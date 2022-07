AZA: Mientras no se nos Quite Mala Fama de Inseguridad, Vamos a Tener Problema con el Turismo Permanentemente

“En 2022, Estamos Peor que 2021”, Lamenta el Comerciante

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Álvaro Zaldívar Abreu, comerciante del Centro Histórico, mencionó que esperan que la temporada vacacional pinte para bien, ya que la reactivación económica ha sido lenta y los lamentables temas de inseguridad no abonan la ya difícil situación de la entidad.

No obstante, destacó que la “esperanza” se depositará en las actividades y festivales culturales, que pueden atraer a un importan­te número de turistas, que beneficiaría di­rectamente a la capital y otros municipios. Dijo que especialmente impactaría a sec­tores como el comercio, turismo, hoteleros y otros servicios como el transporte, que también son empresas que generan empleo y pagan impuestos como parte del comercio establecido.

“Siempre con la esperanza de que la temporada sea mejor que las anteriores, pero ahora no sabemos si es porque las vacaciones las dieron más tarde, pero no se ha reactivado todavía el turismo. Pero todo mundo ya salió y esperamos que agosto sea mejor que julio, pues no ha sido tan bueno como en otros años. Además con el Festival del Folclor, que llegarán muchas personas, más los que vengan al Festival, o familiares que vienen a visitar a zacatecanos, espere­mos que mejore”.

“Mientras no se quite esa mala fama de inseguridad, vamos a tener problemas con el turismo permanentemente. Los problemas siguen, pero parece que hay una leyenda negra en contra de Zacatecas, pues todo el país está mal pero al estado lo realzan como un lugar inseguro para viajar”.

“A comparación con otros años, la tem­porada está mal, muy por debajo de lo esperado. Creemos que puede ser, por un lado la inseguridad en general, además que las vacaciones las dieron muy tarde, pero tenemos la esperanza de que se reactive en este mes”.

Sobre la reactivación económica, des­tacó que el 2022 no ha sido bueno y que incluso se han visto afectados por el tema de inseguridad en pleno Centro Histórico, así como por la percepción de inseguridad entre la población. También destacó que, a manera de comparativa, los dos años de pandemia trajeron problemas para el comercio, mientras que durante el 2021 sí hubo una recuperación importante, que ha ido desacelerando en el presente año por el tema de la violencia en general.