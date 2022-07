Mujer Asesinada en su Departamento

Aquí Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Asesinan a una mujer dentro de su departamento, ubicado en la calle Mexicapan, colonia Díaz Ordaz; él o los cobardes asesinos huyeron de lugar.

Eran las 09:00 horas de ayer viernes cuando se dio aviso de manera anónima a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de que una persona estaba muerta, dentro de un departamento del Centro Histórico de la Ciudad.

Al entrar al departamento, los policías vieron que la mujer tenía golpes en diferentes partes de su cuerpo; fue auscultada por elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la dama ya no tenía signos vitales.

El área del departamento fue acordonado y no se permitió el acceso a ninguna persona y con ello se evitó que se contamine la escena del crimen. Se sabe que no había nadie más en el departamento que está en el tercer piso y los vecinos dijeron no haber visto a alguien que ingresara.

El cadáver fue retirado del lugar y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de ley correspondiente. Hay varias líneas de investigación y los peritos recabaron cada una de las evidencias de prueba del interior del departamento.

¿Resolverán el asesinato?