TAMBIÉN hizo un enérgico llamado a don David, invitándolo ‘a que sea más escrupuloso en la elección de los funcionarios y que no lo haga como pago de prebendas políticas o de algunos beneficios que en lo personal ha conseguido, debería de ser un gobernador con esa característica; que gobierne al estado y que tenga la sufi­ciente honestidad, habilidad y capacidad y congruencia para nombrar a funcionarios que puedan dar buenos resultado’.

Lo Dicho, el Marín Obligó al Custodio a Renunciar; Después lo Asesinó el Narco

-NO CABE la menor duda de que el Adol­fo es, además de ojete, cínico. Hoy aceptó que él obligó al custodio José a renunciar como custodio del penal de Cieneguillas:

‘(EL JOSÉ) Prestaba sus servicios en el CERERESO de Cieneguillas, por asuntos que no puedo comentar tuvimos que reu­bicarlo al municipio de Pinos lo que obligó (sic) a que el elemento firmara su renuncia y se retirara del servicio que prestó como cus­todio. Esa es la información que puedo dar y creo que la autoridad competente, la FGJE, es la indicada para dar más información al respecto, dependiendo de la investigación del caso, hasta ahora no tenemos conoci­miento de amenazas en contra de custodios’.

–¡QUÉ GACHO! A lo mejor, si el José hubiera continuado como custodio en Cie­neguillas, el hombre todavía estuviera vivo: su conciencia, si es que tiene, difícilmente dejará dormir tranquilamente al Adolfo- .

Marchas de Protesta

PRIMERO FUERON los médicos, y ayer martes, a eso de las 10:30 de la mañana, un grupo de pasantes de medicina llevaron a cabo una marcha y plantón en protesta por la maldita violencia e inseguridad:

‘¡ALERTA, ALERTA, están matando médicos!, además de: ‘Ni herido por ser­vir, ni muerto por ayudar!’, fueron unas de las consignas que gritaban a todo pulmón, mientras que otros levantaban pancartas, que decían:

‘MIS PAPÁS esperan un título no un hijo muerto’.

‘MÉDICOS DE base con salario justo y condiciones dignas para las comunidades de Zacatecas’.

‘NO NOS FALTA vocación nos falta Seguridad’, entre otras pancartas más.

Y ANUNCIARON una marcha nacional el próximo 5 de agosto, por lo que solicita­ron la colaboración del pueblo de Zacatecas para participar en estos actos de protesta.

-TODOS queremos seguridad, salir de nuestras casas con la confianza de que va­mos a regresar con vida-.

-SÍ, DON Roberto, por eso hay que exigir­le a ‘El Deivis’, que le cumpla a Zacatecas, porque se debe al pueblo no a colaborado­res mafiosos que vinieron a servirse, no a servir-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.