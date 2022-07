Por Inseguridad se Registran Bajos Índices de Turismo en el Estado: Gustavo García

“Este Año ha Sido el más Difícil”, Denuncia

Por Nallely de León Montellano

En Entrevista para Página 24 Zacatecas, Gustavo García, guía de turistas en la capital, expuso que “debido a la inseguridad que aque­ja al estado, los turistas prefieren no visitar la entidad, lo que para el gremio turístico repre­senta grandes dificultades para salir adelante”.

Debido a esto último, mencionó que han tenido que buscar otras alternativas distin­tas a la de hacer recorridos turísticos por el centro histórico, como traslados ejecutivos, viajes fuera del estado, entre otros.

“Estamos buscando otras opciones porque lo del turismo receptivo está complicado”, mencionó.

Contrario a lo que revelan las autoridades de este sector con respecto a la activación turística pese a la inseguridad, García refirió que, es algo que incluso ha disminuido en gran medida, por lo que resaltó que falta mu­cho por hacer para transformar el contexto de violencia que enfrente el estado.

En este aspecto, mencionó que particular­mente el año en curso a sido el más difícil, debido al aumento de la inseguridad, puesto que, denuncia, este factor ha afectado a la comunidad turística de una forma dramática.

Reprochó que las autoridades del sector turístico, Le Roy Barragán Ocampo, así como el mandatario estatal, David Monreal Ávila, no se han dado a la tarea de generar estrategias efectivas para atraer a los visi­tantes al estado, más allá de informar a la ciudadanía con datos que no son verídicos.

“El año pasado hubo un poco más de afluencia la gente llegaba más porque no había tanto golpeteo mediático hacia nuestro estado a nivel nacional desde que llegó el año, sumado a que sí se recrudece la inse­guridad, no podemos tapar el sol con un dedo, pero no hay una campaña para atraer a la gente”, mencionó.

De igual manera, exhortó a las autoridades a redoblar esfuerzos, y asimismo, tomar en cuenta a quienes prestan sus servicios como guías de turistas, invirtiendo en una campa­ña externa de publicidad para atraer turistas.

“No solamente aquí en el estado, sino ir a otros estados a invitar a la gente a que venga a Zacatecas porque sí está difícil la situación”, finalizó.