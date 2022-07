Increíble que el General Marín no Pueda Darle Seguridad a la Alcaldesa de Apulco

Se Supone que el Secretario es Experto, que no Vino a Aprender: Carrillo

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramírez, presiden­te estatal del PRD, comentó a Página 24 Zacatecas que la situación de Apulco es una circunstancia muy grave ya que es uno de los territorios dominados por las fuerzas armadas de la delincuencia organizada.

“Las cosas en el estado se encuentran de una manera deteriorada, en materia de seguridad, es cierto que se está teniendo la impresión de que hay menos asesinatos entre las bandas pero ahora resulta que las fuerzas de seguridad se dedican a andar de réferi entre los cárteles en lugar de cuidar a la población, ese es un derivado lógico de lo que nos plantean las autoridades cuando dicen que la percepción de inse­guridad ha bajado”, mencionó.

El dirigente aseguró que no es en la inse­guridad en la que se ha incidido y eso hace ver la falta de integralidad de la propuesta de estrategia que se tiene en la nación y, por supuesto, en Zacatecas.

“Respecto a Apulco hemos tratado de ir y no es posible ya que es un territorio por el que es muy difícil transitar, no quisiera ponerme en los zapatos de los desplaza­dos, de los extorsionados o de los que es­tán aislados porque las carreteras, además de deshechas por el incumplimiento del gobierno del estado, el de la intransitabli­dad por la presencia de la delincuencia y de la peligrosidad que nos está represen­tando a todos el tener que salir a trabajar, eso ya no es una tempestad solamente, es una tormenta lo que está llevándose a cabo con la estrategia de seguridad”, añadió.

Raymundo Carrillo apuntó que el la­mentable que la presidenta municipal de Apulco, Yaneth Morales Huízar, no pueda residir en su territorio porque no existe un poder estatal que le garanticen su estadía, aún obligados por la constitución.

“Pensar en qué podemos esperar los conciudadanos por supuesto en menos seguridad ya que estamos secuestrados y atrapados. Una cosa es la obligación del estado y los personajes en sus cargos para que cumplan con su deber pero no solo en el discurso y efectivamente digan cómo van a cumplir con sus obligaciones, yo también puedo ofrecerle seguridad a muchas personas pero del dicho al hecho hay un trecho muy enorme”, agregó.

El dirigente del partido apuntó que el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, puede decir mucho en los discursos pero se considera que está en su puesto porque ya sabía qué hacer en materia de seguridad y no a aprender.

“Los zacatecanos debemos tomar una actitud de legítimo reclamo ante todas estas ineficiencias en las que nos tienen en materia de seguridad. Si el secretario dice que va a dar protección que lo cum­pla. Una cosa es que nos están llenando las áreas urbanas de soldados y otra cosa es que de verdad haya una sistema de seguridad integral que llegue a todos los confines que tiene secuestrados la delincuencia organizada, no hay quien nos esté protegiendo en ese sentido, nos están orillando a tomar justicia por propia mano” Finalizó.