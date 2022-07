Avanza Proyecto “EsClaudia” en el Estado

Continúa Ulises Mejía Recorriendo Zacatecas

Ulises Mejía Haro, enlace estatal del mo­vimiento #EsClaudia en la entidad reunido con integrantes del Comité Distrital Federal avanzaron en los trabajos de organización de comités en estado con el objetivo de pro­mover a la Dra. Clauida Sheinbaum como la próxima Coordinadora Nacional para la defensa de la 4T y como referente obrado­rista que profundizará el cambio verdadero en nuestro país.

En su calidad de integrante del Comité Distrital Federal Carmen Arreola coincidió que es importante profundizar el proyecto de nación que impulsa el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y dar a cono­cer “el cómo” en cuatro años se ha iniciado un proceso profundo de cambio al separar los intereses del poder económico priva­do de de los intereses del poder público; combatiendo como nunca la corrupción y el tráfico de influencias, la evasion fiscal y la condonación de impuestos a los grandes empresarios.

El Senador Cesar Cravioto y promotor nacional enlazado virtualmente informó que este es el primer comité conformado para la defensa de la “Cuarta Transfor­mación” con carácter distrital federal en el estado que ayudará a llevar a la com­pañera Claudia a coordinar estos trabajos de defensa de la 4T a nivel nacional, “hoy tiene rostro de mujer y garantizara la consolidación de la transformación del país debido a su trayectoria, valores y a los principios, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y, a sus coincidencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador” culminó.