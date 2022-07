Mi Jardín de Flores

¿Nos Sirve de Algo el Currículum del General Marín?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas ha desatendido el papel de local para el combate a la inseguridad, desde el principio se cometió el error de pensar que ese problema nos lo debe resolver el gobierno federal. Las fuerzas federales son de estación temporal por su naturaleza, que están atendiendo prioridades en todos los territorios’: Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 28 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡AY, NO! No sé en qué vaya a terminar toda esta ola de violencia, inseguridad e impunidad. Hoy la Madre Superiora me comentó que su abuelita, en paz descanse, cantaba mucho una canción que dice: ‘La múcura este en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevó a la cabeza y no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella’.

Y ME asegura que eso es lo que le pasa al señor general, don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, que no puede con ella.

-JAJAJA… y miren quién lo dice: la Madre Superiora que de política dice no saber nada, porque no le interesa-.

-A MÍ también me sorprendió, pero si viera usted, doña Petra, cuánta gente me dice que el señor general no hace nada más que recibir religiosamente su quincena en su cuenta bancaria, sin siquiera sonrojarse por el pésimo papel desempeñado-.

-ES VOX populi que la contratación del Adolfo Marín, como secretario de Seguridad Pública, es un petardo, pero me dicen que ‘El Deivis’ se dejó impresionar por el currí­culum vitae de Marín, ¿lo han analizado?

-YO LO conservo en mis archivos, a ver, dejen, lo busco… Marín Marín, ¡lo tengo!

DON ADOLFO posee, la verdad, un currículum impresionante, tiene hasta doctorado:

ES GENERAL de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, después de prestar sus servicios en el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, por 45 años ininterrumpidos.

REALIZÓ sus estudios en el área de administración militar.

TIENE maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

ES DOCTOR en Administración Pú­blica.

TIENE DIPLOMADO de Formación de Perito en Criminalista.

PRESUME MUCHA experiencia en Compras Gubernamentales.

CURSÓ UN Diplomado en Innovación Gubernamental.

-NO, PUES el Adolfo tiene una curricular muy perrona, por eso impresionó al obispo Sigifredo Noriega Barceló, quién lo viera, porque, la verdad, el Adolfo no lee muy bien que digamos-.

-BUENO, esos son sus estudios, ahora veamos su experiencia laboral, que también es vasta y muy interesante:

DIRECTOR Fundador de la Escuela de Policía Militar.

ASESOR DEL presidente ejecutivo y Consejo Directivo del Grupo Seguridad Integral (GSI).

DIRECTOR General de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

DIRECTOR de Seguridad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

DIRECTOR DEL Centro de Adiestra­miento Regional de la II Región Militar que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

JEFE DE LOS Servicios Regionales en la X Región Militar que abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

COMANDANTE de Sección.

COMANDANTE de Compañía.

COMANDANTE de Batallón.

AGREGADO Militar y Aéreo a la Em­bajada de México en la República de El Salvador.

COORDINADOR de asesores de la Ins­pección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

JEFE DE LA Subsección de Progra­mación del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

JEFE DE Comisión Inspectora y Audi­tora.

JEFE DE Comisión de Intervención y Re­cepción de Material Nacional y Extranjero.

JEFE DE Estado Mayor de la 20ª Zona Militar, en el estado de Colima.

JEFE DE Estado Mayor de Agrupamiento de Combate en Márquez de Comillas, en el estado de Chiapas.

JEFE DE operaciones en el combate permanente contra el narcotráfico en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, ¿qué les parece?-.

-PUES SÍ que el general es una persona preparadísima, no es de dudarse con tantos blasones, lo extraño es ¿por qué ha fracasado en su actual cargo de titular de la SSP?

-ES QUE después de 45 años, tanto es­tudiar, tantos viajes por muchas partes del país, debe de estar cansadón, yo creo que por eso lo mandaron a descansar. Digo, pues de momento esto también a mí me saca de onda.

“LA INSEGURIDAD de por sí tan mala -continúa don Roberto-, sigue igual o peor desde que tomó el cargo en noviembre del año pasado. Simplemente ayer se cometie­ron cuatro asesinatos, un secuestro y nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa de cuatro desaparecidas y el descubierto de una narcofosa con restos humanos, veamos:

EN FRESNILLO, secuestraron a tres personas, las torturaron, las asesinaron a balazos y tiraron los cadáveres de los tres hombres, en un lote baldío: esto sucedió a las 10:00 de la mañana, en la comunidad El Pardillo Segundo. Y no, no hay deteni­dos, siempre se les pelan con una facilidad asombrosa.

EN LA CAPITAL del estado, en la merita Ciudad de Zacatecas, asesinan a balazos a un hombre en la calle Dr. José María de Cos, colo­nia Bancomer, a plena luz del día, y en el mero Centro Histórico de la Ciudad, y no hay un solo detenido, pues los narcosicarios, como siempre ha ocurrido, se les pelan en sus propias narices.

EN FRESNILLO ‘La Capital del Cri­men’, al filo de las 6:00 de la mañana, un grupo de delincuente llegó a un hogar ubicado en la calle San Lorenzo, colonia Industrial, echaron la puerta abajo, entraron y de la cama violentamente sacaron en paños menores al jefe de familia, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Por supuesto, no hay detenidos.

A VER: pregúntenme, ¿dónde anda el general? Pues en la moras, manchando su extenso currículo.

AHORA, como se ve, los del crimen organizado ya regresaron con sus narco­fosas, ayer descubrieron una y sacaron de ella restos humanos; es todo lo que se sabe.

Las Desapariciones

BUENO, a los asesinatos, secuestros, pri­vaciones ilegales de la libertad, narcofosas y torturas, le agregamos las desapariciones:

DESDE EL pasado 11 de junio, en Gua­dalupe, Zacatecas, desapareció la señora Andrea Melissa Martínez Hernández, de 24 años, quien salió de su casa acompañada de sus dos hijas:

NATALIA MELISSA Barajas Martínez de 8 años, e Irina Moresli Barajas Martínez de 3 años, y desde entonces no se sabe nada de ellas.

TAMBIÉN, desde el 25 de julio, del presente año, se encuentra desaparecida María de Jesús Cervantes Plascencia, de 26 años; ese día salió de su casa en Juchipila, Zacatecas, y desde entonces tampoco se sabe nada de ella.

¡CARAJO! Esto cada vez está peor, por eso Luis ‘El Oso’ Medina, dice hoy jueves en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que

‘LA SOLUCIÓN de fondo es que el gobernador se ponga a la cabeza de una revisión de las anquilosadas estructuras de seguridad pública en el estado, todas las que convergen las que deben brindar seguridad a los ciudadanos, donde convergen las presidencias municipales, las direcciones de seguridad, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, así como todas las corporaciones policiales en general.

‘ES FUNDAMENTAL que se reconozca que no está funcionando lo que se ha gastado en seguridad para la sociedad”.

-TIENE MUCHA razón El Luis Medina, en la capital del país, con sus millones de habitantes, en 2021, tuvo mucho menos asesinatos que en Zacatecas, que no la joda ‘El Deivis’, que y se ponga las pilas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.