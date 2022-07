El Secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, Debe ser Cesado por su Pobre Desempeño: AMH

“Árbol que Nace Torcido, Jamás su Tronco Endereza”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista con Página 24 Zacatecas, Antonio Mejía Haro refirió que el problema de inseguridad en el estado, obedece a un fenómeno estructural, el cual debe atacarse desde diferentes aristas.

Comenzando por el debido cuidado de las infancias y las juventudes, así como la reestructuración del modelo educativo en el país y en el estado. En relación a lo anterior, destacó la importancia de regresar a las instituciones educativas la materia de civismo, para profundizar en los principios y valores de la sociedad, además de exhortar a los tres niveles de gobierno a que sean partícipes de la reestructuración del tejido social.

“Debe haber una inter institucionalidad para atacar este fenómeno; en los gobiernos se debe intensificar la acción preventiva del ejecutivo federal con estos programas de rescate a los jóvenes con becas para estudiantes en todos los niveles, pero también se tienen que establecer medidas de contención”, señaló.

Agregó que “esto no se va a resolver si no hay un acuerdo bilateral con Estados Unidos; México detiene droga que va hacia ese país, Estados Unidos debe detener las armas de guerra que mandan a México, porque todos sabemos que la mayor parte de las armas que entran a México, 95% proceden de Estados Unidos”.

Lamentó que, en la actualidad la inseguridad ha rebasado a la población zacatecana, ya que siente miedo constante, y recordó que, Zacatecas siempre fue un estado seguro, donde había paz y tranquilidad sin embargo la realidad actual dio un giro distinto.

Mejía Haro aseguró no conocer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín Marín, sin embargo urgió al funcionario a atender la inseguridad con mayor profundidad, tomando en cuenta que no está situada en todo el territorio zacatecano, sino particularmente, en Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Valparaíso y Jerez por mencionar algunos, que son los que han registrado repuntes frecuentes de los índices de inseguridad.

“Más allá de una persona, yo creo que la inseguridad debe ser atendida, estos municipios son precisamente paso de ladrones hacia el norte, entonces es una lucha por territorios de los cárteles”, añadió.

Referente a la renuncia de Marín Marín por falta de resultados agregó que “yo siempre he dicho que quien no de resultados debe ser cesado, y no nada más el de seguridad, en todas las dependencias; y nada que haya un traspaso a otra dependencia, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza”, finalizó.