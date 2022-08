Mi Jardín de Flores

El Narco Tiene de Rodillas a David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No se queden callados ante los hechos de violencia que se padecen en el país. A mí me han dicho familiares de desaparecidos: ‘Obispo, no puedo denunciar, ni pedir justicia, porque a mí también me va a pasar lo mismo’. Así que los que podemos hablar, debemos hablar, no podemos quedarnos callados”: Jesús González Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 31 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

-¡DIOS DE mi Vida! Esto es inaudito, balean a dos servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se encuentran graves y los autores huyeron con una asombrosa facilidad-.

-¿ALGUIEN extraña al ‘Pinocho de Bernárdez? Estamos igual o peor que cuando mandaba en Zacatecas ‘La Pareja Gubernamental’: el narco y no ‘El Deivis’ es quien dicta la agenda en el estado-.

-EN ESTE ataque armado que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intentó ocultar y luego minimizar, estuvieron en peligro las vidas de una agente del Ministerio Público, y un policía de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos nombres nos abstenemos de dar a conocer por razones obvias.

“LA MINISTERIO público y el agente investigador tripulaban una lujosa camioneta Ford vino doble cabina, de reciente modelo, cuando al filo de las 8:30 de la noche, desde otro vehículo en movimiento comenzaron a dispararles con armas de grueso calibre, por lo que el conductor aceleró y comenzó la persecución, sembrando el terror de automovilistas y transeúntes, que a esa misma hora pasaban por el lugar.

“LA FLAMANTE camioneta frenó sobre el camellón del bulevar Metropolitano, a la altura del edificio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), con las dos personas heridas, mientras que los narcos agresores huyeron, como de costumbre, sin dejar rastro”.

-¡BENDITO SEA mi Padre Dios, que los Malos Organizados ya no siguieron disparando, de lo contrario ahí hubieran quedado sin vida, esos dos servidores públicos!-.

-DE INICIO, la información fue, además, escueta y errónea, se nota que el jefe de prensa, o los jefes de prensa no cumplen con su trabajo, o les ordenan pasar tal o cual versión, ya luego le acomodan a su conveniencia, por lo que están engañando a la población.

“LO BUENO que nuestro compañero fotoreportero, Genaro Natera, de nuestra agencia Cuartoscuro, estuvo en el lugar de los hechos y mandó fotos con algo de información, que corrobora que el policía investigador está grave, mientras que la agente del MP, afortunadamente, está fuera de peligro.

“HABRÁ que esperar mañana el informe del general Marín a ver qué tantas mentiras nos hace llegar-.

Que no fue Feminicidio

-LES REITERO que los jefes de prensa de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad, anexas y el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, o son muy valemadristas o muy ineptos, porque están como ‘La Chimoltrufia’ que, como dice un cosa, dicen otra.

ASÍ PASÓ con la estudiante Marisol, pues inicialmente filtraron ‘off the record’, que había sido abusada sexualmente, y asesinada a golpes, pero días después “corrigieron” y dijeron que había fallecido de ‘muerte natural’, cosa muy extraña y sospechosa porque la estudiante era muy joven.

-BUENO, lo que yo no me explico es por qué don David se la pasa echando pestes en contra del gobierno anterior, pero a muchos de ellos los volvió a contratar, ¿por qué?-.

-ESA PREGUNTA sólo la puede contestar el propio ‘Deivis’, porque además tilda de ratera a mucha gente pero nomás no le hace nada, porque se la pasa como el pastorcito de ‘ahí viene el lobo, ahí viene el lobo’, a ver si un día de estos se le aparece y le da un buen revolcón.

“OTRO que me da risa, es el coordinador de Prensa, un tal Gerardo Flores López, que nomás no sé de que baúl lo sacó ‘El Deivis’, porque vi un video que hasta risa me dio, pues de tan nervioso que se veía hasta los pelos se le pararon; aquí lo tengo, Escúchenlo:

‘HOLA, qué tal, soy Gerardo Flores, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

ZACATECAS enfrenta una situación de emergencia social y económica que ha impactado significativamente en la vida diaria de todas las personas que integramos nuestra sociedad.

‘ESTAMOS viviendo las consecuencias de decisiones equivocadas, malos manejos y gastos excesivos por parte de quienes debieron haber cuidado hasta el último peso del recurso público que pertenece a las y los zacatecanos.

‘ESTA SITUACIÓN de quebranto que enfrenta la administración pública estatal ha obligado al Gobierno que encabeza el licenciado David Monreal Ávila a realizar ajustes y acciones urgentes para evitar que se siga perjudicando a las familias zacatecanas.

‘UNA DE estas acciones obedece a la instrucción del Gobernador del Estado de revisar, a detalle, el gasto realizado en materia de comunicación social, difusión y publicidad institucional a través de los medios de comunicación e información.

‘ATENDIENDO a dicha indicación, en la Coordinación General de Comunicación Social nos dimos a la tarea de realizar un análisis profundo, así como de detectar cualquier anomalía e irregularidad para hacerla del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública y, a su vez, a las familias zacatecanas.

‘DERIVADO de lo anterior, puedo adelantarles que, al menos en las últimas dos administraciones, el gasto por concepto de publicidad y convenios con medios de comunicación estuvo caracterizado por el exceso y los privilegios para unos cuantos representantes de este gremio.

‘PRUEBA DE lo anterior son las cifras que hemos decidido dar a conocer al pueblo de Zacatecas, cumpliendo, así, con el compromiso establecido por el Gobernador David Monreal Ávila de transparentar e informar públicamente sobre las causas que originaron la situación de quebranto que vive nuestra entidad.

‘A CONTINUACIÓN, me permito exponerles el siguiente informe, como resultado de un primer ejercicio de revisión al gasto que se ejerció en la Coordinación General de Comunicación Social:

‘DURANTE el sexenio del exgobernador Miguel Alonso, el gasto en publicidad y difusión de contenidos gubernamentales fue de un millón de pesos diarios, aproximadamente, recursos que fueron destinados para promocionar su imagen y la de su administración en revistas, periódicos, radio, televisión e Internet, dentro y fuera del estado.

‘EN TANTO, en el quinquenio pasado, los recursos destinados a promover la imagen del gobernador y de su administración fueron superiores al medio millón de pesos diarios.

‘CABE SEÑALAR que el comité de recepción encontró presuntas (sic) irregularidades en 59 contratos de “Publicidad en Medios Masivos de Comunicación”, cuyas cantidades superan los 100 millones de pesos.

‘ADEMÁS, nos encontramos que, en el último mes de la pasada administración, dejaron contratos sin pagar por más de 20 millones de pesos, cuando en el discurso se había dicho que no se heredaría deuda con proveedores, algo que no sucedió.

‘A MI ARRIBO a la Coordinación General de Comunicación Social, encontré que, a lo largo de los últimos años, el dinero de las zacatecanas y los zacatecanos fue destinado a la promoción de fi guras políticas, más allá de informar a la ciudadanía sobre las acciones que se realizaban en el viejo régimen.

‘TAMBIÉN, detectamos que, en años electorales, las pasadas administraciones incrementaban exponencialmente los recursos destinados en comunicación social con cantidades millonarias, con el único propósito de promocionar al gobernador en turno.

‘EN LA revisión que realizamos, nos dimos cuenta que existen convenios con medios de comunicación que superan el millón de pesos mensuales, y otros más pequeños, con cantidades que no superan los siete mil pesos por mes. Tan sólo en el último año, se tiene el registro de 61 contratos.

‘LOS datos son públicos y se pueden encontrar en la plataforma de transparencia. La situación de emergencia que vive nuestra entidad nos obliga a ajustarnos a la política de austeridad republicana impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la cual incluye al gasto destinado para la comunicación social y la difusión gubernamental. Por lo que, a partir de este momento, dicho aspecto será revalorado, a fin de estar acorde con la exigencia de la ciudadanía’.

“¡AY, NO!, madre Teresa, don Roberto nomás de verlo y oírlo me recordó al ‘Estetoscopio Medina Chaires’, personaje que interpretaba el Víctor Trujillo, ¿no les parece?

-¿SÍ VERDAD?, se ve muy cómico haciéndole al delator de irregularidades y saqueos-.

-SÍ, HABLÓ como si fuera Fiscal de medios de comunicación, ¿pues a qué se dedicaba antes de sacarse la lotería, ‘El Estetoscopio Flores López’?

-PUES según el propio don Gerardo Flores, su trayectoria periodista, al momento de tomar protesta, data de 20 años atrás.

“PRESUME ser ‘licenciado en Ciencias Técnicas de la comunicación, maestrante en Comunicación y Televisión Educativa, y diplomado en Periodismo de investigación’

“ASEGURA haber ganado en dos ocasiones el Premio Estatal de Periodismo en los años 2000 y 2001.

“ADEMÁS ‘de haber sido reconocido por la revista Pantalla de Cristal, por la cobertura que realizó del sismo en la Ciudad de Mexico en 2017, ha sido coordinador de Comunicación Social de la Delegación de Programas para Desarrollo y coordinador de Comunicación Social de la Campaña a la gubernatura de don David Monreal Avila.

-¿ES TODO?-.

-LO QUE yo tengo sí-.

-PUES COMO que no cuadran las cosas, el Gerardo Flores, dice tener experiencia de 20 años en el periodismo, entonces sus pininos los comenzó a hacer en el 2002, ¿por qué entonces dice que ganó en dos ocasiones el Premio Estatal de Periodismo en 2000 y 2001, si todavía no andaba en estas jergas?-.

-PUES sería bueno investigarlo, ¿dónde dice que estudió? -.

-NO, NO dice en qué Universidad, sólo que es ‘licenciado en Ciencias Técnicas de la Comunicación y maestrante en Comunicación y Televisión Educativa, con diplomado en Periodismo de Investigación’-.

-PERO tampoco dice en donde está estudiando su maestría, ni dónde estudió tal diplomado, conque no haya sido en las gloriosas Academias Vázquez, jajaja…

-MUCHO currículum y nada de periodismo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.