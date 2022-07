Zacatecas Tiene Miedo; Lamentable que en el Tema de Seguridad la Ineptitud se Esconda Bajo la Lógica Numerológica: María del Mar de Ávila Ibargüengoytia

La diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia condenó el clima de inseguridad y alarma que se vive en la entidad, al señalar que “las cuentas alegres y buenas noticias sobre la disminución de homicidios dolosos, no son un aliciente para el dolor, la angustia y el temor que han sembrado los grupos delincuenciales, es lamentable que el funcionario responsable de la seguridad esconda su ineptitud bajo la lógica numerológica”.

Señaló que se requieren resultados tangibles, y que la credibilidad no se gana con informes a modo, “los resultados de un funcionario que trabaja no se obtienen desde la comodidad de un escritorio, debería salir a las calles para observar donde está sentado, “la seguridad, tranquilidad y la garantía de vivir en un estado de derecho pleno, no es un asunto partidista, no es un asunto de colores, ni ideologías contrapuestas, es simplemente un llamado de auxilio en medio de la desesperanza y del dolor, es un asunto de todas y todos, porque todas y todos tenemos miedo”.

La legisladora lamentó la desafortunada circunstancia para la sociedad en Zacatecas, al señalar los eventos de seguridad de esta semana, en donde expresiones ciudadanas que ya son un clamor social, “alguien preguntó con el dolor en la garganta ¿Hasta cuándo se hará responsable y terminará con esta maldita guerra, cuántos inocentes más, ¿cuántos? ¿hasta cuándo”.

De Ávila Ibargüengoytia recordó que el pasado 20 de julio, a través de un comunicado, el gobierno del estado informó que Zacatecas se encuentra fuera de los estados con el mayor índice de homicidios dolosos en el país, de circunstancia señala que la entidad pasó a formar uno de los 23 estados que registraron una disminución en este rubro, cifras dadas a conocer en el Informe de Seguridad desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

Sin embargo, la panista señaló que en dicho informe se dice que la variación porcentual de las víctimas de homicidio doloso, en estas 23 entidades federativas presentaron una disminución, incluido el estado de Zacatecas, los datos de la baja en este delito se aseguran que registró menos del 15.6 por ciento, lo cual ubica a la entidad en el décimo lugar de los estados que tuvieron decrementos en estas cifras.

“En este caso, las estadísticas y datos sobre la incidencia delictiva, solo muestran su fría elocuencia, no se alcanza a conocer el dolor que han dejado a su paso, los datos no dan cuenta del sufrimiento de los huérfanos y viudas que tendrán que vivir con la pena de haber perdido a sus familiares, desafortunadamente las cifras que muestra el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no sirven de consuelo para ninguno de los deudos”.