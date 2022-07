Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Estado Fallido

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mientras no se quite esa mala fama de inseguridad, vamos a tener problemas con el turismo permanentemente. Los problemas siguen, pero parece que hay una leyenda negra en contra de Zacatecas, pues todo el país está mal pero al estado lo realzan como un lugar inseguro para viajar. A comparación con otros años, la temporada está mal, muy por debajo de lo esperado. Creemos que puede ser, por un lado la inseguridad en general, además que las vacaciones las dieron muy tarde, pero tenemos la esperanza de que se reactive en este mes’: Álvaro Zaldívar Abreu.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 29 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Zacatecas es un Estado Fallido

-ME DUELE muchísimo aceptarlo porque amo a esta tierra entrañablemente, pero desde que don Alejandro Tello Cristerna y doña Cristina Rodríguez Pacheco de Tello ‘La Pareja Gubernamental’, llegó a Palacio de Gobierno, comenzó a gestarse el estado fallido, como lo recibió y lo conserva don David Monreal Ávila: cero en seguridad, cero en economía, cero en inversiones, cero en educación y el desempleo al alza, ¡Dios de mi Vida! ¿A dónde vamos a parar?

-PERO ADEMAS -madre Teresa-, la bronca esa de la ‘austeridad’ en Zacatecas, es puro cuento, porque es sólo para el pueblo, no para el gobierno que sigue dándose vida de maharajá, como el Saúl, el ‘Cachorro de los Monreal’, que de comer cacahuates y agua de la llave, cuando estudiaba en la UAZ, ahora come a cuerpo de rey las mejores viandas y viste y calza ropa y zapatos de las más caras marcas.

“DEBERÍAN de aprender a mi ‘cabecita de algodón’ que, cuando anda de gira de trabajo, come en fondas o puestos de alimentos en la carretera y viste, por lo regular, guayabera y unos zapatos corrientes y empolvados; ahora vean a ‘El Deivis’ ahora muy ‘elegantioso’, con trajes y corbatas de seda, oliendo a perfume francés, para ellos así es la ‘Nueva Gobernanza’, y el pueblo que se joda comiendo una sola vez al día”.

-CUANDO bien le vaya, doña Petra -dice don David-, no olvide cómo se la pasan los desplazados, que hasta sus casas son saqueadas y robados sus animales. Pero los más cabrones -perdón por la expresión- son los narcos: asesinan, secuestran, privan ilegalmente de la libertad, desaparecen mujeres y hombres, preferentemente jóvenes para incorporarlos a sus fi las, extorsionan, cobran plaza y si se niegan a pagarla, los matan con total impunidad.

“COMO sucedió ayer jueves, al fi lo de las 3:00 de la tarde, con un pequeño comerciante, que vendía frutas y verduras en el tianguis de la colonia Francisco E. García, a quien un solitario narcosicario mató a balazos por negarse a pagar la ‘plaza’.

-LO QUE tampoco puedo digerir -y que Dios me perdone-es que a esos señores nunca los detienen, huyen del lugar del crimen con asombrosa facilidad-.

-NO LOS detienen, madre Teresa, porque la plaza está vendida desde que Alex la remató, y ‘El Rey David’ no ha podido, o querido, rechazar esa ‘herencia maldita’, a ver con que marranadas sale en su primer informe.

“EL NARCO no se detiene ante nadie -continúa don Roberto-, a la hora que se le pega la gana mata, balea e incendia casas, como sucedió en Valparaíso: aproximadamente a las 8:00 de la mañana de ayer jueves, una casa ubicada a unos pasos del Libramiento Tránsito Pesado, colonia El Refugio, fue baleada e incendiada, por lo que murieron calcinadas dos personas; pero no fue todo, a pocos metros de distancia, arrojaron una cabeza humana, a manera de firma. Tampoco aquí hubo detenidos.

EN JEREZ, alrededor de las 5:40 de la tarde, dos jóvenes tripulaban una motocicleta por la Alameda Sur, en pleno centro de ese ‘Pueblo Mágico’, cuando en un momento dado, un vehículo se les emparejó y desde adentro los rafaguearon con armas de grueso calibre, y sus cuerpos quedaron sobre dos charcos de sangre. ¿Detenidos? No, no hubo ningún detenido.

OJOCALIENTE: en esta cabecera municipal asesinaron a balazos a un hombre que deambulaba por la calle Cartero, colonia Luis Reyes, a plena luz del día. Tampoco aquí detuvieron a los asesinos.

ASÍ, LAS cosas, el día de ayer se cometieron, al menos, ocho asesinatos y la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyo titular es Francisco José Murillo Ruiz Seco -otra ‘herencia maldita’ que dejó Alex- sigue invicta: sin detenido alguno.

Y Hablando de Pancho Murillo

HOY VIERNES 29 de julio se cumplen tres años del cobarde y abominable asesinato de Heidi Noriega Torres de 31 años, ultimada frente a su pequeño hijo.

ESTE CASO, como ustedes recordarán, provocó el repudio generalizado de todos Zacatecas, el país y el mundo, incluso hubo marchas exigiendo justicia, pero como aquí no conocen a ‘la señora esa’, no han detenido al asesino pese a estar plenamente identifi cado.

HOY VIERNES, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Griselda Noriega, hermana de Heidi, fue entrevistada por nuestra compañera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras agencias, y declaró que:

‘NO VEMOS ninguna acción contundente ni interés en capturar al presunto Feminicida, pese a que está plenamente identifi cado, pues fue la última persona que estuvo con Heidi esa noche del 29 de abril:

‘LA FISCALÍA General de Justicia de Zacatecas -continúa la hermana de Heidi- ha minimizado este crimen, primero, porque no actuaron a tiempo y permitieron que el agresor escapara del pueblo, igual que sus familiares.

‘ADEMÁS, a la fecha, no ha emitido ninguna fi cha de búsqueda para que pueda ser reconocido y se logre su captura, por lo que al ver que pasan los días y no hay resultados, y ya ni siquiera nos dan información sobre los avances, estamos recurriendo a exigir justicia por diversas plataformas de ayuda’, fi nalizó.

-¡MALDITO ‘PELÓN’!, ¡para eso me gustaba!, yo no sé qué demonios le pasa a ‘El Deivis’, que no le da ‘aire’ a esa cabeza de bola de billar, si se le nota lo inepto y corrupto con tan sólo oírlo hablar.

“POR ESO me cae bien la María de los Ángeles Martínez Ceballos, una comerciante que declara a nuestro Diario que “exigimos resultados favorables contra la violencia y la seguridad al gobernador David Monreal, y al secretario de Seguridad, Adolfo Marín , y si no pueden que dejen el cargo”.

-¡AY, DIOS Santo!, si donde quiera hay problemas en esta ‘Nueva Gobernanza’, pues hasta don Raúl Guerrero, líder de la Liga Estatal de Transporte, dice que ‘el problema en el transporte público es muy grande porque lo ha dejado avanzar gente inexperta que contrató don David Monreal, por lo que necesitamos que el gobernador se ponga las pilas’, y así están en muchas secretarias, no sólo en la de Seguridad-.

Aumenta la CantidadDesparecidos

–HOY –retoma la palabra don Robertopublicamos dos Cédulas de Búsqueda, de la FGJE:

DIEGO LEOBARDO GUAJARDO VELÁSQUEZ, de 27 años, tez morena, pelo castaño claro y lacio, boca mediana, ojos grandes café, nariz mediana, abatida, ancha, de 1:65 metros, complexión delgada, que vestía pantalón azul de mezclilla, playera tipo polo manga corta con francas horizontales blancas y amarillas, tenis jordán negro tipo bota uno azul y otro rojo, cadena de plata con dije de la Virgen de Guadalupe, arete negro tipo botón, con tatuajes en uno de sus brazos con el nombre de ÍKER NATAEL GUARDADO JUÁREZ, en cara interior del brazo el nombre DIEGO, con orifi cios en las orejas, desapareció en Troncoso, Zacatecas, el 26 de julio del presente año.

EL OTRO desaparecido es: MANUEL ALAMILLO DE LA CUEVA, de 39 años, tez blanca, cabello castaño largo y ondulado, boca chica y labios delgados, ojos medianos color miel, nariz mediana y ancha, 1.70 metros de altura, de complexión delgada, vestía pantalón azul, sudadera gris, tenis negros; Tatuajes: uno en brazo izquierdo con la palabra ALAMILLO, en brazo derecho la leyenda DELAFORE y la palabra: SÓLO DIOS PUEDE JUZGARME, en la espalda el rostro del Sagrado Corazón de Jesús, no aparece desde el 26 de julio de 2022-.

-A VER si los dueños de Zacatecas siguen diciendo que la violencia y la Inseguridad, es una ‘percepción’ de los ciudadanos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.