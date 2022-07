¡Por un Congreso Nacional de Morena Incluyente!

Por Omar Cantero Carranza

SER ACTIVISTA social y al mismo tiempo militante de un proyecto político no es sencillo, es un andar de contradicciones y satisfacciones, de pérdidas y victorias –como todo– cargando con esa doble responsabilidad, el estar constantemente demostrando que sí se puede estar, a pesar de que desde afuera las y los idealistas nos digan que no.

EN LOS últimos años una y otra vez a las y los simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación pública del país nos han invisibilizado, culpabilizado y señalado; hombres y mujeres nos llaman a renunciar a un proyecto político para no caer en contradicciones y ser “respetables” en la sociedad.

ES DECIR: si queremos continuar teniendo credibilidad respecto a quiénes somos, qué hacemos y qué decimos ‒sin más‒ debemos abandonar algo en lo que creemos y que hemos construido desde abajo.

YO SOY de la idea de que debemos deshacernos del estigma de que ser activista social y militar con un proyecto político está mal, que estar dentro no entorpece la causa o la mancha, sino que la fortalece. Yo soy de la idea de que sin nosotros no hay transformación y de que nadie, absolutamente nadie, va a detenernos hasta que los derechos sean para todas y todos.

ASPIRANTES A consejeros están por competir en asambleas distritales de Morena, algunos tienen alguna estructura pagada, es decir los que pagan a los Cots, los que han dado algún puestos de trabajo a otros, los favores varios que han proporcionado para algunas personas, etcétera. Así es que toda la gente que tiene alguna dádiva proporcionada por los que controlan el dinero de Morena, le deben ese favor y lo pagaran con chamba y con votos. (Una realidad objetiva)”

EN ESE sentido, todos los demás que quieran competir por algún cargo, casi no tienen posibilidad de nada, no al menos que negocien con los que lucran con el dinero de Morena, por lo tanto hacer comités de personas como se sugiere en Morena para que ésta posiblemente voten por ti, pareciera ambiguo porque no garantiza nada.

NO ENTIENDEN y reconocen que este movimiento se ha formado con las mujeres y hombres libres, con las jefas y jefes de familia de barrio, con trabajadoras y trabajadores, con estudiantes, con niñas y niños con mujeres y hombres jóvenes, la clase popular, las comunidades; que, sin nosotros, este movimiento no sería lo mismo y que para consolidarlo se necesita a cada uno de nosotros y nosotras.

POR DICHA razón conscientes de que enfrentaremos a tres grupos de poder que tienen bases corporativas y pagadas en Aguascalientes, pero aun así es necesario luchar y no dejarles el campo libre a los personajes de siempre.

MORENA POR ahora es sólo un negocio para unos cuantos. La gente militante y simpatizantes con bases sólo somos usadas y después desechadas. Es necesario, alzar la voz y fortalecer las bases militantes de morena en Aguascalientes ya que es un movimiento democrático.

CITLALY YAZMÍN Romero Ornelas & Omar Alejandro Cantero Carranza fuimos aceptados para ser aspirantes a consejeros de morena por el distrito 2, por ello los invitamos a sumarse en la próxima asamblea distrital el próximo 31de julio, no podemos comprar su voto, pero sí podemos hacer una verdadera transformación.