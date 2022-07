Mi Jardín de Flores

El Zacatecas de los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Históricamente en Zacatecas no estábamos acostumbrados a esto, era una ciudad súper tranquila que comenzó a desarrollarse en el ámbito nacional como una ciudad cultural, entonces yo siento que no enten- demos donde perdimos esa tranquilidad y esa paz que teníamos todavía hace 12 años atrás’: Alberto Ordaz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 30 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Quiere Este Gobierno Regresarnos la paz y la Seguridad

“ES POR demás, ni ‘El Rey David’, gobernador de Zacatecas, ni los huevones Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado; ni el general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, hacen algo para evitar tanto asesinato, la verdad”.

-POR VERGÜENZA, por dignidad, mejor deberían de renunciar-.

-MMM… madre Teresa, eso sí sería un milagro: esos huesos todavía tienen mucha carne para los siguientes cinco años y cacho-.

-HOY SÁBADO, 30 de julio, publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, una serie de asesinatos y desaparecidos, todos indignantes, pero el más abominable es el de la estudiante Marisol “N”, que llegó de Nochistlán, a la capital, a continuar sus estudios, por lo que rentó un departamento, a unas cuadras del Centro Histórico, porque ella deseaba regresar a Nochistlán con un título universitario, pero volverá en un ataúd.

“¡CARAJO, no se vale!

-¡DIOS DE mi vida! Esto no debería de suceder, estamos en pleno Siglo XXI, no en la era de las cavernas-.

-ESTOY DE acuerdo con ustedes, sin embargo, ayer se cometió otro Feminicidio más, con el agravante de que abusaron de ella sexualmente y la mataron a golpes, fue lo que veladamente trascendió sobre este horrendo crimen, que cimbró no sólo a Zacatecas, sino a todo Mexico y el mundo, esto último gracias al Internet.

-ZACATECAS está en boca de todo el mundo, la violencia, la inseguridad, es ya como nuestra carta de presentación en todo el planeta-.

-POR ESO hay muchos que no quieren regularizar sus vehículos chocolate, prefieren traer placas gringas que de Zacatecas, porque nomás salen del estado y a cada rato los paran a ver si llevan drogas o Armas-.

-¿Y ASÍ quieren los de la ‘Nueva Gobernanza’, que empresarios locales, nacionales y extranjeros vengan a invertir a Zacatecas?

“¡NO MAMEN!, ¡chingao, no aprendieron en cabeza ajena, Alex voló en dos ocasiones al extranjero, con la firme convicción de que iba a traer un chingo de inversiones extranjeras, pero al final no trajo más que reclamos: ‘¿Por qué Zacatecas es tan inseguro?’ Le preguntaron los chinos, y lo que Alex le contestó que los asesinatos eran ‘percepciones’, y que ‘los feminicidios, secuestros, desapariciones, extorsiones, compra y consumo de drogas, etcétera’, eran hechos ‘aislados’.

“Y QUE se deja venir una comitiva para conocer la realidad, por lo que se dio cuenta que estábamos hasta la chingada de violencia e inseguridad, y se regresaron a China, echando pestes contra Alex, por intentar engañarlos.

-QUÉ VERGÜENZA pasamos los zacatecanos, es que don Alejandro Tello Cristerna gobernó a base de mentiras-.

-PUES POR eso le puse ‘El Pinocho de Bernárdez’, mentía como respiraba-.

“Y LO mentiroso de Alex también se le heredó a este gobierno, que bien sabe que si la violencia y la inseguridad continúan, que ‘El Rey David’, se olvide de que mejorará la economía de Zacatecas en su ‘Nueva Gobernanza’, porque ayer no sólo fue la violación y el Feminicidio a golpes de Marisol, no, se cometieron más asesinatos:

“EN EL municipio de Zacatecas, en la calle Mariposas, en Machines, al filo de la 1:00 de la madrugada, asesinaron a balazos a tres individuos que tripulaban un vehículo y, como en el asesinato de Marisol, tampoco hubo detenidos.

“EN EL municipio de Pánuco, en una casa ubicada en la comunidad Noria de Ángeles, un comando de narcotraficantes asesinó a tiros a tres hombres, cuyos cadáveres continúan en la morgue como ‘desconocidos’.

EN ESTE segundo triple asesinato, tampoco hubo detenidos y me preguntó:, ¿para qué entonces sirve la policía si sólo se dedica a levantar cadáveres de hombres, mujeres, niños y ancianos, y a llevar estadísticas rasuradas y colmadas de mentiras, como los informes de Adolfo Marín?

“¡NO LA chiflen, que es cantada!, seis asesinatos y un Feminicidio, sin detenido alguno, es para avergonzar al policía más inexperto, la verdad.

-¡ESO!, pero pues en este, como en el ‘desgobierno’ anterior, lo que hace la mano, hace la tras-.

-NO TIENEN vergüenza, son unos vividores, no gobiernan nomás llegaron a hacerle al buey-.

Los Desaparecidos

“CONTINUANDO con la labor social que hace nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos damos cuenta que las desapariciones siguen en aumento, hoy publicamos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dos cédulas de busca:

“LA NIÑA JESSICA GUTIÉRREZ ALBA, de 15 años, estatura 1.58 metros, tez morena clara, complexión regular, cabello largo negro y ondulado, nariz mediana y chatita, ojos medianos café obscuro, cejas pobladas, que vestía pantalón de mezclilla negra, sudadera gris y tenis blanco con negro, con marcas de acné en mejillas y cicatriz por quemadura en pierna izquierda, desapareció el pasado 26 de julio del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

“EL NIÑO ALAN EFRAÍN REYES CRUZ, de 15 años, tez morena clara, cabello negro corto y ondulado, boca mediana, ojos medianos rasgados café, nariz grande y ancha, de 1.70 metros de estatura, delgado, que vestía pantalón de mezclilla gris, tenis blancos, cachucha negra, con tatuaje en el brazo izquierdo de una corona de espinas, desapareció el 20 de julio de 2022, en Ojocaliente, Zacatecas.

-ES UNA cosa atroz, dos niños, porque eso es lo que son, niños, desaparecieron ‘sin dejar huella’, lo que también es inconcebible, ni modo que se los haya tragado la tierra-.

-LOS POBRES padres lo que han de estar sufriendo, yo me moriría de tristeza, porque mis hijos son lo que más amo en este mundo, vamos haciendo una cadena de oración por los desaparecidos-.

Difícil, Además, la Situación Económica

-DICE UN eslogan que ‘sin maíz, no hay país’, yo sigo insistiendo en que si no hay paz y tranquilidad en Zacatecas, ya nos llevó la ching… tía de las muchachas, pues como dice Reynalda Aguilar Gallegos, directora de la Estancia Número 23 del ISSSTE:

‘LA VIOLENCIA ha provocado el desplome de la economía de familias zacatecanos’.

-Y RAZÓN no le falta a la señorita licenciada, todo está aumentado de precio, menos el rompope que yo hago, ahorita estamos saliendo tablas, pero si le subo el precio me quedo sin clientela, así es qué hay que esperar que la economía mejore-.

-EN NUESTRO Mexico lindo y herido, madre Teresa, sólo los gobernantes se la pasan bien cachetona, a ellos les llegan, uuu…, millones y millones de pesos con los que hacen lo que quieren: ahí está el cacahuatero del Saúl, que no me deja mentir, porque ahora como dueño de Fresnillo, como de lo mejor y hasta se da el lujo de ir en avión a Monterrey, exclusivamente a comer cabrito, como si no supiera que nosotros se los vendemos por miles, ¡ah, pero aprovecha el viaje para saludar a sus cuates de Movimiento Ciudadano, pues ‘El Monris’, quiere ser candidato a la grande por cualquier partido-.

-PUES QUE Dios lo bendiga-.

-‘EL MONRIS’, lo que debería de hacer, como senador de la República, ayudar al Saúl y al David con la maldita inseguridad, porque esta dupla está dejando mal parado a Zacatecas-.

-NO SOLAMENTE al góber y al alcalde los perjudica -dice don Roberto-, sino a Ricardo mismo, pues ya se comienza a decir que si no ama a Zacatecas, menos al país-.

-YO CREO que hace falta que venga nuestro señor Presidente a poner orden, a enseñarles cómo se trabaja, porque a todos los Malos Organizados que ha detenido, han sido sin disparar un solo balazo.

Mal y de Malas el Turismo en Zacatecas

“HACE FALTA que regrese el turismo a nuestro estado, escuchen lo que hoy dice, don Gustavo García García, promotor de servicios y recorridos turísticos:

‘ES TERRIBLE el impacto negativo que tiene la inseguridad y la violencia, todos los días, hasta en el Centro Histórico. Es grave porque está muy cerca y nos preocupa mucho, además la gente lo escucha y se preocupa de que las cosas no están bien, por más que las autoridades digan que todo va bien y que vamos avanzando, pero la triste realidad es otra y está afectando bastante. Hay cancelaciones de viajes, a pesar que las expectativas de las instituciones sean muchas, a fi nal de cuenta la realidad es que éste tema afecta demasiado.

‘AHORA LLEGA el Festival del Folclor, pero para los servicios receptivos y las excursiones no nos ayuda mucho; claro que al turismo sí ayuda porque llegan a los hoteles y generan movimiento y algo positivo. Por lo que esperamos que vaya mejorando poco a poco. Esta temporada, en relación con el año pasado sí está más bajo. El 2021 salieron a pesar de que las vacunas estaban en proceso por la pandemia, ahora aunque estén vacunados también hay miedo por la inseguridad que se tiene. Por lo que muchos deciden no arriesgarse.

‘ESPECIALMENTE afecta a recorridos a Fresnillo y Jerez, que tienen acervo cultural y lugares de interés religioso para las personas, pero muchos prefi eren abstenerse de ir a estos lugares por todo lo que sucede’.

-QUE ESTO no lo lea el Le Roy Barragán Camacho, secretario de Turismo, porque se le van a infl ar los cachetes de coraje, jajaja, pues el Le Roy dice que en turismo vamos requetebién-.

-NO HAY quien venda pan frío, pero lo cierto es que el Turismo no quiere venir a ‘Zacatecas de los Monreal’-.

-¡SANTO DIOS, que cosas dice usted, don Roberto-.

-PUES ES lo que dice la gente, madre Teresa, porque ‘ya se lo metieron completamente ’-.

-¡AY, NO! BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-