Rivera: Continúan Procesos Para que Ayuntamientos Respeten los Derechos y Prestaciones de Trabajadores

“Sitez Espera que Zacatecas y Trancoso no Desacaten Ordenamientos del Tribunal Burocrático”

Por Manuel Domínguez Caldera

Alejandro Rivera Nieto, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, comentó que decenas de trabajadores aún no concluyen sus procesos legales, ya sea por causas burocráticas o por la poca voluntad de los ayuntamientos de Zacatecas a cargo de Jorge Miranda Castro, y Trancoso, a cargo de Antonio Rocha Romo.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, expuso que si bien los litigios ya han avanzado, no se ha podido cumplir con las exigencias. Pues si bien reconocen que los alcaldes no fueron los que iniciaron los conflictos laborales, pero sí pueden destrabar y agilizar los trámites para su solución.

Ante esto, señaló que han buscado el res­paldo de tribunales federales y en el propio Poder Legislativo, en general. Con la fina­lidad de presionar a los gobiernos en turno que continúan con adeudos en sus arcas por la falta de voluntad para terminar asuntos legales y laborales, que afectan directamente a sus familias.

“La situación con el municipio de Zaca­tecas no se ha dado a total cumplimiento, ya que una vez que el trabajador adquiere su prestación de base, claro es que en el tabulador hay ciertas prestaciones que les tienen que otorgar, a partir de la sentencia que fue hace tres años, de lo cual no han dado cumplimiento. La segunda instancia es que el nombramiento se les tuvo que dar, desde que se dictó la sentencia hace tres años. Por lo que hicieron un incumplimiento en el Tribunal Burocrático, pero no han atendido al cumplimiento de la totalidad de los 65 nombramientos que se les entregaría al personal de base”.

“En caso de Trancoso, también estamos en la misma problemática, y que no se ha resuelto o dado el pago correspondiente, además que no se ha actualizado el salario según el aumento. También, que es más importante, no se han pagado los laudos correspondientes”.

“De ambos casos, se entregó un expe­diente en la LXIV Legislatura, para dar seguimiento a la posible destitución de los alcaldes Jorge Miranda Castro y Antonio Rocha Romo, por desacato a una autoridad judicial como lo es el Tribunal Laboral Burocrático del estado”, finalizó.